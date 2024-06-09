Если болят суставы: 8 продуктов, которых стоит избегать

Некоторые продукты могут вызывать воспалительную реакцию в нашем организме и ухудшают здоровье наших суставов, поэтому желательно свести к минимуму их потребление.

Суставы — это шарниры нашего тела, они соединяют кости и дают нам возможность перемещаться. Боль в суставах является очень распространенной проблемой и может быть вызвана воспалением, травмой или развитием хронического заболевания. Ее появление может быть связано со старением организма, хотя она также может возникать в молодом возрасте из-за травмы или какого-либо хронического заболевания. В любом случае, это снижает качество нашей жизни, ведь когда болят суставы мы не можем нормально передвигаться и неспособны выполнять наши повседневные задачи.

Хотя существует множество способов минимизировать интенсивность этих симптомов, есть также множество факторов, которые могут ухудшить ваше состояние.

Например, потребление определенных продуктов повышает риск воспаления, снижает поглощение питательных веществ и предотвращает восстановление организма.

Кроме того, эти продукты приводят к увеличению веса и накоплению отходов в крови, что может вызвать, помимо прочего, более серьезные заболевания.

Продукты, которые следует избегать, если у вас болят суставы

1. Колбасные изделия

Колбасные изделия содержат вредные химические вещества, которые могут увеличить уровень воспаления в организме.

Нитриты и пурины сохраняются в организме и, в долгосрочной перспективе, приводят к появлению боли и жесткости в суставах.



2. Рафинированный сахар

Чрезмерное потребление рафинированного сахара, в любом виде, также связано с дисбалансом и воспалительными процессами организма.

Сахар увеличивают выделение веществ, называемых цитокинами, активность которых в организме усиливает боль и отечность.

Поскольку такие продукты содержат большое количество калорий, их потребление также увеличивает вес и, следовательно, давление на мышцы и суставы.

3. Молоко и его производные

Молоко и молочные продукты связывают с возникновением проблем суставов у еще молодых людей. Эта пища содержит много белка казеина, присутствие которого в организме усиливает воспаление.

Это вещество раздражает ткани, которые защищают сустав и, в избыточных количествах, может привести к сильному ухудшению состояния.

С другой стороны, поскольку эти продукты богаты насыщенными жирами, они увеличивают вес тела и стимулируют воспаление жировых тканей.

4. Соль

Чрезмерное потребление поваренной соли способствует развитию широкого спектра хронических заболеваний, которые плохо влияют на качество жизни.

Этот продукт изменяет баланс жидкости в организме и, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваний.

Хотя организму требуется небольшое количество соли, чтобы оптимально функционировать, мы обычно употребляем почти в 10 раз больше, чем это необходимо.

5. Кукурузное масло

Масло кукурузы богато жирными кислотами, которые вызывают образование химических веществ в организме, провоцирующих воспаление.

Также оно отличается высокой калорийностью, что снижает качество суставного хряща и усугубляет воспалительные патологии.

6. Яйца

Хотя доказано, что яйца полезны и обеспечивают наш организм белком, их частое употребление не рекомендуется тем, у кого есть проблемы с суставами.

Поскольку они имеют животное происхождение, в них содержится значительное количество арахидоновой кислоты, вещества, присутствующего в почках, которое, по-видимому, усиливает воспалительную реакцию организма.

7. Рафинированная мука

Рафинированные зерна и мука являются мощными воспалительными агентами, которые могут вызывать судороги и боль. Они имеют высокий гликемический индекс, который, препятствуя метаболизму, вызывает образование веществ, усиливающих ощущение боли.

Кроме того, их ежедневное и чрезмерное потребление может способствовать возникновению хронического воспаления и аутоиммунных заболеваний.

С другой стороны, поскольку они являются «пустыми» калориями, то способствуют избыточному весу, ишемической болезни сердца и диабету.

8. Фаст-фуд и жареная пища

Фаст-фуд и жареные продукты содержат огромное количество насыщенных жиров и муки, воздействие которых на организм еще больше ухудшает состояние воспаленных жировой ткани. Они могут способствовать развитию сердечных заболеваний и, в свою очередь, ухудшают состояние суставов.

В заключение хотим еще раз подчеркнуть, что диета играет важную роль для сохранении здоровья.

Уменьшите потребление этих продуктов, или совсем откажитесь от них — и это поможет свести к минимуму боль и связанные с ней симптомы.

Кроме того, будет полезно увеличить потребление продуктов, богатых антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие.опубликовано econet

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