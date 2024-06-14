Оздоровление щитовидной и шишковидной желез: Простая персидская техника

Эта дыхательная техника разработана для сжигания токсинов в теле и очищения крови, и потому она улучшает цвет и состояние кожи лица, а также проясняет зрение. Всегда делайте вдох через левую ноздрю, а выдох через правую. Для того чтобы данное упражнение принесло вам максимальную пользу, выполняйте его не более трех раз за одно занятие и не чаще трех-четырех раз в неделю.

Эту дыхательную технику применяют на Среднем Востоке при выпадении волос, для улучшения зрения и в качестве средства борьбы с морщинами. Она стимулирует и нормализует работу щитовидной и шишковидной желез.

Персидская дыхательная техника центрирования ума

1. Встаньте и поставьте ноги на ширине плеч.

2. Зажмите правую ноздрю большим пальцем. Глубоко вдыхайте через левую ноздрю, пока ваши легкие полностью не заполнятся воздухом.

3. Зажмите обе ноздри большим и указательным пальцами. Наклонитесь вперед, опустите голову вниз и слегка согните колени. Задержите дыхание на двадцать — сорок секунд (или на сколько сможете). Находясь в этом положении, вы почувствуете сильную пульсацию крови в голове, мозге, глазах, челюсти и языке и прилив в области от груди до макушки.

4. Медленно выпрямитесь и выдохните через правую ноздрю.

Если вы нездоровы или у вас высокое давление, выполняйте данное упражнение сидя и не наклоняйтесь вниз. Если с вашим здоровьем все в порядке, но вы почувствуете легкое головокружение во время или после выполнения упражнения, сократите время задержки дыхания до пяти — десяти секунд.

Постепенно, в течение нескольких недель, доведите время задержки дыхания до сорока секунд. Будьте настойчивы. После нескольких занятий головокружение пройдет и вы будете ощущать прилив сил и энергии.опубликовано econet

©Мантек Чиа

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