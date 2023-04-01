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20 самых мощных природных адаптогенов

Автор: Econet 01 апреля 2023 6354
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Если вы видели упоминания об адаптогенах в социальных сетях или в журналах о здоровье, вам может быть интересно, каковы эти магические ингредиенты и работают ли они? Адаптогены - это целебные натуральные продукты, которые могут помочь во многих вопросах, от повышения уровня энергии до лечения болезней. 

20 самых мощных природных адаптогенов

Преимущества адаптогенов. Эти добавки часто потребляются в виде порошка, капсул или тоника, и даже могут быть добавлены в коктейли и рецепты супа. Адаптогены использовались во всем мире на протяжении тысячелетий - и преимущества их для здоровья огромны! Если вы планируете ввести адаптогены в свой рацион, то эта статья для вас!  Мы рассмотрим некоторые распространенные адаптогены и их основные преимущества, чтобы показать вам, почему они являются таким важным компонентом нашего питания.  Мы даже добавим несколько рецептов, чтоб ещё больше вас заинтересовать. Давайте сосредоточимся и рассмотрим все, что представляют собой адаптогены и что они предлагают, чтобы вы как и зачем  использовать эти целебные лекарственные травы в своей повседневной жизни. 

Список адаптогенов

Мы собрали список наиболее распространенных адаптогенов, для чего они используются и как они могут принести пользу вашему здоровью.  Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, но он даст вам хорошее представление о различных адаптогенах и их преимуществах. 

Амла

Амла, также известна как индийский крыжовник, богата витамином С и антиоксидантами. Амла применяется в качестве помощи при высоком уровне холестерина, а также связана с лечением и профилактикой рака. Более того, она полезна для здоровья волос!

Ашваганда

Корень ашваганды является мощным антиоксидантом, который помогает сбалансировать настроение и повысить энергию, выносливость и продлить молодость.  Также считается, что она необходима для повышения функции мозга, снижения уровня сахара в крови и снижения уровня кортизола.

Астрагал

Из-за своих антибактериальных и противовоспалительных свойств астрагал иногда используется для ухода за раной.  Он также используется в формулах для повышения иммунитета и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Бакопа 

Среди своего длинного списка преимуществ, бакопа улучшает функцию мозга, уменьшает воспаление и предотвращает беспокойство и стресс.

Базилик 

Священный базилик, также известный как туласи, обладает противовоспалительным и противомикробным действием.  Он использовался в течение тысяч лет, чтобы помочь организму реагировать на стрессовые воздействия, а также для лечения иммунной, кровеносной и нервной систем. Спектр применения его огромен: от профилактики рака до ухода за кожей и улучшения концентрации.

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Черника 

Черника, которая по сути является северноевропейской черникой, используется для лечения заболеваний мочевыводящих путей, а также дыхательной, репродуктивной и эндокринной систем.  Говорят, что этот суперпродукт улучшает зрение, снижает уровень сахара в крови и уровень холестерина.

Кордицепс

Лечебный гриб кордицепс использовался в качестве усилителя иммунитета на протяжении веков.  Это гений среди паразитических грибов, которые растут на личинках насекомых. Гриб используется в китайской медицине для лечения усталости и истощения, болезней почек и при проблемах с половым влечением.

20 самых мощных природных адаптогенов

Женьшень

Женьшень является распространенным адаптогеном со многими преимуществами.  Обладает противораковым и противовоспалительным свойствами. Снимает усталость. Есть довольно много доступных форм женьшеня - включая перуанский женьшень или мака, который является корнем, и, как известно, увеличивает силу, выносливость и либидо.

Гудучи 

Гудучи - традиционная индийская аюрведическая трава, используемая для детоксикации и омоложения.  Она известна как стимулятор иммунитета и связана со всем, от профилактики гриппа до смягчения подагры и артрита.

Цзяогулань 

Цзяогулань, которую часто называют «травой бессмертия», принадлежит к семейству огурцов. Ее листья используются для приготовления чая, и обладают такими же преимуществами, что и женьшень.

Корень лакрицы

Другим популярным адаптогеном является корень солодки, который, повышает выносливость и помогает в снижении стресса.

20 самых мощных природных адаптогенов

Дереза китайская 

Дереза, также известна как ягоды лайчи или годжи, содержит как антиоксидантные, так и противовоспалительные свойства.  Она укрепляет мышцы и используется для поддержки печени и почек, а также иммунной системы.

Моринга

Моринга обеспечивает природную энергию и содержит большое количество витаминов и питательных веществ, которые помогают повысить вашу устойчивость к стрессу.  Также она обладает омолаживающим эффектом. 

Грибы рейши 

Лечебные грибы, известные как грибы рейши, известны тем, что облегчают все виды симптомов, начиная от усталости и заканчивая респираторными жалобами.

Родиола

Родиола используется для укрепления иммунной системы и восстановления баланса сахара в крови. Повышает настроение и умственную активность. 

Лимонник

Считается, что лимонник защищает печень, улучшает память и помогает при респираторных заболеваниях.

Облепиха

Облепиха, известная как «святой фрукт» в Гималайских горах, содержит все омеги, включая редкую омегу 7. Она содержит 60 антиоксидантов и используется для здоровья кожи и пищеварения.

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20 самых мощных природных адаптогенов

Шатавари 

Известная как «королева» трав, шатавари часто используется женщинами как тонизирующее средство для повышения фертильности или баланса гормонов.

Сума

Сума, часто называемая бразильским женьшенем, часто используется для повышения энергии и предотвращения усталости.

Куркума

Известно, что ярко-желтая куркума обладает мощными противовоспалительными свойствами.  Это помогает поддерживать баланс в организме, начиная от уровня глюкозы в крови до уровня холестерина.

Попробуйте 21 день добавлять в свой рацион травы из вышеперечисленного списка, и поверьте, они станут обязательным пунктом в вашей программе здорового питания. Вы можете принимать их самостоятельно или добавлять в коктейли, супы и выпечку. Лучше всего принимать адаптогены вместе со здоровыми жирами, такими как авокадо, кокос, орехи или масло.


Список преимуществ адаптогенов

  • Помогут поддерживать здоровую реакцию на стресс, физическое, эмоциональное и психическое состояние, а также регулировать уровень гормона стресса кортизола. 
  • Помогают повысить ясность ума, концентрацию, сосредоточенность и выносливость
  • Увеличивают мышечную силу, выносливость и улучшают спортивные результаты
  • Улучшают сексуальную функцию и либидо у мужчин и женщин
  • Значительно повышают уровень тестостерона (у мужчин)
  • Балансируют гормоны и укрепляют общее здоровье
  • Поддерживают здоровую функции иммунной системы
  • Поддерживают здоровый вес
  • Поддерживают здоровье глаз
  • Способствуют успокаивающему, расслабляющему состоянию
  • Способствуют спокойному сну
  • Уменьшают стресс
  • Повышают энергию и уменьшают усталость
  • Помогают поддерживать уровень энергии
  • Защищают печень + почки
  • Лечат проблемы с желудком, особенно запоры, гастриты и язвенный колит
  • Ускоряют заживление ран 
  • Защищают сердечно-сосудистую систему
  • Уменьшают количество глюкозы в крови
  • Помогают организму усваивать больше железа
  • Помогают организму преобразовать жиры в энергию. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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адаптогены здоровье

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