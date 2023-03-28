Синдром усталости надпочечников: Как восстановить метаболический резерв

Воздействие хронического стресса и воспаления или длительного заболевания может привести к дисфункции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, чаще называемой синдромом усталости надпочечников. Тренировки могут даваться с трудом, когда вы все время чувствуете усталость. Поскольку упражнения являются фактором физического стресса, они могут также усугубить дисфункцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, если вы не будете осторожны.

Ваша гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (HPA) ось - это система, ответственная за одну из самых важных функций вашего тела - управление стрессом. Это включает стресс из каждого мыслимого источника, будь то травма или болезнь, проблемы с работой или отношениями. Воздействие постоянного стресса от переутомления, хронического воспаления или продолжительной болезни, например, может привести к дисфункции оси HPA, которая обычно - хотя, возможно, несколько неточно - называется «синдромом усталости надпочечников» или «усталостью надпочечников».

Упражнения и синдром усталости надпочечников

В этом вопросе много споров. Согласно традиционной медицине, нет такой вещи, как «усталость надпочечников». Некоторые врачи, практикующие альтернативную медицину, не соглашаются, придерживаясь гипотезы о том, что ваши надпочечники могут утомиться и из-за этого потерять способность вырабатывать кортизол.

Более современное мнение заключается в том, что большинство так называемых случаев усталости надпочечников на самом деле не обусловлены сниженной способностью надпочечников вырабатывать кортизол.

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Хотя иногда это действительно случается, чаще всего у людей присутствует дисфункция в сигнальной системе оси HPA к мозгу, что означает, что основная проблема связана с гипоталамусом и гипофизом (H и P, а не A или надпочечниковая часть оси).

Упражнения являются важным компонентом оптимального здоровья, но тренировки могут даваться с трудом, когда вы все время чувствуете усталость. Кроме того, поскольку они являются фактором физического стресса, они могут легко усугубить дисфункцию оси HPA, если вы не будете осторожны.

Важность здоровой функции надпочечников

У вашего тела два надпочечника, расположенных над каждой почкой. Будучи частью эндокринной системы, они выделяют более 50 гормонов, в том числе:

Глюкокортикоиды — Эти гормоны, которые включают кортизол, помогают вашему организму преобразовывать пищу в энергию, нормализовать уровень сахара в крови, реагировать на стресс и поддерживать воспалительную реакцию иммунной системы.

Минералокортикоиды — Эти гормоны, которые включают альдостерон, помогают поддерживать нормальное кровяное давление и объем крови, контролируя правильный баланс натрия, калия и воды в организме.

Адреналин — Этот гормон увеличивает сердечный ритм и отвечает за кровообращение в мышцы и мозг, а также помогает превращать гликоген в глюкозу в печени.

Вместе эти гормоны и другие, вырабатываемые вашими надпочечниками, контролируют такие функции организма, как:

Поддержание метаболизма, например, регулирования уровня сахара в крови и воспаления

Регулирование баланса воды и соли в теле

Контроль ответной реакции на стресс

Поддержание беременности

Производство секс-стероидов, таких как эстроген и тестостерон; инициирование и контроль полового созревания в детстве и переходном возрасте

Признаки и симптомы дисфункции HPA

Усталость и слабость

Депрессия, страх или беспокойство

Гормональный дисбаланс и / или аномальный уровень сахара в крови

Подавленная функция иммунитета

Потеря мышечной и костной массы, мышечная слабость и / или боли в теле

Тяга к продуктам с высоким содержанием соли, сахара или жира

Усиление аллергии

Проблемы с кожей

Аутоиммунные заболевания

Обостренные симптомы ПМС или менопаузы

Головокружение при подъеме из сидячего или лежачего положения; плохое кровообращение

Трудное пробуждение, несмотря на полноценный ночной сон

Пониженное половое влечение

Снижение способности справляться со стрессом

Плохая память; затуманенность сознания

Восстановление вашего метаболического резерва

Тренировки могут усугубить ситуацию, поэтому, хотя они важны, это не лучшее время, чтобы заставлять себя. Если у вас дисфункция оси HPA, ваша основная задача - восстановить метаболический резерв. Чтобы сделать это:

Сократите и разберитесь с эмоциональным и психологическим стрессом - всем, что запускает ответ «бороться или бежать». Техника эмоциональной свободы (ТЭС), может быть очень полезна. Кроме того, не забудьте выделить время на развлечения и игры с теми, кого вы любите, для творческого самовыражения и для того, чтобы проводить больше времени на природе

Будьте в меру физически активны, но не переусердствуйте

Улучшите регулирование сахара в крови с помощью здоровой диеты с низким уровнем чистых углеводов (общее количество минус волокно) и большим количеством здоровых жиров, а также умеренным содержанием белка высокого качества

Уменьшите воспаление, улучшив микробиом кишечника (избегайте антибиотиков и обработанных продуктов, ешьте настоящую пищу, в том числе ферментированные овощи, и / или принимайте высококачественную пробиотическую добавку, уменьшайте чистые углеводы и увеличивайте потребление клетчатки)

Разберитесь с нарушениями циркадного режима, убедившись, что вы получаете достаточно света в нужное время суток, а именно естественное, яркое солнце в течение утра и полудня, и отсутствие искусственного освещения и световых выбросов от электронных девайсов вечером.

Также не забудьте достаточно спать. В большинстве случаев нужно около восьми часов сна каждую ночь.

Как тренироваться при восстановлении после усталости надпочечников

Упражнения - это физический стресс и, таким образом, они могут утомлять ваши надпочечники. Секрет успеха - сосредоточиться на легкой активности, такой как ходьба, простой велоспорт или плавание. Как только вы начнете чувствовать себя лучше и повысите переносимость тренировок, постепенно начинайте добавлять упражнения умеренной интенсивности.

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Однако существует большая опасность переусердствовать на этом этапе, поэтому внимательно слушайте свое тело и будьте терпеливы. В конце концов, ваш метаболический резерв будет восстановлен, что позволит вам возобновить любой режим упражнений, который вы использовали до усталости надпочечников.

Рецидив возможен, так что тщательно контролируйте ваши запасы энергии и остановитесь, если начинаете чувствовать, что он близок.

Обычные медикаменты и травма головы могут значительно снизить функцию оси HPA

Многие люди не понимают, что лекарства могут фактически подавлять вывод кортизола системой HPA. Препараты, попадающие в категорию «стероид», такие как преднизон, могут, по сути, закрывать путь, поэтому при приеме этого лекарства доза часто уменьшается, чтобы не вызвать проблем из-за отсутствия производства кортизола.

Стероиды от астмы и аллергии могут иметь тот же эффект. Те, кто нуждается в ингаляторах или интраназальных спреях, которые содержат беклометазон, триамцинолон, флутиказон или будесонид, подвержены риску, особенно если они принимаются в течение длительного времени.

Марк Ньюман, основатель Precision Analytical Laboratory и разработчик DUTCH Test, обсуждал это в своем блоге в 2015 году. Он ссылался на систематический обзор и метаанализ, которые показывают, как часто эти лекарства подавляют производство гормонов.

В них также сообщались удивительные данные, свидетельствующие о том, что эти эффекты часто сохраняются более шести месяцев после прекращения терапии.

Если вы принимаете преднизон, учитывайте, большинство врачей признают, что он подавляет выработку гормонов надпочечников. Многие препараты будут делать то же самое, но ваш поставщик медицинских услуг может не знать об их подавляющих эффектах.

Другое лекарство, которое, как известно, влияет на гипоталамус и гипофиз, и, таким образом, на выход кортизола, это изотретиноин, обычно используемый для лечения акне. В дерматологическом исследовании 2015 года было изучено 105 пациентов с угревой болезнью.

Исследователи обнаружили, что после трехмесячного использования было уменьшено количество гормонов, включая лютеинизирующий гормон, тестостерон, АКТГ, кортизол, гормон роста и Т3 свободный (щитовидная железа).

Изотретиноин часто используется в подростковом возрасте и в начале третьего десятка, но может иметь последствия для здоровья в долгосрочной перспективе и влиять на энергию, вес, менструальный цикл и фертильность. Другим типом лекарств, которые, вероятно, имеют влияние на большое количество людей, это опиоидные анальгетики.

Интернет-поиск конкретного лекарства по запросу «подавление надпочечников» может быть не самым точным способом узнать о потенциальных негативных эффектах лекарства, но это может быть отправной точкой.

Например, Google-поиск слов «опиоид» и «надпочечники» сразу же показывает предупреждение из статьи в научном журнале о том, что опиоидные анальгетики могут вызвать остановку оси HPA, отмечая, что это «не всегда учитывается в клинической практике».

Тестирование - лучший способ узнать, могут ли какие-либо лекарственные препараты остановить производство гормонов. Ньюмен отмечает, что для того, чтобы определить, подавляется ли создание кортизола, вам необходимо протестировать как уровень свободного кортизола, ТАК И его метаболиты.

Наконец, исследования также показали, что травма головного мозга (TBI) или любая серьезная травма головы, которая влияет на гипоталамус и / или гипофиз, может иметь прямое влияние на способность вашей надпочечниковой железы производить кортизол.

Наиболее частыми причинами являются автомобильные и велосипедные аварии, спортивные соревнования, скольжения и падения, бокс, связанные с военными действиями или любые другие движения с высокой отдачей, приводящие к травме ткани головного мозга. К сожалению, TBI может также приводить к изменениям как мужских, так и женских гормонов и ее результатом часто являются усталость и депрессия.

Восстановление возможно

Хорошей новостью является то, что естественные методы лечения довольно эффективны, и со временем, терпением и подсказками восстановиться возможно. Просто помните, что лечение «усталости надпочечников» или дисфункции HPA требует подхода, задействующего все тело - такого, который учитывает избыточный стресс и нездоровые привычки, которые в первую очередь вызывали нарушение стрессового ответа.

Также помните, что хронобиология имеет важное значение, поэтому необходимо регулярно бывать на солнце под открытым небом, особенно до 10 часов утра, поскольку синий свет от солнца вызывает образование мелатонина и поможет вам лучше спать ночью. Хороший ночной сон имеет решающее значение для улучшения здоровья надпочечников.

Обратите внимание на прошлые и нынешние эмоциональные травмы и стресс. Стратегии, такие как медитация осознанности и техники эмоциональной свободы (ТЭС), могут быть очень полезными.

То же самое в отношении того, чтобы проводить больше времени на открытом воздухе. Сокращение и управление вашим стрессом является ключом к восстановлению здоровья надпочечников

Ешьте здоровую пищу с большим количеством питательных веществ. Обязательно употребляйте здоровые жиры каждый день и пейте много чистой воды.

Улучшите здоровье кишечника и поглощение питательных веществ, включив в рацион домашний костный бульон и ферментированные продукты. Прерывистого голодания стоит ИЗБЕГАТЬ, если у вас дисфункция системы HPA.

Вы должны быть относительно здоровыми, и ваши надпочечники должны нормально функционировать, чтобы обеспечить гормональный сдвиг, который позволит вам перейти от сжигания сахара к жиру

Слушайте свое тело и отдыхайте, когда чувствуете усталость. Даже в течение дня, делайте короткие перерывы на сон или просто полежите. Спите, если хотите

Избегайте стимуляторов , таких как кофе и сахар, поскольку они могут еще сильнее утомлять ваши надпочечники

Выбирайте мягкие упражнения , такие как ходьба, езда на велосипеде, плавание. Как только вы начнете чувствовать себя лучше, постепенно добавляйте упражнения умеренной интенсивности. Не переусердствуйте

Могут быть полезны некоторые пищевые добавки, в том числе магний, витамины группы В, витамин С, жир омега-3 животного происхождения (например, масло криля) и куркумин. (Избегайте самостоятельного назначения этих добавок. Вы можете с легкостью ухудшить дисбаланс, если у вас нет всей необходимой информации.)

Сдайте анализ на уровень витамина D и, если он ниже 40 нг / мл, предпримите шаги по его повышению, либо с помощью солнца, либо добавив витамины D3 и K2.

Предостережение: вашим надпочечникам нужно действительно большое количество определенных витаминов, таких как С, поэтому, если у вас «усталость надпочечников», он будет полезен в крупных дозах.

Однако, если ваша проблема связана с сигналами мозга, витамин С не будет иметь большого значения.

То же самое можно сказать и о других питательных веществах, которые, как известно, поддерживают функцию надпочечников. В этом случае некоторые адаптогены, которые воздействуют на мозг, могут быть более полезны.

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Могут также использоваться добавки, которые влияют на метаболизм кортизола, такие как корень солодки.

Замените столовую соль на гималайскую , которая богата несколькими десятками микроэлементов, необходимых вашему организму для оптимального функционирования, включая регуляцию гормонов

Было показано, что кратковременная (от 6 до 12 месяцев) заместительная гормональная терапия восстанавливает и нормализует функцию надпочечников. Это включает очень низкие дозы DHEA и прегненолона.

DHEA является естественным стероидом и гормоном-предшественником, продуцируемым надпочечниками, и его уровень часто очень низок у людей с усталостью надпочечников.опубликовано econet

© Джозеф Меркола

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