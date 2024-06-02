Танцпол внутри нас: Оказывается, наши органы имеют 3 вида движений!

Удивительный текст, который откроет неизведанный мир тем, кто только задумывается о висцеральных манипуляциях.

Пока я не стала изучать висцеральные манипуляции, я и не знала, что прямо у нас внутри проходит танцевальная вечеринка. И это так! Всё внутри тела, от ключицы до таза, движется не переставая. Желудок отплясывает горячий ча-ча-ча - и не только после того, как мы хорошо поели. Что касается вполне ощутимой работы насосов сердца и лёгких, все мы знаем, что без их неустанной работы, нам было бы очень грустно. Печень испытывает давление диафрагмы и ощутимо движется с каждым нашим вздохом. А кишечник? – он получает первый приз просто за размер! Все наши органы движутся постоянно, даже тогда, когда мы спим.

В первый раз, когда я почувствовала движение желудка на семинаре по висцеральной манипуляции, я была поражена. Я позвала моего учителя-француза и сказала прерывистым голосом: "Ален, это желудок на самом деле так делает?". "Ах!, - сказал он, со своим божественным акцентом. - Итак, вы открыли его!" Тогда я готова была поклясться, что он мне подмигнул.

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Оказывается, наши органы имеют три отдельных вида движений. Эти движения называются моторика, мобильность и подвижность.

Возьмём желудок. Подвижность, сжатие, прокручивание, сдавливание - вот что я чувствовала. Он всегда так делает, хотя движения заметно более разнообразные, если мы не ели некоторое время.

Когда мы едим, движения желудка в самом разгаре. Мобильность происходит тогда, когда желудок получает пищу, перемещает её через систему и добавляет кислоты, чтобы помочь пищеварению.

Когда мы глубоко вздыхаем, и наша диафрагма движется вниз, чтобы помочь легким впустить воздух, она давит на верхнюю часть желудка. Желудок реагирует небольшим съёживанием - и это моторика.

Расположенные внутри брюшной полости органы, называется внутренними, или висцеральными органами. Эти органы выполняют очень важные функции: сердце качает кровь, легкие дышат; а кишечнику уготовано переваривать. Они регулируют и влияют на все другие системы организма

Пищеварительной патологии в одиночку удаётся вызвать болеет 70% функциональных заболеваний, которыми мы страдаем. Большинство из этих проблем возникают из-за отсутствия надлежащего движения в какой-либо части пищеварительной системы.

Когда мы говорим: "мы есть то, что мы едим," мы также ссылаемся на то, что здоровье человека определяется в том числе и здоровьем его кишечника.

Примерно за 70 лет жизни каждый из нас переработает около 12 тонн продовольствия. Около 150-ти лет назад, люди соблюдали простые диеты, потому что все они питались тем, что произвели сами. Эта была простая, здоровая еда.

Представьте себе - нет огурцов зимой, если неделю летом Вы не потратили на их засолку. Нет яблочного пюре без 24 часов уваривания яблок. Нет печенья, если утром Вы не просеивали муку, не ходили в курятник за яйцами, не взбивали и не перемешивали тесто. Никаких консервантов, за исключением натуральных – только соление, вяление, сушка, мёд.

Сегодня наша пища несколько изменилась. Еда приходит к нам из продуктового магазина и, вероятнее всего, содержит много добавок. На самом деле, сотни химических веществ, используются для обработки пищи, для увеличения срока хранения и соблюдение графика перевозок. Иногда пищевая промышленность применяет добавки без надлежащего их тестирования!

И было бы странно, если бы у нас иногда не возникали проблемы. И иногда серьезные, такие как кислотный рефлюкс, язвы, дивертикулит, гастрит, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы!

Неудивительно, что наша печень, являясь фильтрующим элементом системы, несколько утомилась! И неудивительна перегруженность желчного пузыря излишним жиром в нашем рационе!

Еда обязательно должна быть нашим другом, а не врагом.

НАСТРОИВШИСЬ НА РИТМ

Висцеральные манипуляции могут помочь восстановить некоторые наши естественные функции.

Висцеральная терапия без хирурга и скальпеля освобождает органы от спаек, восстанавливая их надлежащую подвижность и означает это, что теперь у нас появилось больше возможностей быть здоровыми.

Ритмы тела взаимосвязаны. Сердечный, дыхательный и краниальный ритмы взаимодействуют благодаря длинным волокнам фасций во всем туловище, с задней части головы вниз к копчику и тазу, прикрепляясь к позвоночнику на этом пути.

Фасции - это тонкие, почти полупрозрачные ткани, которые защищают и покрывают мышцы и органы и позволяет им скользить друг по другу.

При повреждении фасции в результате травмы или заболевания, мышцы и органы как бы склеиваются, слипаются друг с другом. После этого, мышцы, органы или связки не могут должным образом выполнять предназначенную им функцию.

Большинство людей не беспокоит, когда у них имеются незначительные нарушения, хотя человек, у которого язва, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы или кислотный рефлюкс, оказывается очень даже в курсе того, что происходит внутри организма.

Висцеральная манипуляция - это не только польза для очевидного применения, при работе с самими органами, она также важна для вспомогательного лечения проблем спины и шеи.

Наша осанка зачастую зависит от того, как сбалансированы висцеральные оболочки. Эти мембраны позволяют прокладывать пути вниз по внутренней стороне позвоночника.

Висцеральные оболочки могут иметь баланс кзади (задний) или кпереди (передний).

Обладая, например, крайне задним балансом, человек имеет постуральную и мускульную ригидность и отличается упрямым характером.

Человек с крайне передним балансом может быть чрезмерно гибким, без излишней энергии, плывущей по течению личностью.

Освобождая фасции в создании лучшего состояния баланса, мы можем помочь с проблемой заднего баланса, вызывающей неуместную напряженность.

Фасциальные соединения шеи также могут повлиять на гортань и горло. Существует несколько групп мышц, которые работают от передней части горла, к вложениям в задней части головы и вниз к лопаткам. Снимая фасциальное напряжение в горле, мы расслабляем и эти мышцы в том числе.

Исполнители, которые используют свои голоса или дыхание, такие как вокалисты или люди, играющие на духовых инструментах, получают очень большую пользу от висцеральных манипуляций на горле, шее и диафрагме.

СЕКРЕТ ТАНЦА

Брюшная полость является прекрасным вместилищем, хранящим множество тайн в своих ящичках.

Например, только недавно была разгадана тайна аппендикса - он участвовал в выработке фермента, который помогал нам в переваривании сырого мяса, вот только сегодня этот его талант нам больше не нужен.

Или еще есть крошечный участок слепой кишки, чуть ниже аппендикса. Это маленький бугорок на кишечнике является основным источником неловкой загазованности от побочных продуктов пищеварения.

Удивительно, но все внутренние органы и их функции могут ощущаться прямо через кожу и мышцы!

Действительно, хорошо обученные руки видят насквозь! Так что в следующий раз, когда вы чувствуете себя немного не в духе, просто настройтесь на веселые ритмы Вашего внутреннего висцерального танца.

Давайте веселиться!опубликовано econet

Jocelyn Paine

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