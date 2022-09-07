6 упражнений, которые помогут пережить климакс 

Физические упражнения чрезвычайно важны во время наступления климакса, в особенности если он носит патологический характер. Занятия гимнастикой делают организм более выносливым, помогают ему противостоять нарушениям, имеющим гормональную природу, вызванным нарушениями обмена веществ или сбоями в нервной системе.
Тщательно нормированные нагрузки не приносят утомления, зато укрепляют нервно-мышечный и связочный аппарат половых органов, а также брюшного пресса и тазового дна. Занятия физической культурой улучшают подвижность матки и ее придатков, способствуют восстановлению нормальных анатомических соотношений между всеми органами брюшной полости.
Кроме того, физическая активность способствует предотвращению типичных возрастных проблем с мочеиспусканием и пищеварением. Под воздействием лечебной гимнастики улучшается моторика кишечника, повышается тонус мускулатуры мочевого пузыря - его стенки и сфинктеров.
Упражнение № 1
Исходное положение - лежа на полу, вытянув руки вдоль туловища и сжав ноги. Приподнять обе ноги вверх под углом 15° к полу. Напрячь икорные мышцы, вытянув ступни вперед. Вернуться в исходное положение. Повторить цикл 4-5 раз.
Упражнение № 2
Исходное положение - стоя на коленях, вытянув руки по швам.
Выполнить наклоны влево и вправо, с каждым наклоном вытягивая перед собой руки и подаваясь корпусом вперед и вниз. Выполнить по 7-10 наклонов в каждую сторону.
Упражнение № 3
Исходное положение - лежа на полу, зажав между голеней мяч.
Удерживая ногами мяч, 10 раз подряд поднять ноги над полом под углом 15°. Подъем выполнять на вдохе, возврат в исходное положение - на выдохе.
Упражнение № 4
Исходное положение - стоя прямо, широко расставив ноги.
Сцепить руки в "замок" перед собой и слегка надавить ладонями на живот. Не меняя положения рук и стоп, сделать 5-6 неполных приседаний.
Упражнение № 5
Исходное положение - стоя прямо, широко расставив ноги.
Сцепить руки в "замок" позади спины и слегка надавить ладонями на поясницу. Не меняя положения рук и стоп, выполнить 7-8 наклонов вперед.
Упражнение № 6
Исходное положение - лежа на боку, сжав ноги, лежащие одна поверх другой.
Согнуть в колене ногу, лежащую сверху, после чего без паузы распрямить ее, выполнив энергичный мах вперед (перпендикулярно корпусу). Повторить цикл 3-4 раза, затем перевернуться на другой бок и проделать то же самое для другой ноги.
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Такую специю как корица, успешно используют в качестве дополнения к десертам и выпечке, ведь она имеет приятный аромат. Однако помимо этого, за счет содержащихся в ней огромному количеству витаминов и минеральных компонентов, она обладает также и массой полезных свойств. Пряность имеет достаточно широкую область применения, ведь в ее составе находится дубильные вещества и антиоксиданты.
Полезные свойства корицы способствуют:
В основном при наступлении климактерического состояния такая специя используется как поддерживающее организм средство и для похудения. Получить такое полезное воздействие можно принимая пряность одним из способов, предложенных ниже.
Кефир с корицей при климаксе готовится с использованием таких ингредиентов:
Все вышеуказанные компоненты тщательно перемешайте и оставьте так на 15-20 мин., для усиления их действия. По истечению этого времени используя венчик или же блендер коктейль необходимо взбить и после слегка охладить.
Принимать напиток в дневное время лучше всего между приемами пищи или же в качестве замены одного из них.
В вечернее же время коктейль легко может заменить собой ужин, при этом будет ощущаться насыщение организма и не будет возникать чувство дискомфорта.
Корица и имбирь при климаксе оказывает положительное действие в процессе похудения. Для приготовления этого средства вам понадобится:
Специи следует залить кипятком и затем оставить настаиваться до тех пор, пока напиток не остынет до комнатной температуры.
Так как чай получается довольно крепким, то для улучшения его вкуса можно добавить лимон.
Принимать напиток рекомендуется в утренние и вечерние часы по 0,5 ст. натощак.
Курс такой терапии должен составлять около 30 дней.
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Корица с медом при климаксе способствует снижению чувства голода, за счет чего не будет происходить перенасыщение организма.
Необходимые ингредиенты:
Залейте пряность кипятком и оставьте так настаиваться не менее чем на 6-12 часов. По прошествии указанного времени в напиток следует добавить мёд.
Принимать средство лучше всего с утра натощак по 1 ст., и только спустя 30 мин. можно приступать к приему пищи.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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Похожие упражнения в йоге есть, они и правда для женского здоровья очень полезны. Я по совету гинеколога комплекс на основе фитоэстрогенов принимаю - ледис формула менопауза усиленная формула, он помогает справиться с симптомами климакса и иммунитет ослабленный поддержать.Ответить
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