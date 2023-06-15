Методика выполнения рыдающего дыхания для оздоровления, похудения и омоложения

С помощью уникальной методики рыдающего дыхания можно не только оздоровить свой организм, но и похудеть и помолодеть!

Открытие автором за последние 30 лет естественных механизмов здоровья, заложенных самой природой в организме каждого человека, поистине эпохальное событие! Юрию Георгиевичу Вилунасу сейчас за 70. Он бодр и энергичен, он ведет курсы рыдающего дыхание, выступает с лекциями, участвует в различных передачах на радио и телевидении. В процессе использования рыдающего дыхания выполняются следующие основные элементы: вдох–выдох–пауза. И вдох, и выдох осуществляются только ртом, дыхание носом исключается. Выдох всегда должен быть продолжительнее вдоха. Процесс рыдающего дыхания постоянно контролируется центральной нервной системой, которая его включает и отключает. Это происходит так. Рыдающее дыхание включено, если выдох осуществляется легко, без всякого принуждения и насилия, – это сигнал, что головной мозг уже включил рыдающее дыхание, так как в организме много кислорода заблокировано. Иначе говоря, он слишком прочно связан с гемоглобином, не может отделиться от него и попасть в клетки органов в условиях неправильного газообмена из-за неправильного короткого носового выдоха.

Рыдающее дыхание – революционный метод Юрия Вилунаса

Чтобы кислород попал наконец в органы и мышцы, необходимо сделать не вдох, а продолжительный выдох ртом (носом это делать категорически запрещается – сразу могут появиться боль, головокружение).

В процессе такого длительного выдоха в организме образуется правильный газообмен (когда углекислого газа становится в три раза больше кислорода), сцепка кислорода с гемоглобином сразу ослабляется и весь кислород немедленно устремляется во все клеточки.

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Обмен веществ сразу активизируется: получив необходимый кислород, органы немедленно берут из крови требуемое им питание (сахар, жиры, белки и прочее), восстанавливают свои функции, оздоравливаются, излечиваются.

Рыдающее дыхание отключено, если выдох осуществляется с трудом, с усилием, если приходится буквально выталкивать воздух – это сигнал, что головной мозг пока не включил рыдающее дыхание, так как в организме мало заблокированного кислорода.

В таком случае надо продолжать обычное носовое дыхание, в рыдающем дыхании ртом пока нет никакой необходимости.

При выдохе следует произносить один из следующих звуков: «ха», «фу», «ффф» или «ссс». Тот звук для вас лучше, при котором легче и приятнее осуществляется выдох.

Следует обязательно придерживаться следующих правил:

• Звук «ха»: при выдохе рот широко открыт (для этого надо поднести большой палец ко рту, и рот откроется как надо – вы найдете свой вариант), выдох неслышный, про себя произносите «ха».

• Звук «фу»: при выдохе произносить только «у» (губы трубочкой, размер отверстия определяется так: нужно положить указательный палец в рот, затем губами не слишком плотно охватить палец, в результате губы сложатся в трубочку); про себя произносите «у», выдох неслышный.

• Звук «ффф»: продуваете сквозь маленькую щелку между губами воздух (как будто сдуваете пылинки с листа бумаги), губы плотно не сжимать; выдох легкий, свободный; нельзя произносить при выдохе «фу», выдох слышим.

• Звук «ссс» (по силе воздействия равноценен звуку «ффф»); продуваете сквозь зубы, язык прижимается к верхним зубам, выдох легкий, свободный, выдох слышим.

• Выдох при рыдающем дыхании всегда плавный, непрерывный, продолжительный, равномерный, одной интенсивности от начала выдоха до его конца. Весь воздух из легких выдыхать не требуется.

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• Продолжительность выдоха всегда одна и та же. Она определятся так: в процессе выдоха говорите про себя: «раз машина, два машина, три машина». На это нужно примерно 4 секунды. Не пытайтесь считать секунды, это только затруднит использование рыдающего дыхания.

• Не надо также смотреть на часы. Постепенно с освоением рыдающего дыхания вообще отпадет необходимость произносить мысленно слова, так как вырабатывается соответствующий навык.

Если выдохи всегда одинаковы по продолжительности, то вдохи могут быть разными.

Есть два вида вдохов: поверхностный вдох (0,5 секунды) и умеренный вдох (1 секунда).

Эти два вида вдохов соответствуют двум видам дыхания:

1) поверхностное дыхание, когда кислород поступает в легкие, но в небольшом количестве;

2) умеренное дыхание: кислород в полном объеме и достаточном количестве поступает в легкие.

При обучении рыдающему дыханию можно использовать зеркальце, чтобы видеть положение рта, губ при вдохе и выдохе для облегчения запоминания.опубликовано econet

Из книги "Дыхательные методики для стройности. Выдыхаем лишние килограммы", Ольга Дан

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