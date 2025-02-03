Что происходит с вашим телом, когда вы едите глютен

Клейковина - это белок, который состоит из молекул глютенина и глиадина, которые образуют эластичную связь при наличии воды. Непереносимость глютена - это состояние, при котором иммунная система человека аномально реагирует на клейковину. Ее можно спутать с целиакией (другое расстройство, связанное с глютеном) или просто считать аллергией на пшеницу.
Слово «глютен» стало таким модным в последние годы, скорее всего, из-за внезапной популярности безглютеновой диеты, которая была одобрена известными людьми. Прежде чем переходить на нее, сначала ознакомьтесь с материалами на этой странице, чтобы узнать больше о глютене, и о том, как он может негативно повлиять на ваше тело и здоровье в долгосрочной перспективе.
Глютен это тип белка, который состоит из молекул глютенина и глиадина, которые образуют эластичную связь при смешивании с водой. Он известен своей адгезионной способностью, которая может поддерживать компактную структуру и позволяет хлебу и пирожным сохранять форму и обеспечивает их более густую текстуру. Это неудивительно, учитывая, что слово «глютен» происходит от латинского «клей».
Хотя он творит чудеса для продуктов, то же самое нельзя сказать о вашем теле. Исследования показали, что глютен может быть довольно вреден для вас из-за большого количества осложнений, которые он вызывает (дальше я расскажу об этом подробнее).
Глютена стоит опасаться, так как он имеет склонность препятствовать правильному расщеплению питательных веществ и их абсорбции из продуктов питания, независимо от того, есть в них клейковина или нет. Это может помешать правильному пищеварению, потому что ее избыток приводит к образованию склеенного комка в кишечнике, вызывающего запор.
После этого непереваренный глютен вынуждает иммунную систему атаковать ворсинки (пальцевидные выступы, находящиеся на слизистой оболочке тонкой кишки). Это может привести к побочным эффектам, таким как диарея или запоры, тошнота и боль в животе.
Чрезмерное потребление глютена и дальнейшее повреждение тонкой кишки и воспаление могут предрасположить человека к мальабсорбции питательных веществ, их недостатку, анемии, остеопорозу, другим неврологическим или психическим заболеваниям и осложнениям, связанным с кожей, печенью, суставами, нервной системой и т.д.
Мука с пшеничной основой:
Побочные продукты пшеничного производства:
Есть еще одна веская причина, по которой вы не должны есть обработанные пищевые продукты - они часто содержат клейковину. Вот примеры продуктов с глютеном, которые не содержат зерен:
Еще хуже то, что производители обманывают покупателей, «скрывая» глютеновые продукты, такие как пшеница, под другими названиями на этикетках, например:
Если иммунная система имеет необычный ответ на наличие глютена в организме, это может быть признаком того, что у вас непереносимость.
Иногда ее можно ошибочно принять за целиакию (другое расстройство, связанное с глютеном) или аллергию на пшеницу. Первопричина непереносимости клейковины не полностью ясна, хотя она связывается с пищеварительной системой в отличие от целиакии, у которой обнаружена генетическая связь.
Типичные симптомы непереносимости глютена включают вздутие и боль в животе, диарею, усталость и общее плохое состояние. Страдающие от непереносимости клейковины могут также испытывать данные симптомы, хотя они являются менее частыми и затрагивают области за пределами кишечника:
Если вы или кто-то знакомый испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу. Это поможет вам определить, есть ли у вас непереносимость глютена или эти симптомы возникают по другим причинам.
Особенно это важно, если вы или кто-то из знакомых испытывает сильную боль в животе. Крайняя степень такой боли не является признаком непереносимости клейковины, поэтому она может быть связана с другой потенциально разрушительной болезнью, которая может потребовать немедленного лечения.
Также может быть полезно немедленно обследоваться на симптомы, связанные с кишечником, так как его многочисленные заболевания могут накладываться на другие болезни. К счастью, они могут быть осмотрены во время проверки, и ваш врач может исключить другие причины.
Обратите внимание, что симптомы непереносимости клейковины в целом аналогичны симптомам целиакии, хотя реакции, которые люди с этими состояниями испытывают, не идентичны.
Чтобы диагностировать непереносимость клейковины, важно, чтобы вы продолжали есть обычные блюда, особенно если в них много продуктов с глютеном. Это поможет врачу определить основную причину симптомов. Неправильный диагноз может возникнуть, если пациент решит прекратить употреблять в пищу продукты с глютеном до или во время консультации.
В различных исследованиях чувствительность к клейковине также называется нецелиакийной чувствительностью к глютену (NCGS), поскольку пациенты с целиакией также чувствительны к нему. Разница между чувствительностью и целиакией заключается в том, что первая может быть вызвана не только пшеницей, но и другими зернами, такими как рожь и ячмень, так как известно, что они содержат белки глютенина и глиадина (или их фрагменты), которые также присутствуют в пшенице.
Типичные симптомы чувствительности включают тошноту, раздражение кожи, вздутие живота и повышенное газообразование, затуманенность сознания и усталость. Однако эти показатели могут широко варьироваться и также возникать из-за гинекологических проблем, непереносимости лактозы и синдрома раздраженного кишечника.
Поскольку нет конкретных лабораторных тестов на чувствительность к глютену, ваш врач должен будет исключить другие возможные причины. В некоторых случаях пациенты могут нуждаться в анализе на аллергию на пшеницу или целиакию.
Если результаты тестов будут отрицательными, может быть рекомендована безглютеновая диета. Однако, если какой-либо из вышеупомянутых тестов дает положительные результаты, вам стоит продолжать потреблять продукты, богатые глютеном, для более точного диагноза.
Безглютеновая диета - важный курс действий для борьбы с расстройствами, связанными с глютеном, и выбор продуктов без глютена - это первый шаг в нем. Но поскольку существуют продукты, неправильно обозначенные отметкой «без глютена», сначала выбирать правильные будет сложно.
Может помочь список рекомендаций по надлежащим стандартам маркировки продуктов без глютена, выпущенный в 2013 году Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA).
Организация заявляет, что для того, чтобы на пищевой продукт можно было нанести этикетку «без глютена» и чтобы он считался таковым, он должен быть:
Чрезвычайная бдительность нужна только при наличии у вас целиакии, поскольку воздействие глютена может вызвать болезнь и угрожать вашему здоровью в долгосрочной перспективе. В безглютеновой диете хорошо то, что почти каждый может извлечь из нее выгоду, независимо от того, есть у вас непереносимость или нет. Зерна, даже их цельные проростки, как правило, вызывают множество проблем из-за следующих факторов:
Зерна имеют высокое содержание чистых углеводов, поэтому удаление их из рациона может помочь улучшить функцию митохондрий, которая важна, если вы хотите снизить риск возникновения проблем, связанных с резистентностью к инсулину, таких как избыточный вес и высокое артериальное давление, а также такие болезни, как диабет 2 типа, заболевания сердца и рак.
Перед началом безглютеновой диеты проконсультируйтесь с врачом-диетологом или экспертом по вопросам здравоохранения, который может дать рекомендации о том, как эффективно избегать продуктов с глютеном и придерживаться здорового и сбалансированного рациона.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
По этому рецепту получится около 16 небольших блинов.
Время приготовления: 10 минут
Время готовки: 10 минут
Журнал Gluten Free & More подчеркивает эти важные советы для людей, которые следуют безглютеновой диете:
© доктор Джозеф Меркола
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий