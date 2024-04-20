Железы внутренней секреции: Правила здоровья и долголетия

Наша молодость, продление жизни, трудоспособность зависят от работы желез внутренней секреции. А это значит, что мы должны знать, каковы потребности этих желез.

Состояние психики и работоспособность мозга зависят от работы желез внутренней секреции. Все железы внутренней секреции взаимосвязаны. К сожалению, в лекарственной медицине каждой железой занимаются врачи разных специальностей: эндокринологи, терапевты, урологи, гинекологи. А ведь организм нельзя разъять на части! Лечение должно быть комплексным! Иначе стимулирование деятельности одной из желез ведет к нарушению работы других желез.

Какие органы образуют нашу эндокринную систему? К железам внутренней (эндокринной) системы относятся: щитовидная железа, половые органы (гонады), надпочечники, околощитовидные, или паращитовидные, железы, вилочковая (зобная) железа, поджелудочная железа.

Продукты деятельности желез внутренней секреции очень активны. Железы выделяют в кровь, лимфу, жидкости, ткани особые вещества — секреты, или гормоны, необходимые для жизнедеятельности, они регулируют функции всего организма, его белковый, жировой, углеводный, минеральный, водный обмен.

Наша молодость, продление жизни, трудоспособность зависят от работы желез внутренней секреции. А это значит, что мы должны знать, каковы потребности этих желез.

Щитовидная железа

Эта железа расположена на шее, в области трахеи и гортанных хрящей. Она оказывает огромное влияние на здоровье и жизнедеятельность организма человека.

При ее нормальном функционировании человек чувствует себя бодрым, здоровым, полным радости жизни. Но если вы быстро утомляетесь, если кожа становится дряблой, если вы замечаете замедление роста волос или ломкость ногтей, зубов, костей, если нарушается ваш вес и обмен веществ, — вы должны обратить особое внимание на то, как вы питаетесь, потому что это означает, что вы не удовлетворяете потребности щитовидной железы в питательных веществах.

Если человек становится вялым, апатичным, у него появляются отеки, снижаются умственные способности, замедляются реакции, — значит, у него нарушена деятельность щитовидной железы.

Слабо развитая щитовидная железа отрицательно сказывается на деятельности половых желез, вызывает потерю интереса к половой жизни.

Иногда у человека начинает расти зоб. Это происходит при недостатке в организме гормона щитовидной железы — тироксина, под действием которого в организме накапливается йод.

Каковы потребности щитовидной железы?

Прежде всего в организме должно быть нормальное содержание йода, чтобы сохранить запас тироксина в крови. Для нормального функционирования щитовидной железы необходимы также магний и витамины групп В и С, а также аминокислота, участвующая в построении белков, — тирозин.

Источники йода: чеснок, спаржа, морковь, капуста, картофель, лук, фасоль, овсянка, щавель, виноград (темных сортов), клубника, свекла, все темные ягоды: ежевика, черника, голубика, шелковица, терн и т. п., печень трески, океанская рыба, лук-порей, салат-латук, дыня, грибы, зеленый горошек, редис, морская капуста, репа, помидоры.

Источники витамина С: черная смородина, капуста, цитрусовые (грейпфруты, апельсины, лимоны), мандарины, грибы, кресс-салат, красный перец, помидоры, сладкий перец, зелень репы, репа, плоды шиповника, клюква, горошек, свекла, брюква, картофель, зеленый лук, морковь, хрен, земляника, щавель и многие овощи, плоды, фрукты, ягоды и другие продукты растительного происхождения.

Источники витаминов группы В: спаржа, ячмень, фасоль (плоды и зелень), картофель, отруби, орехи (арахис, лесные, грецкие, миндаль и др.), бобы, сушеные дрожжи (пивные и пекарские), хлеб из муки грубого помола, цельные зерна пшеницы, яблоки, говядина, капуста, сыр, яичный желток, лук-порей, печень, кислое молоко, зеленый горошек, помидоры, репа (и ее ботва), почки, гречиха, грибы, соя, каши из недробленых круп, молоко (сухое), зеленые части растений (особенно хвойных и грубых лиственных пород, а также бамбука, кактусов и т. д.), салатные овощи, творог, свекла, рыба, мясо, дыни.

Основные источники магния: миндаль, сырой яичный желток, салат-латук, печень, мята, цикорий, оливки, петрушка, арахис, картофель печеный (с кожурой), тыква и ее семечки, слива, грецкий орех, цельные зерна пшеницы, овса, гречки, ржаной хлеб, помидоры, отруби, фасоль, пшено.

Источники тирозина: большинство белковых продуктов, особенно кислое и сухое молоко.

Половые железы (гонады)

Эти железы обеспечивают не только нормальную жизнедеятельность организма в целом, но и выполняют функции по воспроизведению потомства. Попадая в кровяной поток, гормоны половых желез омолаживают организм.

К половым железам относятся яичники (у женщин) и яички (у мужчин).

Если в употребляемых продуктах питания будут отсутствовать необходимые элементы, это сейчас же скажется на функции половых желез и может вызвать не только стерилизацию (потерю способности к деторождению), но и многие другие заболевания.

Каковы потребности половых желез?

Для нормального функционирования половых желез необходимы: витамины А, С, Е и группы В; микроэлементы — железо, медь, аминокислота аргинин.

Витамин А обеспечивает нормальную жизнедеятельность яичников и предстательной железы. Нарушение функций последней легко может быть устранено путем включения в рацион питания достаточного количества витамина А.

Источник витамина А (ретинол и каротин): морковь, листья салата, капуста, зеленые части растений, печень и почки, морская рыба, печень рыб, сырой яичный желток, сливочное масло, сливки, кисломолочные продукты.

Витамины группы В необходимы для сохранения полового влечения и потенции. Нервозность, раздражительность, чувство страха приводят, как правило, к снижению половой активности, а возникает все это из-за недостатка необходимых витаминов в организме.

Витамин С. У мужчин недостаток этого витамина вначале снижает способность к деторождению, а затем приводит к потере полового влечения. Поэтому для постоянного функционирования половых желез особенно необходим витамин С.

Отсутствие или недостаток витамина Е тоже может вызывать половую стерилизацию. Витамин Е увеличивает способность к воспроизводству потомства.

Источники витамина Е: зерна злаков, растительные масла, сырой желток яйца, салат-латук, печень.

Длительное голодание приводит к потере полового влечения.

Для нормального функционирования половых желез необходима белковая диета. В частности, очень важна незаменимая аминокислота аргинин, которая присутствует в продуктах, богатых белком.

Источники аргинина: яйца, молоко кислое, овес, арахис, пшеница пророщенная, дрожжи, лучше пивные, и другие белковые продукты.

Кроме того, половым железам необходимы минеральные вещества — железо и медь.

Источники железа: фасоль, орехи, пшеница, овес, изюм, яйца, зеленые овощи. (Железо, которое содержится в мясе, плохо усваивается в организме человека.)

Источники меди: пророщенная пшеница, чечевица, фасоль, петрушка, грибы, спаржа, печень говяжья или печеночный паштет.

Надпочечники

Надпочечники представляют собой две парные железы величиной с большой палец руки. Они прилегают к верхней части каждой почки (отсюда и название).

Каждая железа состоит из двух образований, различных по своему строению и функциям: наружного слоя — коры и внутреннего слоя. Каждое из этих образований вырабатывает определенный секрет.

Например, гормоны коры надпочечников влияют на углеводный обмен, половые функции, способствуют повышению защитных реакций организма и работоспособности мышц.

Это значит, что если у вас диабет, дисфункция яичников, вы часто подвергались простудным заболеваниям, если у вас болят мышцы, нарушен обмен веществ, подавленное настроение, значит, вы плохо "кормите" свои надпочечники.

Надпочечники называют "железами противоборства и выживания", поскольку продукты их секреции обеспечивают организму приток энергии и жизненных сил.

Собственно надпочечники вырабатывают гормон адреналин, стимулирующий обмен веществ.

Основные потребности надпочечников

Для нормального функционирования надпочечников прежде всего необходимы продукты с высоким содержанием белка, а также витамины А, С, Б, об источниках которых мы говорили выше (см. "Половые железы" и "Щитовидная железа").

Продукты с высоким содержанием белка: картофель, бобовые, орехи, мясо, рыба, птица, кислое молоко, сыры, творог, яйца, печень.

Околощитовидные, или паращитовидные, железы

Если у вас возникает неконтролируемое раздражение или повышенная возбудимость, если у вас появились аллергия, судороги и спазмы, плохой сон, нервные срывы, знайте: вам необходимо обратить особое внимание на то, как вы удовлетворяете потребности околощитовидных, или паращитовидных, желез.

Эти четыре железы расположены на шее около щитовидной железы (по две с каждой стороны) и, как правило, прилегают к ней" поэтому до недавнего времени их даже считали ее частью.

Основная функция околощитовидных желез — регулирование фосфорно-кислотного обмена в организме.

Потребности околощитовидных желез

Прежде всего необходим витамин D, который помогает организму усваивать кальций, фосфор и регулирует фосфорно-кальциевый обмен. Околощитовидные железы нуждаются в кальции и фосфоре, а также витаминах группы В.

Основные источники витамина D: печень рыб, птиц, говяжья, свиная; масло сливочное, сыр, яичный желток, сельдь, скумбрия, макрель, тунец, кислое молоко, творог. Солнце — главным образом ультрафиолетовые лучи

Продукты, содержащие в большом количестве одновременно и фосфор, и кальций: яблоки, зеленый горошек, бобы, свежие огурцы, цельные зерна пшеницы, все виды капусты (особенно цветной, ее надо есть сырой), сельдерей, салат-латук, редис (и его ботва), сыры (белые, твердые и нежирные), вымоченная брынза, сулугуни.

Продукты, богатые фосфором: орехи всех видов (в том числе арахис, который больше относится к бобовым), рожь, ячмень, чечевица, соя, пророщенная пшеница, мясо, грибы, груши.

Продукты, богатые кальцием: абрикосы, свекла, ежевика, морковь, вишня, огурцы, смородина, виноград, крыжовник, укроп, петрушка, сельдерей, лук, ботва молодой репы, фасоль зеленая, апельсины, персики, ананасы, клубника, кожица всех фруктов и овощей, шпинат, одуванчик, земляника, отруби, мед, миндаль, кисломолочные продукты.

Вилочковая (зобная) железа

Эта железа расположена в грудной клетке, за верхней частью грудины. Она находится в функциональной взаимосвязи с половыми железами и корой надпочечников.

Потребности вилочковой железы: витамины группы В.

Поджелудочная железа

Поджелудочная железа располагается в брюшной полости, вырабатывает гормон инсулин, который участвует в регуляции жирового обмена в печени. При недостаточном выделении инсулина может развиться сахарный диабет.

Потребности поджелудочной железы: витамины группы В, сера, никель, цистин и глутаминовая кислота.

Источники серы: все виды капусты, хрен, чеснок, лук, редис, репа, спаржа, кресс-салат, тыква, морковь, картофель, стручки бобов, крыжовник, слива, винные ягоды, или инжир. Источники глутаминовой кислоты: кисломолочные продукты, большинство белковых продуктов (мясо, рыба), бобовые, семечки, орехи — любых сортов; зерновые с добавлением отрубей или проростков пшеницы.

Источники никеля: свежие овощи, частично нежирное мясо травоядных животных и птиц.

Источники витаминов группы В указаны выше (см. раздел "Щитовидная железа").

Итак, мы познакомились с еще одним Законом Здоровья, который можно сформулировать следующим образом: здоровье и долголетие человека зависят от нормального функционирования желез внутренней секреции.

А нормальное функционирование желез внутренней секреции можно обеспечить упражнениями, которые усиливают циркуляцию крови, доставляющую клеткам этих органов кислород, все ингредиенты: аминокислоты, жирные кислоты, углеводы, витамины, микроэлементы.

Есть еще очень важное условие: железы внутренней секреции очень чувствительны к концентрации внимания на их деятельности

"Если вы сосредоточитесь на одной железе, представляя ее себе и повторяя, что она функционирует отлично, то вскоре убедитесь в том, что ее деятельность действительно улучшилась. Метод концентрации внимания нужно применять регулярно (желательно каждый день). На это вам потребуется всего несколько минут — утром и перед сном", — пишет Джустит Гласе.

Это действительно так. Когда я выполняю пятое и шестое правила Системы здоровья Ниши, то всегда в моих наговорах присутствуют слова: "Железы внутренней секреции работают великолепно", и при этом я их ясно представляю себе как целостную систему. И они откликаются на такую высокую оценку их деятельности и работают действительно великолепно!

А отчего бы я выглядела моложе своих лет и чувствовала себя здоровой, полной сил и надежд?! опубликовано econet

Из книги "Законы здоровья", Майя Гогулан

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