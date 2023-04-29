Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. 2 упражнения, которые лечат бессонницу и нарушения в работе желудка и кишечника

2 упражнения, которые лечат бессонницу и нарушения в работе желудка и кишечника

Автор: Econet 29 апреля 2023 6340
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

В этой статье вы узнаете простые и эффективные упражнения для предупреждения простудных заболеваний и упражнений для улучшения общего самочувствия.

2 упражнения, которые лечат бессонницу и нарушения в работе желудка и кишечника

Существует множество традиционных упражнений, простых и лёгких в изучении и применении, которые пользуются большой популярностью. Ниже вы найдете терапевтические упражнения китайской медицины от простуды, а также упражнение "Раскачивание моря", которое поможет при многих заболеваниях, включая бессонницу и нарушения в работе желудка и кишечника. Будьте здоровы!

Упражнения от простуды и Упражнение "Раскачивание моря"

  • Упражнения с массажем для предупреждения простуд
  • Упражнение "Раскачивание моря"

Упражнения с массажем для предупреждения простуд

Упражнения с массажем для предупреждения простуд были разработаны на основе методов акупунктуры, применяемых в традиционной китайской медицине для лечения простуд. Согласно теории традиционной китайской медицины о системе меридианов, воздействие методами акупунктуры на точки хэ-гу, ин-сян, фэн-чи, да-чжуй и эр-чуй предупреждает и излечивает простудные заболевания, лихорадочное состояние и кашель.

В приведённых ниже упражнениях вместо игл и укалываний используются пальцы и массаж с целью предупредить возникновение и устранить уже возникшие простудные заболевания. Практика показывает, что сколь стойко будет ваше усердие, столь стойки будут позитивные результаты.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2 упражнения, которые лечат бессонницу и нарушения в работе желудка и кишечника

Упражнение состоит из пяти составляющих.
1. Растирание носа.

Исходное положение: скрестите пальцы рук и разотрите возвышения больших пальцев, чтобы они стали тёплыми.

Описание: возвышением большого пальца правой руки разотрите правую сторону носа, начиная от корня и далее вниз до точки ин-сян, потом проделайте ту же процедуру левой рукой с левой частью носа. Попеременно растирайте то одну, то другую части носа по 16 раз (рис. 8-60).

2. Нажатие точек хэ-гу.

Описание: сперва нажмите большим пальцем правой руки на точку хэ-гу с левой стороны. Выполните 16 вращательных надавливаний. Проделайте аналогичную процедуру такое же количество раз, но теперь левой рукой с правой точкой хэ-гу (рис. 8-61).

3. Умывание лица и оттягивание ушей.

Исходное положение: потрите ладони друг о друга, чтобы они заметно разогрелись.

Описание: прижмите ладони ко лбу и разотрите обеими руками лицо, двигаясь вниз вдоль носа к нижней челюсти, а потом поднимитесь вверх по наружной стороне лица. Большими и указательными пальцами несильно оттяните уши в разные стороны, когда будете проходить мимо них, а затем продолжите растирание лица, возвращаясь через височную область на лоб. Проделайте всю процедуру 16 раз (рис. 8-62).

4. Массаж точек ин-сян.

Описание: подушечками обоих указательных пальцев разотрите точки ин-сян с обеих сторон носа, по 16 раз каждую (рис. 8-63).

5. Растирание точек фэн-чи и да-чжуй.

Описание: тремя пальцами (2, 3, 4) правой руки разотрите заднюю поверхность шеи и затылок от правой к левой точке фэн-чи, вниз до точки да-чжуй и обратно вверх к правой точке фэн-чи. Повторите 8 раз После этого проделайте то же самое 8 раз левой рукой (рис. 8-64).

Эти массажные процедуры необходимо проводить ежедневно, чтобы не допустить возникновения простудных заболеваний. Эффект будет заметен до тех пор, пока вы усердны в их выполнении. Если появились признаки простуды, можно увеличить количество повторений либо во всём комплексе, либо в отдельных его частях. Если добавить к этому ещё и другие упражнения, то предупреждающий и лечебный эффект будет сильнее.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Упражнение "Раскачивание моря"

"Раскачивание моря" – это упражнение по самомассажу. Если научиться ему должным образом, оно окажется надёжным лечебным средством при многих заболеваниях, включая бессонницу и нарушения в работе желудка и кишечника.

2 упражнения, которые лечат бессонницу и нарушения в работе желудка и кишечника

В данном упражнении вы спокойно сидите, вращая и тряся (мягко и нежно) верхнюю часть своего тела, чтобы движения воздействовали на всё, включая внутренние органы. Это помогает наладить работу системы меридианов, отрегулировать циркуляцию крови и ци, улучшить работу внутренних органов.

Само упражнение достаточно просто и легко для изучения. Его может освоить всякий, кто в состоянии сидеть.

Описание: сядьте по-обычному, или со скрещенными ногами. Руки на коленях. Голову держите прямо, тело выпрямлено, нос должен быть на одной вертикали с пупком. Посидите спокойно какое-то время, полностью свободно и естественно, а затем расслабьте всё тело.

Сперва наклонитесь вправо, потом повернитесь влево. Растягивайтесь, вытягиваясь, поворачиваясь по окружности, и таким образом вернитесь в исходное положение.

Не делайте пауз и остановок. Продолжайте вращаться и раскачиваться, пока не сделаете 36 оборотов (рис. 8-65).

Выполните упражнение в противоположную сторону.

Наклонитесь влево, повернитесь направо, опишите круг и вернитесь в исходное положение. Опишите таким образом 36 кругов, завершив упражнение в исходном сидячем положении.

Несмотря на свою простоту, оно обладает хорошим лечебным эффектом.

На что следует обратить внимание:

1.  Если вы предпочитаете сидеть в обычном положении, то лучше воспользоваться простым стулом. Ноги следует расположить на ширине плеч, а стопы – параллельно. Важно следить, чтобы внешние стороны стоп были параллельны.

2. Если сидите со скрещенными ногами и левая нога расположена сверху, вращение должно происходить справа налево, а если сверху правая нога, то вращайтесь слева направо.

3. Когда при вращении верхней части тела наклоняетесь вперёд, используйте в качестве шарнира поясницу, нос должен быть на одной вертикали с пупком (следите, чтобы не отклонить голову назад).

4. Угол наклона тела при вращении зависит от тяжести заболевания и других индивидуальных обстоятельств. Если у вас кружится голова, или давит в груди, или же у вас повышенное кровяное давление, угол не должен быть значителен. При болях в спине, пояснице или конечностях наклоняться следует ниже, а в случае нарушений в работе желудка и кишечника наклон должен быть умеренным.

5. Упражнение выполняется медленно, ровно, расслабленно и спокойно, мысленно представляя бескрайнее море и необъятное небо, и вы словно раскачиваете море.

В качестве лечебной процедуры это упражнение необходимо выполнять несколько раз в день, должным образом увеличивая количество повторений. Если цели стоят чисто профилактические, то достаточно 36 повторений в каждую сторону, уделив этому 15 минут перед сном.опубликовано econet

Цзен Циннань, Лю Даоцин "Терапевтические упражнения китайской медицины"

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

здоровье простуда самочувствие самомассаж точки китайская медицина

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 2)
    • 0 / 0

      Радмира

      Бессонница на фоне стресса, самое распространенное явление. Очень хорошо эваларовский глицин форте помогает. Стабилизирует эмоциональное состояние, улучшает работу мозга, внимание, помогает спокойствие сохранять. Кстати это самый эффективный глицин для меня и по цене доступный. Сплю намного лучше с ним.

      Ответить
    • 0 / 0

      Женя

      Вообще бессонница может быть возрастным проявлением. Особенно в период менопаузы, я стала хуже спать. Приливы ночные, потливость, это был кошмар. Чтобы нормализовать состояние Ледис формула Менопауза усиленная формула принимаю. Содержит фитоэстрагены, которые нормализуют гормональный фон. Мне с ним намного легче, сил больше, сплю хорошо и морщинок меньше, так как он улучшает выработку коллагена.

      Ответить

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи ребенка, — это непрожитая жизнь его родителей. Карл Густав Юнг
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.