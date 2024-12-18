Альфа липоевая кислота: Что это и для чего необходима

Альфа-липоевая кислота — это жирная кислота, которая в организме принимает участие в углеводном обмене. По биологической ценности она находится на одном уровне с витаминами и минералами, может применяться в качестве лекарственного средства.

Можно встретить и другое название кислоты — тиоктовая, витамин N или просто липоевая. Производится она в форме кристаллического порошка желтоватого цвета, обладающего специфическим запахом и горьковатым вкусом. Свойства липоевой кислоты и ее воздействие на организм обширны. Основное действие, которое она оказывает — антиоксидантное. Ее широко применяют для тонизирования и релаксации, используют при лечении онкологических заболеваний и для профилактики и защиты от инфекций и вирусов.

Для чего ещё?

Липоевая кислота также:

Снижает уровень концентрации глюкозы в крови, полезна при диабете.

Участвует в большинстве биохимических процессов в организме.

Регулирует жировой и углеводный обмены.

Нормализует работу щитовидной железы.

Способствует детоксикации организма после приема алкоголя, токсичных веществ и поступления тяжелых металлов.

Часто назначается как второстепенное средство для снижения побочных действий основных препаратов при лечении различных болезней.

Благоприятно влияет на нервную систему, борется с расстройствами психики и снижает эмоциональное напряжение.

Контролирует уровень холестерина в организме.

Учеными доказана эффективность липоевой кислоты при борьбе с мигренью, потерей памяти и для защиты от воздействия радиационного излучения.

В каких продуктах содержится?

Основными источниками липоевой кислоты являются продукты животного происхождения — сердце, почки и печень.

В большом количестве она также содержится в различных бобовых культурах: чечевице, горохе, фасоли.

Небольшую порцию кислоты можно получить из бананов, грибов, дрожжей, риса, шпината, капусты и молочных продуктов.

Организм человека способен вырабатывать липоевую кислоту самостоятельно. Но даже вместе с тем количеством, которое можно получить из пищи, уровень ее содержания будет недостаточным для здорового функционирования организма.

Поэтому врачи советуют обратить внимание на дополнительный прием добавок альфа-липоевой кислоты. Они выпускаются в нескольких видах: в форме капсул, порошка и ампул для внутривенных инъекций.



Как правильно принимать?

Как и у других витаминоподобных веществ, у липоевой кислоты есть свои нормы потребления. Они будут разными в зависимости от возраста.

Детям младше 15 лет рекомендуется 12-25 мг, во взрослом возрасте порядка 25-50 мг.

В период интенсивных физических или эмоциональных нагрузок стоит увеличить потребление липоевой кислоты до 75 мг. То же самое касается людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с почками или печенью, вне зависимости от их возрастной группы.

Если липоевая кислота входит в программу комплексного лечения какого-либо заболевания, то ее дозировки могут значительно увеличиться.

Следует обратить внимание, что на время приема липоевой кислоты необходимо отказаться от употребления алкоголя.

Противопоказания

Липоевую кислоту не стоит применять детям до 6 лет и людям с повышенной чувствительностью к препарату.

С осторожностью необходимо подходить к ее приему в период беременности или кормления. В последнем случае, лучше проконсультироваться со специалистом.

Польза при похудении

Липоевая кислота обладает замечательным свойством, которое будет полезно всем, кто стремится снизить содержание жира в организме и уменьшить свой вес. Она участвует в процессе жиросжигания и способствует более активному расщеплению жировых клеток при физических нагрузках.

Помимо этого, попадая в организм, липоевая кислота усиливает белковый обмен, за счет чего человек получает необходимое количество энергии, в сочетании со строгой диетой.

Для похудения липоевую кислоту следует употреблять утром до первого приема пищи, после тренировки или за ужином. Хорошо совмещать порцию добавки с углеводистой пищей.

Для достижения максимального эффекта следует строго следить за своим основным рационом. Он должен быть сбалансированным и полностью отвечать вашей суточной потребности в белках, жирах и углеводах. Избегайте нарастающего чувства голода.

Добавка для спортсменов

Каждый спортсмен знает, что в процессе тренировок одна из главных задач при построении красивого тела — это правильное восстановление мышц.

Липоевая кислота выступает в качестве антиоксиданта и усиливает человеческий потенциал. При ее употреблении уменьшается выработка тяжелых радикалов в результате интенсивных занятий в тренажерном зале. Это позволяет организму полноценно отдыхать и расти.

Регулярное использование липоевой кислоты позволит увеличить физическую активность, при этом не теряя в работоспособности.

Она также выступает в качестве антикатаболика, то есть не дает разрушаться белкам, что благоприятно влияет на результативность вашего тренировочного процесса.

Применение в косметологии

Липоевая кислота активно применяется наружно в качестве косметического средства. В большинстве составов омолаживающих кремов она стоит на первом месте.

Липоевая кислота придает коже здоровый вид, помогает поддерживать ее в тонусе и уменьшает негативные последствия от долгого пребывания на солнце.

Может быть полезной при кожных заболеваниях: перхоти и угревой сыпи так как хорошо сужает поры и уменьшает воспалительные процессы.

Побочные эффекты

При исследовании воздействия липоевой кислоты на организм человека не было выявлено существенных негативных последствий. Даже в случае совмещения ее приема с другими антиоксидантами: витаминами А или С, L-карнитином или экстрактом зеленого чая.

Однако при чрезмерном превышении рекомендуемых дозировок могут наблюдаться следующие симптомы:

— повышение артериального давления;

— аллергические реакции;

— судороги;

— проблемы с пищеварением.опубликовано econet

Автор Руслан Гончаров

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