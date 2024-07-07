2 напитка из тимьяна для оздоровления всего организма

Тимьян - не просто приправа. Эта универсальная трава полна полезных для здоровья витаминов. Тимьян полон витамина С, а также является хорошим источником витамина А. Тимьян – хороший источник меди, клетчатки, железа и марганца.
Исследования показали, что тимьян помогает при артрите, ревматизме и подагре. Тимьян способствует перевариванию жирной или тяжелой пищи, важен для здоровья мочевыводящих путей. Тимьян помогает лечить прыщи и высокое кровяное давление. Тимьян используется в качестве отхаркивающего средства. Если вы простыли, тимьян поможет вам восстановить здоровье. Тимьяновый чай поможет снять головные боли, избавиться от кашля и лихорадки. Лучше использовать свежий тимьян (его можно найти в местном продуктовом супермаркете или легко вырастить у себя дома). Сушеный тимьян можно использовать, если свежего нет в наличии.
В одной столовой ложке свежего тимьяна содержится:
По желанию: свежий лимон и / или сырой мед
Поместите тимьян в кружку и залейте кипятком, дайте настояться 15 минут. Удалите веточки или процедите. Подсластите медом и добавьте сок лимона.
Наполните кувшин водой комнатной температуры и добавьте тимьян. Дайте настояться в течение ночи. Утром удалите / процедите веточки тимьяна и добавьте в воду лимон, сырой мед или любые дополнительные ингредиенты, которые вам нравятся. Пейте воду в течение дня, получайте максимальное увлажнение и пользу. Наслаждайтесь! опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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