Пременопауза: Как избавиться от приливов

Как гласит китайская народная медицина, приливы жара свидетельствуют оподавленных внутри себя гневе и раздражении. И в этом плане приливы жара выступают признаком того, что тело пытается выплеснуть наружу все накопившееся и абсолютно ненужное ему.
Приливы являются одним из наиболее ярко проявляющихся сигналов менопаузы, но при этом значительная часть женщин переносит их и в ходе предшествующей пременопаузы. Многие начинают укутываться в пледы, сидеть долгое время под вентилятором, пытаются при любой возможности быстрее скидывать одежду.
Начало пременопаузы характерно для большинства женщин в возрасте около 35 лет. Процесс проходит довольно долго (порядка 10-15 лет), и на его протяжении женщина периодически ощущает скачки уровня гормонов различной силы и частоты, в том числе это может выражаться в полном прекращении менструации.
Организм уже не производит в нужном объеме тестостерон, прогестерон и эстроген. Глубина и степень болезненности ощущений данных скачков обусловливаются тем, какую жизнь вы ведете, а также рационом и распорядком питания. Это наиболее актуально во время пременопаузы. Но, поняв их, и зная причины возникновения, и, что самое главное, что нужно предпринимать, вы можете обеспечить себе достаточно высокий заряд энергии и либидо. Ваша кожа будет оставаться гладкой и красивой, а тело еще не один год будет привлекать мужские взгляды.
По статистическим данным, от 50 до 80% всех женщин испытывают приливы. Но, что интересно, они отнюдь не являются обязательным элементом пременопаузы и менопаузы. Их характерными признаками выступает ощущение жара по всему телу, главным образом, в зоне шеи и лица. Приливы проявляются не только ночью, но и днем. От того, насколько интенсивны приступы, зависят и побочные эффекты.
В частности, приливы сопровождаются сильной головной болью, повышенной потливостью, быстрым уставанием, слабостью в ногах, учащенным сердцебиением. Часто по ночам женщины мучаются бессонницей. Как правило, они начинаются непосредственно перед менструальным циклом либо в период кровотечения в ходе пременопаузы. При том, что приливы большей частью появляются вслед за наступлением менопаузы, есть и испытывающие их влияние по ее завершении.
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Известно, что температура тела регулируется, в том числе, и с помощью стабильной работы гормонов. И когда во время скачков уровень начинает отклоняться от привычных величин, это отражается и на температуре тела, в результате чего появляются неприятные ощущения. К приливам жара ведет расширение кровеносных сосудов кожи головы и шеи, после чего начинает краснеть кожа.
Досконально еще не известно то, как они появляются, но при этом принято считать, что к изменению тонуса сосудов ведут пертурбации в функционировании нейротрансмиттеров нервной системы, обусловливающей сбои в работе гормонов. Если уровень эстрогена ниже обычного либо является нестабильным, происходит нарушение работы гипоталамуса, что ведет к скачкам температуры тела.
Большинство считают, что в основе приливов лежит недостаточно высокий уровень эстрогена, что не в полной мере верно. У тех женщин, которые проходят через это, в основном происходит дисбаланс нескольких гормонов одновременно. Здесь возможно несколько вариантов, в том числе сочетания превалирования эстрогена на фоне снизившегося прогестерона, низкого уровня прогестерона при эстрогене на приемлемом уровне.
Помимо этого, приливы жара могут возникать при низком уровне тестостерона (этому подвержены и мужчины), повышенном уровне фолликул стимулирующего гормона, лютинизирующего гормона, а также кортизола. Подобное состояние возможно и вследствие пониженного количества антиоксидантов. Ввиду этого, в периоды пременопаузы и менопаузы главным выступает правильное питание. Внезапные скачки температуры могут происходить и в результате приема препаратов, имеющих противоаллергическое свойство, либо тех, которые предназначены для снятия воспаления.
Если постараться понять позывы, которые исходят от тела, станет возможным контроль интенсивности приливов. В их основе лежат разные причины, и у разных женщин они аналогично обусловливаются различными факторами. Следует присмотреться к поведению организма, в том числе, к примеру, завести дневник, на основании записей в котором можно определить некоторые закономерности и знать, в какое время следует ожидать прилива. Наиболее часто встречающимися причинами, обусловливающими описываемые приливы, являются:
Лучше всего в данной ситуации - найти и устранить лежащие в основе гормональных сбоев причины. Известно немало методов, благодаря которым можно эффективно регулировать количество и интенсивность их проявлений.
Это относится, прежде всего, к питанию, в отношении которого нужно соблюдать следующие правила:
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В том, что касается биодобавок, среди них следует выделить:
Постарайтесь прислушаться к тому, что говорит ваше тело, понять подаваемые им сигналы. Подумайте над своими эмоциями и над теми чувствами, которые вы не можете выразить.
Как гласит китайская народная медицина, приливы жара свидетельствуют оподавленных внутри себя гневе и раздражении. И в этом плане приливы жара выступают признаком того, что тело пытается выплеснуть наружу все накопившееся и абсолютно ненужное ему. Поэтому, лучше всего заведите дневник, не забывайте об отдыхе, заботьтесь о своем здоровье и позитивно смотрите на окружающий вас мир. Занимайтесь дыхательной гимнастикой. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
От кофе отказывалась, на правильное питание переходила, старалась шагать много в день. Лучше стало только с приемом специального комплекса с фитоэстрогенами – я ледис формулу менопауза усиленная формула себе беру. Действительно эффект есть – приливов намного меньше, я второй месяц принимаю, работоспособность повышается. Там красный клевер, витекс священный в составе – самые сильные фитоэстрогеныОтветить
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