Упражнение для растяжения боковых мышц шеи

Важно разрабатывать боковые шейные мышцы. Их гибкость дает ощущение правильного положения головы относительно позвоночника и более легкой подвижности рук. Эти мышцы называют грудино-ключично-сосцевидными и их просто найти, поскольку по длине они больше других мышц.
Чтобы определить точное расположение мышцы достаточно повернуть голову вправо или влево, при этом в области шеи будет видна выпуклость, начиная от грудной области и заканчивая сосцевидным отростком. Именно эта мышцы и способствует выдвижению головы вперед, когда человек делает агрессивное лицо.
При наклоне или повороте головы боковые мышцы растягиваются от ключицы до груди. Точки на обоих концах мышц соединены с сосцевидным отростком височной кости.
Важно периодически растягивать мышцы на полную длину. При выполнении упражнения шейный отдел позвоночника занимает правильное положение и не сгибается.
Для растяжки выполните следующие действия:
При растяжке вы должны ощущать, как напрягаются шейные мышцы. Многие, кто впервые знакомится с этой методикой, допускают ошибки и после поворота головы не возвращаются к исходному положению.
Следите за положением головы, она должны быть наклонена вперед, чтобы растягивалась нижняя часть черепа.опубликовано econet
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