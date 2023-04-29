2 упражнения, которые лечат бессонницу и нарушения в работе желудка и кишечника

В этой статье вы узнаете простые и эффективные упражнения для предупреждения простудных заболеваний и упражнений для улучшения общего самочувствия.

Существует множество традиционных упражнений, простых и лёгких в изучении и применении, которые пользуются большой популярностью. Ниже вы найдете терапевтические упражнения китайской медицины от простуды, а также упражнение "Раскачивание моря", которое поможет при многих заболеваниях, включая бессонницу и нарушения в работе желудка и кишечника. Будьте здоровы!

Упражнения от простуды и Упражнение "Раскачивание моря"

Упражнения с массажем для предупреждения простуд

Упражнение "Раскачивание моря"

Упражнения с массажем для предупреждения простуд

Упражнения с массажем для предупреждения простуд были разработаны на основе методов акупунктуры, применяемых в традиционной китайской медицине для лечения простуд. Согласно теории традиционной китайской медицины о системе меридианов, воздействие методами акупунктуры на точки хэ-гу, ин-сян, фэн-чи, да-чжуй и эр-чуй предупреждает и излечивает простудные заболевания, лихорадочное состояние и кашель.

В приведённых ниже упражнениях вместо игл и укалываний используются пальцы и массаж с целью предупредить возникновение и устранить уже возникшие простудные заболевания. Практика показывает, что сколь стойко будет ваше усердие, столь стойки будут позитивные результаты.

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Упражнение состоит из пяти составляющих.

1. Растирание носа.

Исходное положение: скрестите пальцы рук и разотрите возвышения больших пальцев, чтобы они стали тёплыми.

Описание: возвышением большого пальца правой руки разотрите правую сторону носа, начиная от корня и далее вниз до точки ин-сян, потом проделайте ту же процедуру левой рукой с левой частью носа. Попеременно растирайте то одну, то другую части носа по 16 раз (рис. 8-60).

2. Нажатие точек хэ-гу.

Описание: сперва нажмите большим пальцем правой руки на точку хэ-гу с левой стороны. Выполните 16 вращательных надавливаний. Проделайте аналогичную процедуру такое же количество раз, но теперь левой рукой с правой точкой хэ-гу (рис. 8-61).

3. Умывание лица и оттягивание ушей.

Исходное положение: потрите ладони друг о друга, чтобы они заметно разогрелись.

Описание: прижмите ладони ко лбу и разотрите обеими руками лицо, двигаясь вниз вдоль носа к нижней челюсти, а потом поднимитесь вверх по наружной стороне лица. Большими и указательными пальцами несильно оттяните уши в разные стороны, когда будете проходить мимо них, а затем продолжите растирание лица, возвращаясь через височную область на лоб. Проделайте всю процедуру 16 раз (рис. 8-62).

4. Массаж точек ин-сян.

Описание: подушечками обоих указательных пальцев разотрите точки ин-сян с обеих сторон носа, по 16 раз каждую (рис. 8-63).

5. Растирание точек фэн-чи и да-чжуй.

Описание: тремя пальцами (2, 3, 4) правой руки разотрите заднюю поверхность шеи и затылок от правой к левой точке фэн-чи, вниз до точки да-чжуй и обратно вверх к правой точке фэн-чи. Повторите 8 раз После этого проделайте то же самое 8 раз левой рукой (рис. 8-64).

Эти массажные процедуры необходимо проводить ежедневно, чтобы не допустить возникновения простудных заболеваний. Эффект будет заметен до тех пор, пока вы усердны в их выполнении. Если появились признаки простуды, можно увеличить количество повторений либо во всём комплексе, либо в отдельных его частях. Если добавить к этому ещё и другие упражнения, то предупреждающий и лечебный эффект будет сильнее.

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Упражнение "Раскачивание моря"

"Раскачивание моря" – это упражнение по самомассажу. Если научиться ему должным образом, оно окажется надёжным лечебным средством при многих заболеваниях, включая бессонницу и нарушения в работе желудка и кишечника.

В данном упражнении вы спокойно сидите, вращая и тряся (мягко и нежно) верхнюю часть своего тела, чтобы движения воздействовали на всё, включая внутренние органы. Это помогает наладить работу системы меридианов, отрегулировать циркуляцию крови и ци, улучшить работу внутренних органов.

Само упражнение достаточно просто и легко для изучения. Его может освоить всякий, кто в состоянии сидеть.

Описание: сядьте по-обычному, или со скрещенными ногами. Руки на коленях. Голову держите прямо, тело выпрямлено, нос должен быть на одной вертикали с пупком. Посидите спокойно какое-то время, полностью свободно и естественно, а затем расслабьте всё тело.

Сперва наклонитесь вправо, потом повернитесь влево. Растягивайтесь, вытягиваясь, поворачиваясь по окружности, и таким образом вернитесь в исходное положение.

Не делайте пауз и остановок. Продолжайте вращаться и раскачиваться, пока не сделаете 36 оборотов (рис. 8-65).

Выполните упражнение в противоположную сторону.

Наклонитесь влево, повернитесь направо, опишите круг и вернитесь в исходное положение. Опишите таким образом 36 кругов, завершив упражнение в исходном сидячем положении.

Несмотря на свою простоту, оно обладает хорошим лечебным эффектом.

На что следует обратить внимание:

1. Если вы предпочитаете сидеть в обычном положении, то лучше воспользоваться простым стулом. Ноги следует расположить на ширине плеч, а стопы – параллельно. Важно следить, чтобы внешние стороны стоп были параллельны.

2. Если сидите со скрещенными ногами и левая нога расположена сверху, вращение должно происходить справа налево, а если сверху правая нога, то вращайтесь слева направо.

3. Когда при вращении верхней части тела наклоняетесь вперёд, используйте в качестве шарнира поясницу, нос должен быть на одной вертикали с пупком (следите, чтобы не отклонить голову назад).

4. Угол наклона тела при вращении зависит от тяжести заболевания и других индивидуальных обстоятельств. Если у вас кружится голова, или давит в груди, или же у вас повышенное кровяное давление, угол не должен быть значителен. При болях в спине, пояснице или конечностях наклоняться следует ниже, а в случае нарушений в работе желудка и кишечника наклон должен быть умеренным.

5. Упражнение выполняется медленно, ровно, расслабленно и спокойно, мысленно представляя бескрайнее море и необъятное небо, и вы словно раскачиваете море.

В качестве лечебной процедуры это упражнение необходимо выполнять несколько раз в день, должным образом увеличивая количество повторений. Если цели стоят чисто профилактические, то достаточно 36 повторений в каждую сторону, уделив этому 15 минут перед сном.опубликовано econet

Цзен Циннань, Лю Даоцин "Терапевтические упражнения китайской медицины"

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