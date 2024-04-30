Упражнение для растяжения боковых мышц шеи

Важно разрабатывать боковые шейные мышцы. Их гибкость дает ощущение правильного положения головы относительно позвоночника и более легкой подвижности рук. Эти мышцы называют грудино-ключично-сосцевидными и их просто найти, поскольку по длине они больше других мышц.

Чтобы определить точное расположение мышцы достаточно повернуть голову вправо или влево, при этом в области шеи будет видна выпуклость, начиная от грудной области и заканчивая сосцевидным отростком. Именно эта мышцы и способствует выдвижению головы вперед, когда человек делает агрессивное лицо.

Как выполнять упражнение

При наклоне или повороте головы боковые мышцы растягиваются от ключицы до груди. Точки на обоих концах мышц соединены с сосцевидным отростком височной кости.

Важно периодически растягивать мышцы на полную длину. При выполнении упражнения шейный отдел позвоночника занимает правильное положение и не сгибается.

Для растяжки выполните следующие действия:

наклоните голову немного вперед, касаясь подбородком груди (должно ощущаться напряжение в нижней части черепа);

поверните голову влево, чтобы согнулся шейный отдел позвоночника. Выполняя движения головой, взгляд направляйте в противоположную сторону;

повторите упражнение, повернув голову вправо (начинайте обязательно с исходного положения, когда голова наклонена к груди). Делайте все движения плавно и осторожно, дышите спокойно и свободно.

При растяжке вы должны ощущать, как напрягаются шейные мышцы. Многие, кто впервые знакомится с этой методикой, допускают ошибки и после поворота головы не возвращаются к исходному положению.

Следите за положением головы, она должны быть наклонена вперед, чтобы растягивалась нижняя часть черепа.опубликовано econet