Надпочечники: Вес, гормональный баланс, работа сердца и снижение стресса

Причинами нарушений в выработке гормонов надпочечников может стать огромное количество факторов. Это может быть приобретенная после тяжелого заболевания дисфункция коры надпочечников, воспалительные процессы в яичниках и придатках, урбанизация и плохая экология, генетика (то есть, попросту, врожденные причины, которые возникли еще в утробе матери). Для того чтобы решить проблему, следует обратиться к эндокринологу, который назначит соответствующее лечение.

Многие из нас никогда не думают о том, что в организме есть такой орган, как надпочечники. Максимум, возможно, кто-то когда-то слышал подобное название. А в это время надпочечники выполняют ряд важнейших функций, например, контролируют гормональный фон, формируют иммунитет и выполняют множество других функций.

О важности надпочечников для здоровья человека

Нужно отметить, что надпочечники и почки – совершенно разные органы. Сами же надпочечники представляют собой парные эндокринные железы. Они вырабатывают гормоны, которые поступают в кровь и участвуют в огромном количестве процессов, происходящих в нашем организме.

Данные органы расположены над верхними полюсами почек и имеют разную форму: левый – полумесяца, а правый – треугольника. При этом они выполняют совершенно одинаковые функции. Каждый из надпочечников состоит из двух своеобразных зон: внутреннего мозгового и внешнего коркового слоев. В надпочечниках вырабатываются четыре основных гормона, которые отвечают за вес, гормональный баланс, работу сердца и снижение стресса. Они называются адреналин, андрогены, альдостерон и кортизол.

Первый гормон – кортизол. Он помогает противостоять разнообразным стрессам, активизирует иммунитет. Именно данный гормон помогает нам избежать смерти при разнообразных воспалениях как внешнего, так и внутреннего характера. Если же организм подвергается стрессу, то также в срочном порядке начинает вырабатываться данный гормон. При его содействии лучше работает мозг, укрепляется сердечная мышца, организм способен также самостоятельно бороться со стрессами разного типа. Тем не менее, как только в организме наблюдается повышение или понижение концентрации кортизола, возникает целый букет заболеваний разнообразного характера.

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Повышение уровня кортизола

Виной этому, как правило, является хронический стресс. Если организм находится под влиянием множества негативных факторов (дефицит сна, депрессия и т.д.), корковый слой надпочечников разрастается, и выработка кортизола становится все более интенсивной. Как следствие, нарушается правильное функционирование нервной системы, не снижается уровень сахара в крови, силы на исходе, человек страдает от высокого давления.

Главное – нарушается правильный процесс метаболизма в организме.

Вследствие всех этих проблем в надпочечниках начинается процесс активного откладывания подкожно-жировой клетчатки. Таким образом, лишние жиры откладываются на животе, спине, задней части шеи, а вот ноги и руки при этом остаются такими же худыми.

Таким образом, если вы знаете, что стрессовые ситуации в вашей жизни постоянны, вам следует все же обратиться к врачу – эндокринологу, который с помощью диеты и специальных препаратов поможет вам нормализовать гормональную ситуацию.

Понижение уровня кортизола

Как правило, это связано с нарушением работы щитовидной железы, опухолью надпочечников или стрессом, если он постоянен на протяжении 7-10 лет. В таком случае, прежде всего, поражена иммунная система. Человек подвержен разного рода инфекциям; также постепенно начинают отказывать надпочечники.

Для того чтобы бороться с данной проблемой, необходимо пройти курс кортизоло-заместительной терапии, чтобы поддержать деятельность надпочечников. Если же причина кроется в опухоли – неизбежна операция или химиотерапия.

Адреналин

Адреналин помогает нам противостоять разного рода опасностям. Он всегда активизируется в ситуации стресса. Повышение уровня адреналина в крови помогает запустить процессы, которые мобилизуют организм и делают его полностью готовым к любым нагрузкам. В таком случае учащается дыхание, ткани органов получают кислород, повышается уровень сахара в крови, повышается тонус кровяных сосудов и давление.

Таким образом, адреналин помогает нам максимизировать свои возможности в любой стрессовой ситуации. Тем не менее, данный гормон может вызвать своеобразное привыкание. Это можно наблюдать у людей, которые не могут жить без гонок на автомобилях, экстремальных видов спорта и других опасных занятий. Проблема в том, что адреналин притупляет само чувство страха – человек, не осознавая опасность, считает, что ему все под силу.

Альдостерон

Данный гормон несет ответственность за регуляцию электролитного и водно-солевого баланса в нашем организме. Альдостерон подает сигналы из надпочечников в почки, определяя, какие вещества организму необходимы, а какие должны быть выведены вместе с мочой, например, натрий, калий, хлор и другие. Поддержание необходимого уровня воды и соли – важнейший процесс, протекающий в нашем организме.

После длительного стресса или серьезного заболевания высок риск возникновения нехватки альдостерона. Главными признаками является появление отеков, значительное понижение давления, перебои работы сердца. Другой же проблемой может стать переизбыток данного гормона, который возникает в результате присутствия в организме доброкачественной опухоли. В данном случае альдостерон будет способствовать повышению кровяного давления в организме.

В случае нехватки данного гормона, как правило, назначают специальные препараты – под названием глюкокортикоиды. Но если же причина проблем кроется в опухоли, больному придется перенести операцию по ее удалению. Порой, в особенно тяжелых случаях, опухоль удаляется в паре с надпочечником.

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Андроген

Вообще андрогены являются мужскими гормонами, которые отвечают за регуляцию половой деятельности. До полового созревания данный гормон выполняют эту функцию, как у мальчиков, так и у девочек. Затем данную функцию выполняют уже специальные органы – яички у мужчин и яичники у женщин. В дальнейшем работа андрогенов уже не так важна, если, конечно, нет каких-либо серьезных нарушений. Например, при беременности высокая концентрация данного гормона может грозить выкидышем, ведь в данном случае матка просто перестает расти.

Повышение концентрации андрогенов ведет к ряду серьезных проблем. Например, если это происходит во время беременности, это может грозить формированию гермафродитного строения половых органов ребенка. Если у девочки данная проблема – врожденная, то это может грозить ей постоянными перепадами давления, густым волосяным покровом, ранней остановкой роста. У подростков же повышение выработка андрогенов выражается в увеличении жирности кожи, появлению прыщей, даже значительной задержке менструаций.

Причинами нарушений в выработке гормонов надпочечников может стать огромное количество факторов. Это может быть приобретенная после тяжелого заболевания дисфункция коры надпочечников, воспалительные процессы в яичниках и придатках, урбанизация и плохая экология, генетика (то есть, попросту, врожденные причины, которые возникли еще в утробе матери).

Для того чтобы решить проблему, следует обратиться к эндокринологу, который назначит соответствующее лечение. Если же здесь фигурируют воспалительные проблемы в половых органов, лечиться придется еще и у гинеколога.

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Существует также ряд симптомов, которые указывают на наличие проблем в надпочечниках. Это повышение пигментации кожи (например, после серьезной болезни в разгар зимы человек выглядит совершенно загорелым.

При этом в первую очередь темнеть начинают слизистые рта, сгибы локтей, области вокруг глаз, сильная слабость с раннего утра, резкое повышение или понижение давления, нарушение процесса метаболизма, повышение сахара в крови и, наконец, проблемы по гинекологической части.опубликовано econet

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