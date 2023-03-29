2 простых упражнения для оздоровления сердца

Для укрепления сердечной мышцы, поддержки тонуса сосудов и нормализации артериального давления достаточно выполнять всего два простых упражнения. Такие упражнения помогут не только улучшить работу сердца, но и в целом оздоровить организм. Ежедневные тренировки дадут прилив бодрости и сил, поэтому не теряйте времени и приступайте к занятиям! Но предварительно обязательно проконсультируйтесь с кардиологом и убедитесь в отсутствии противопоказаний.

Во время занятий необходимо следить за дыханием (оно должно быть ровным и спокойным), а также не делать слишком резких поворотов и наклонов. Уровень нагрузки необходимо повышать постепенно. Перед тренировкой сделайте разминку – просто пройдитесь по комнате, периодически поднимая и опуская руки.

Укрепляем сердечную мышцу: два упражнения

Первое упражнение

До выполнения первого упражнения необходимо:

сесть на стул и выровнять спину;

расположить руки на уровне плеч, прямо перед собой;

развести руки в стороны и согнуть их в локтевых суставах;

сомкнуть и разомкнуть локти;

повторить все движения десять раз.

Не забывайте следить за равномерностью дыхания. На вдохе необходимо смыкать локти, а на выдохе разводить. Такая гимнастика наладит работу внутренних органов, а именно легких и сердца.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Второе упражнение

Это упражнение выполняется не менее просто, достаточно:

сесть на стул так, чтобы спина была ровной и не прикасалась к спинке стула;

завести руки за голову, сомкнув пальцы на затылке;

на вдохе следует поворачивать корпус в правую сторону, поднимая при этом правую ногу, согнутую в колене под прямым углом, затем выдохнуть;

аналогичное движение повторить в левую сторону;

всего необходимо сделать десять повторов.

Во время выполнения этого упражнения нужно следить за положением таза, он должен находиться в неподвижном состоянии. Тренировка поможет улучшить кровообращение, укрепить мышцы и нормализовать работу легких и сердца. Начинать выполнять повороты корпусом необходимо всегда на вдохе, а заканчивать на выдохе.

Заниматься можно в любое удобное для вас время, сама тренировка займет всего несколько минут. Регулярное выполнение таких упражнений благоприятно повлияет на организм, уже через пару недель вы заметите положительный результат. Не забудьте предварительно посоветоваться со специалистом, при наличии серьезных проблем с сердцем не стоит тренироваться самостоятельно. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet