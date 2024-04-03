Первая помощь при инсульте: О чем важно помнить

Эти признаки инсульта должны насторожить любого человека! Они являются показанием для незамедлительного вызова бригады скорой медицинской помощи. Вот, что вы можете сделать до приезда медиков.

Эта статья посвящена первой помощи при инсульте. Согласитесь, бывают такие ситуации, когда человеку становится плохо, очень важно всем знать, как именно ему помочь. А ведь при инсульте особая помощь нужна, т.к. все решают минуты и самые первые часы (особенно помощь в течение первых 3-6 часов). Если вовремя помощь при инсульте не оказана, то потом все очень сложно. Потеря времени здесь может быть равна потери жизни. И таких примеров лично у моих знакомых очень много.

Инсульт. Симптомы, показания для оказания первой помощи.

Характерным признаком острого нарушения мозгового кровообращения является внезапное начало неврологических симптомов с их быстрым прогрессированием до степени максимальной выраженности. Рассмотрим клинические проявления, которые должны насторожить любого человека и являются показанием для незамедлительного вызова бригады скорой медицинской помощи.

Головная боль

Головная боль может развиваться внезапно, в некоторых случаях у больных возникает ощущение «удара молотком по голове», что является характерным признаком субарахноидального кровоизлияния. В этом случае головная боль сочетается с ригидностью затылочных мышц – невозможностью поднять голову и пригнуть подбородок к груди. Очень часто при кровоизлиянии в мозг сильная головная боль сопровождается рвотой и последующей утратой сознания.

Локализованная или пульсирующая головная боль, сочетающаяся с постепенным нарастанием другой неврологической симптоматики может свидетельствовать о растущих внутримозговых артериовенозных мальформациях.

При начале ишемического инсульта головной боли может и не быть, она может появиться только через несколько дней от начала заболевания вследствие нарастания отёка головного мозга.

Причиной инсульта очень часто является выраженная артериальная гипертензия, поэтому головная боль может сочетаться с другими проявлениями гипертонического криза – высокими цифрами артериального давления, головокружением, шумом в ушах. При этом цифры артериального давления могут быть очень высокими – так организм пытается компенсировать нарушенное кровоснабжение головного мозга.

Головокружение

При поражении центральных отделов нервной системы может возникать ощущение вращения самого себя или окружающих предметов – это так называемое системное головокружение.

Нарушения зрения

При развитии инсульта может быть ощущение двоения в глазах (диплопия). Внезапное развитие диплопии характерно для острого ишемического или геморрагического поражения головного мозга.

Для кратковременной (транзиторной) ишемической атаки характерно эпизодическое двустороннее затемнение зрения.

Мышечная слабость

Больным человеком слабость может отмечаться в мышцах лица, языка, одной конечности, одной половины тела или мышечная слабость может быть двусторонней.

Нарушения чувствительности

Нарушения чувствительности при ишемическом или геморрагическом инсульте обычно проявляются в виде онемения. Онемение может иметь односторонний или двусторонний характер и ощущаться в области лица, туловища или конечностей.

Нарушения речи и глотания

При инсультах очень часто возникают нарушение речи.

Может развиться дисфазия – утрата способности производить или воспринимать устную или письменную речь.

Может развиться дизартрия – специфическое затруднение артикуляции.

При локализации поражения в области ядер черепно-мозговых нервов нередко возникает нарушение глотания – больной не может сделать глоток воды, постоянно попёрхивается.

Двигательные нарушения и нарушения походки

Может развиться неустойчивость при стоянии, вставании, ходьбе.

Наиболее яркими проявлениями неврологического дефицита являются парезы и параличи – когда резко ограничено или совсем невозможно движение конечностями. Данные проявления могут быть как двусторонними так и односторонними. Характерным проявлением может быть и паралич лицевой мускулатуры – возникает ощущение перекошенного лица.

Нарушение сознания

К наиболее лёгкой форме нарушений психических функций относится кратковременная потеря памяти – больной не помнит, что с ним происходило в ближайшее время. Очень часто этот симптом обратим и наиболее характерен для транзиторной ишемической атаки.

У лиц пожилого возраста первым проявлением нарушений церебрального кровотка может быть усиление признаков дисциркуляторной энцефалопатии – бабушки и дедушки становятся очень агрессивными или наоборот дурашливыми, несерьёзными, перестают адекватно общаться со своими близкими, их поведение начинает вызывать серьёзные опасения родных. В таком случае при присоединении другой быстро прогрессирующей неврологической симптоматики вызов бригады скорой помощи должен быть обязательным.

Для более тяжёлых форм нарушений мозгового кровообращения характерно спутанное сознание, человек становится неадекватным, перестаёт полностью ориентироваться в месте, во времени, в собственной личности.

Может развиться сопор – ощущение, что человек спит, минимально вступает в контакт или выполняет простые команды только при громком окрике или болевом раздражении.

Об очень тяжёлом поражении головного мозга свидетельствует развитие коматозного состояния – человека уже невозможно разбудить, он перестаёт вступать в контакт и при болевом раздражении и при окрике.

В коматозном состоянии могут возникать нарушения дыхания, кровообращения, что наиболее опасно для жизни. Как правило, при отсутствии быстро оказанной квалифицированной медицинской помощи и консультации кардиолога они являются основными причинами быстрого смертельного исхода.

Судороги.

Очень часто судороги сопровождаются нарушением сознания.

Судороги могут иметь тонический характер – возникает максимальное напряжение скелетной мускулатуры.

Могут быть клонические судороги – возникает залп интенсивных подёргиваний тела, конечностей.

Итак, возникновение подобных симптомов является обязательным показанием для экстренного вызова бригады скорой помощи. Надежда, что «всё пройдёт само» приводит к поздней госпитализации и запоздалому получению квалифицированной медицинской помощи, что заметно ухудшает прогноз заболевания.

Оказание первой помощи при инсульте.

До прибытия врача при подозрении на развитие инсульта необходимо выполнить следующие действия:

Если близкий человек в сознании:

1. Придать больному лежачее положение, лучше на спине.

2. Поднять головной конец на 30 градусов вверх – тем самым увеличится венозный отток из полости черепа и уменьшится отёк головного мозга.

3. Измерить артериальное давление, подсчитать пульс, запомнить эти показатели и сообщить прибывшей бригаде скорой помощи. С целью дифференциальной диагностики врачу необходимо знать, с чего началось критическое состояние.

4. Постараться успокоиться самому и успокоить близкого человека. Прогрессирование стрессовой ситуации вызывает дальнейший подъём артериального давления и ухудшение клинической картины.

5. Близкого человека не кормить, не поить. Во-первых, приём пищи и жидкости может усилить рвоту, а во-вторых, возможное дальнейшее присоединение судорожного синдрома с потерей сознания при «полном желудке» очень опасно – желудочное содержимое может попасть в дыхательные пути и вызывать развитие аспирационной пневмонии.

6. Собрать принимаемые лекарства, документы (паспорт, страховой полис), всю имеющуюся дома необходимую медицинскую документацию и вещи личной гигиены в один пакет, чтобы потом не задерживать бригаду скорой помощи хаотичными сборами. Чем быстрее ваш родственник будет доставлен в стационар, тем быстрее начнётся необходимое обследование и оказание неотложной помощи.

Прибывший врач сделает все необходимые инъекции препаратов согласно стандарту оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения.

Если больной без сознания:

1. Больного положить на спину, поднять головной конец на 30 градусов.

2. Главная задача до прибытия врача – постараться оценить состояние жизненно важных функций организма – сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Измерить артериальное давление, подсчитать пульс и оценить функцию дыхания. Если дыхание аритмичное, нет адекватного вдоха – выполнить тройной приём по Питеру Сафару: запрокинуть близкому человеку голову, открыть рот и выдвинуть нижнюю челюсть.

Такое положение головы обеспечивает нормальное дыхание в бессознательном состоянии. Если в ротовой полости увидите рвотные массы – то их нужно удалить чистой сухой салфеткой. Съёмные протезы снять. Эти достаточно простые манипуляции обеспечат проходимость дыхательных путей и спасут вашему родственнику жизнь. В дальнейшем прибывший врач поставит воздуховод или выполнит интубацию трахеи – в зависимости от тяжести нарушений дыхания.

Если тройной приём выполнить не удаётся, то можно повернуть близкого человека слегка на правый бок – корень языка в таком положении не будет перекрывать вход в дыхательные пути и дыхание улучшится.

Если дыхание не нарушено, то можно повернуть голову на бок. При возникновении рвоты, такое положение головы более безопасно с целью профилактики попадания желудочного содержимого в верхние дыхательные пути.

3. Пока Вы оказываете первую помощь, попросите родственников собрать необходимые документы, принимаемые лекарства в пакет.

4. Ждём бригаду скорой помощи, верим и надеемся на лучшее!

Доброго здоровья!опубликовано econet

Автор Евгений Снегирь

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