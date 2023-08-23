Микроинсульт: Предвестник аварии головного мозга

Как же распознать опасность и вовремя спастись? О микроинсультах расскажет заместитель директора НЦН (научный центр неврологии), доктор и профессор в области медицины, госпожа Маринэ Танашян.

Инсульт принято называть не иначе как удар. Ведь он приходит мгновенно, словно «молния», ниоткуда. Но часто перед приходом он посылает сигналы нашему организму, пытается предупредить о катастрофе. В народе подобные сигналы именуются как микроинсульт, а медработники приняли для себя другое название – малые инсульты. Как же распознать смертельную хворь и спастись?

Микроинсульт: симптомы, причины и последствия

Принято считать, что обширный инсульт более опасен, несет больший удар на здоровье человека. Но недооценивать приступ микроинсульта не стоит. Не закрывайте на него глаза.

Приступ микроинсульта происходит мгновенно, но след от него остается заметный

Если поискать в медицинских справочниках значение микроинсульта, то найти вам ничего не удастся, так как это не официальное название болезни. Докторам удобно говорить, что заболевание включает в себя переходящее нарушение кровотока в мозгу или же транзиторные ишемические атаки. Возникают они вследствие спазмов кровеносных сосудов головы или их закупорки тромбами. В результате получается частичная закупорка кровеносных сосудов.

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При малом инсульте наблюдаются те же признаки, что и при приступе обширного инсульта. Вы будете ощущать кружение головы, речь будет не сложенной, отсутствие силы в руках и ногах, а также их затекание. Но разница между этими симптомами в том, что они длятся, небольшое количество времени (несколько минут или пару часов). И как нам кажется, по их окончанию мы не видим никаких изменений в нашем общем состоянии.

Но отпечаток на здоровье от микроинсультов все-таки остается. И это доказано при помощи нейровизуализаций. По результатам проведенных исследований на магнитно-резонасной томографии (МРТ) или на компьютерной томографии (КТ) было обнаружено изменения веществ головного мозга, которые возникли в результате кратковременных сосудистых нарушений. Выходя из этого, лечить малый инсульт нужно теми же средствами, что и обширный инсульт.

Симптомы микроинсульта

Мгновенная утрата чутья, затекание участков тела (рука, нога).

Возникновение проблем с координацией движений.

Трудности во время ходьбы.

Нарушение выговора слов.

Проблемы с памятью.

Завышенная реакция на звуки и яркий свет.

Резкая боль в области головы, которая возникает, без каких-либо на то причин.

Как избежать последствий микроинсульта

При первых появлениях симптомов заболевания нужно обратиться за помощью в больницу. Не тратьте свое время на самолечение, если не хотите осложнений — у вас есть в запасе четыре с половиной часа. Это то время, при котором можно избавиться от малого инсульта, не нанеся ущерб здоровью. Доктора называют этот период – терапевтическим окном.

Во время обследования в больнице вам должны сделать магнитно-резонансную томографию, ультразвуковую диагностику головы, и необходимые анализы, а также исследовать работу сердца. По этим фактам можно будет говорить, рискует ли пациент получить обширный инсульт. А процент риска очень велик — где-то в районе шестидесяти процентов от числа всех больных, которые перенесли малый инсульт.

И эти цифры соответствуют учету данных, которые проводились по всей стране. После этих процедур доктор назначит вам медикаментозное лечение, которое нормализует кровоток головы. Последним этапом будет установление причины возникновения заболевания.

Факторы, которые провоцируют микроинсульт

Существует большое количество причин, которые провоцируют появление инсульта. Но больше всего на его появление влияет повышенная температура воздуха. Это происходит от недостатка влаги в организме, что повышает на густоту крови. Как следствие – образование тромбов и нарушение кровотока в сосудах головного мозга.

Избегайте прямых попаданий солнечных лучей. Если вы работаете в поле, то лучше дождаться снижения температуры. Переждите пик жары в тени, а затем смело приступайте к работе. Таким образом вы сможете избежать приступа микроинсульта.

Второй важной причиной является положение головы по отношению к телу. Если ваша голова находится в опущенном положении, а хребет при этом согнут, то есть риск заработать инсульт. А все потому, что такая поза вредит работе сердечно-сосудистой системе, идет излишняя нагрузка на нее. Это может стать причиной разрыва кровеносных сосудов.

Вероятность повышается, если человек имеет аневризму (выпирание) сосудов. Провоцируют нарушение кровотока плохие привычки (курение и употребление алкоголя), постоянные стрессовые ситуации, излишние физические нагрузки, и душевные расстройства.

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Врожденные патологии, провоцирующие приступы

Грозит инсульт людям, которые болеют сахарным диабетом и имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой (гипертонию, а также стенокардию). Таким людям нужно регулярно посещать докторов и употреблять медпрепараты.

Людям, которые имеют искривленные сонные артерии и атеросклероз сосудов головы, будет очень трудно избежать приступа малого инсульта. Они находятся в повышенной зоне риска. Для выявления такой патологии обратитесь за помощью в медучреждение, где специалисты сканируют сосуды вашей головы.

Если обнаружатся какие-либо отклонения (сужение) сосудов, то вам порекомендуют сделать процедуру стентирования сонной артерии. С помощью этого метода лечения можно будет убрать дефекты, которые препятствуют нормальному кровотоку.

Большое количество болезней несет угрозу появления инсульта, изменяют состав кровь. Именно поэтому по истечению некоторого времени нужно делать анализы. Если у вас часто кружится голова, вы падаете в обморочное состояние или вас укачивает при езде в транспортных средствах – тогда вам нужно быть очень бдительными.

Все эти симптомы дают сигнализируют о проблемах кровеносной системы. Не исключено, что эти недостатки могут быть врожденными. Поэтому вам необходимо регулярно обращаться к доктору за диагностикой своего состояния.

Научитесь понимать свой организм, когда он посылает вам сигналы о приближающейся катастрофе. Распознайте микроинсульт, и не тратя время на самолечение, своевременно обратитесь за помощью к врачу. Не болейте и будьте здоровы. опубликовано econet

Автор Маринэ Танашян

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