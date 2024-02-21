Простатит: Как лечить «второе сердце» мужчины

Как избавиться от заболеваний предстательной железы с помощью простого и доступного метода, рассказывает врач-невролог Людмила Семенова.

Мужчины, как известно, имеют два сердца. И от полноценной работы «второго сердца» - предстательной железы - зависит не только половая функция, но и нормальное функционирование мочевыделительной системы, и психоэмоциональное состояние. Это главная вспомогательная половая железа мужчины, которая выполняет очень важную секреторную функцию: вырабатывает секрет, разжижающий сперму и активизирующий движение сперматозоидов, а также обеспечивающий нормальный уровень кислотно-щелочного баланса.

Этот секрет содержит: цинк (обеспечивает противомикробную активность семенной жидкости), гормоны, жиры, белки, углеводы и ферменты, необходимые для нормального функционирования половой системы.

Лечение и профилактика простатита

Простата контролирует гормоны гипофиза, андрогены, эстрогены, стероидные гормоны. И играет роль клапана: закрывает выход из мочевого пузыря во время эрекции.

Также предстательная железа выполняет еще и барьерную функцию: препятствует проникновению микроорганизмов из мочеиспускательного канала в верхние мочевые пути.

Если имеются инфекционные заболевания мочеполовой системы, переохлаждение организма, малоподвижный образ жизни и сидячая работа, длительное половое воздержание или чрезмерная сексуальная активность, это может привести к воспалению железы – простатиту.

Также простата может воспалиться из-за ослабленной иммунной системы, постоянного стресса, некачественного питания, злоупотребления алкоголем, при наличии венерических и урологических заболеваний.

При простатите возникает отек железы, и она увеличивается, что приводит к сдавливанию мочеточника.

Появляются первые симптомы простатита:

затрудненное мочеиспускания, во время которого ощущается жжение или боль в уретре;

учащение позывов к мочеиспусканию;

острые боли в промежности (яичках), пояснице, в половом члене, иногда в анальном отверстии.

Боль может быть постоянной или иметь ноющий характер.

Если простатит не лечить, он становится хроническим и приводит к различным осложнениям (расстройству мочеиспускания, нарушению эрекции, импотенции, бесплодию, воспалению других органов мочеполовой системы).

Но наиболее сложными последствиями являются аденома (доброкачественная опухоль) и рак простаты. В этих случаях простата приобретает шаровидную форму, а в ткани простаты выявляют увеличенные (аденоматозные) узлы, которые еще более давят на мочеиспускательный канал, чем при простатите.

Обычно при заболеваниях простаты делают урологический массаж. Но так как это довольно болезненно, многие мужчины не выдерживают его. Более того, имеется вероятность распространения инфекции.

Чего не может быть при использовании техники су-джок-акупунктуры - она безболезнена и нетравматична, активизирует простату, улучшает в ней кровообращение, снимает воспалительные процессы, способствует обновлению половых клеток и повышает уровень мужских гормонов в крови. В итоге устраняется причина заболевания, а не следствие.

Су-джок является и профилактикой, и лечением простаты. Массаж можно делать и при обострениях.

Точка соответствия предстательной железе расположена между безымянным и средним пальцами на ладони или стопе. Если имеются нарушения в простате, она будет болезненной.

Прочным тонким предметом диаметром 0,5-1 см (это может быть любая палочка, шариковая ручка, спичка) аккуратно (нажим должен быть средней силы) пройдите всю поверхность вышеуказанной зоны, направляя давление к кисти (лучезапястному суставу параллельно пальцам).

Там, где обнаружится самая болезненная точка, нужно массировать 10 минут (3-4 раза в день), постепенно увеличивая нажим, вращая массажный предмет по часовой стрелке.

Но только воздействия на точки простаты недостаточно. Ведь при лечении любого заболевания нужно помнить, что центр управления всем организмом находится в головном мозге.

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Значит, нужно задействовать и точку соответствия головному мозгу: верхняя фаланга большого пальца (см. рисунок). Но еще нужно обратить внимание на почки: тыльная сторона кисти (см. рисунок). Их тоже нужно подлечить. Ведь простата входит в мочеполовую систему.

Массаж всех этих точек нужно проводить 2 недели (каждую точку прорабатывают по 10 мин), желательно начинать его на растущей Луне. Вследствие чего выравнивается разбалансированная энергия, а главное - возрастает иммунитет этого органа и новообразование рассасывается.

Массаж обязательно нужно сочетать с семянотерапией на все эти точки.

Также хорошо бы почистить организм отваром листа брусники (ничего лучшего для лечения мочеполовой системы нет!):

2 ст. л. сухих листьев залить 0,5 л воды, поставить на медленный огонь и тушить 20 мин (в эмалированной емкости на паровой бане),

дать отстояться до охлаждения (при комнатной температуре) - 15 мин,

процедить и листья отжать,

добавить охлажденного кипятка (до первоначального объема - 500 мл),

хранить в холодильнике 2 дня.

В случае заболевания мочевого пузыря и почек отвар пить теплым по схеме: по 0,5 стакана 3 раза в день после еды (через 1 час).

И еще я могу порекомендовать мужчинам делать самомассаж простаты мячиком для тенниса. Нужно просто областью ануса сесть на этот мячик (он примерно диаметром 8-10 см) и делать вращающие движения.

Главное, чтобы человек не ленился заниматься собственным здоровьем сам. И все будет хорошо!опубликовано econet

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