22 причины практиковать прерывистое голодание

Данная статья входит в топ советов о здоровье, которые рекомендует доктор Меркола. Если воспользоваться этими рекомендациями можно существенно улучшить состояние организма за сравнительно короткий период. Речь пойдет о пользе прерывистого голодания. Такой подход к питанию способствует не только избавлению от лишних килограмм, но и снижению риска развития хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет, болезни сердца и онкология.

Если отказаться от приема пищи 3 раза в день и перейти на методику прерывистого голодания, это положительно отразиться на здоровье, поскольку человеческий организм не предусмотрен постоянно перерабатывать пищу.

Согласно исследованиям, проведенным доктором Сатчиданандом Панда, около 90% людей питаются дважды в день (промежуток между приемами составляет почти 12 часов). Такая система питания негативно отражается на здоровье, в частности на обменных процессах. Под прерывистым голоданием следует подразумевать отказ от приема пищи в течение минимум 14 часов, а лучше увеличить это время до 16-18 часов. Это означает, что человек может есть в течение 6-8-часового окна.

В чем польза прерывистого голодания?

Предлагаемые учеными циклы приема пищи и голодания основаны на способе питания наших предков и способствуют возврату организма к природному состоянию, что оказывает ряд положительных биохимических эффектов. Если постоянно насыщать организм калориями, он не будет работать должным образом.

Если постоянно употреблять пищу в течение дня, то тело будет направлять всю энергию на сжигание сахара как основного топлива, а это подавит работу использующих и сжигающих жир ферментов. Итогом такого питания становится образование лишнего веса, и при этом избавиться от него уже не так просто из-за сформированной устойчивости организма к инсулину.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Чтобы сбросить лишние килограммы организм должен эффективно сжигать жир. А добиться этого удается только путем голодания либо кето диеты. Обе системы поддерживают друг друга и позволяют добиться максимального результата.

Также следует отметить, что во время голодания происходят важные процессы восстановления и омоложения. Именно поэтому чрезмерное потребление пищи провоцирует возникновение различных недугов, а голодание борется с ними.

Основные преимущества периодического голодания

Главными биологическими преимуществами периодического голодания являются:

Проведенные медицинские исследования доказывают, что прерывистое голодание полезно для человеческого организма, поскольку обладает рядом биологических преимуществ, в частности:

1. Восстанавливает чувствительность к инсулину, поскольку резистентность к нему провоцирует возникновение большинства хронических заболеваний.

2. Повышает чувствительность к лептину.

3. Нормализует уровень гормона грелина, за счет чего уменьшается чувство голода.

4. Увеличивает скорость поглощения глюкозы, что позволяет управлять уровнем сахара в крови.

5. Понижает количество триглицеридов.

6. Повышает выработку гормона человеческого роста, играющего важную роль для поддержки здоровья и долголетия, роста мышц и сжигания жира, а также нормализации обменных процессов. Согласно проведенным исследованиям голодание способствует увеличению гормона человеческого роста у женщин на 1300%, а у мужчин на 2000%. Периодическое голодание полезно даже для спортсменов, которые стремятся нарастить мышечную массу и избавиться от лишних жировых отложений.

7. Устраняет воспалительные и окислительные процессы.

8. Запускает процессы естественной очистки организма для обновления и улучшения работы клеток.

9. Улучшает обменные процессы и способствует интенсивному сжиганию жира, что особенно важно для людей с большой массой тела.

10. Предотвращает либо не позволяет развиваться такому заболеванию, как диабет второго типа.

11. Способствует укреплению иммунной системы.

12. Снижает кровяное давление.

13. Уменьшает риск развития сердечных заболеваний. Согласно исследованиям, у тех людей, которые регулярно голодают, риск развития ишемической болезни сердца уменьшается на 58% по сравнению с теми, кто постоянно употребляет пищу.

14. Нормализует работу сердечно-сосудистой системы, аналогично тому, как действуют на нее физические нагрузки.

15. Улучшает биосинтез и эффективность митохондриальной энергии.

16. Способствует запуску процесса самообновления стволовых клеток.

17. Уменьшает риск развития онкологических заболеваний.

18. Способствует долголетию, благодаря нормализации чувствительности к инсулину и замедления процессов старения.

19. Стабилизирует работу поджелудочной железы.

20. Способствует улучшению когнитивных функций за счет повышения уровня кетонов.

21. Защищает нервную систему и предотвращает развитие неврологических заболеваний благодаря производству кетоновых тел (продуктов распада жирных кислот, являющихся топливом для мозга) и нейротрофического мозгового фактора, активирующего работу стволовых клеток для их преобразования в новое нейроны и запускающего работу других важных химических веществ, необходимых для поддержки здоровья нервной системы.

22. Минимизирует тягу к сахару и приспосабливает тело вместо сахара сжигать жир.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Что нужно знать при переходе на прерывистое голодание?

Такая схема питания для многих людей будет полезна, но есть определенные моменты, которые важно учитывать перед началом голодания:

при голодании нельзя ограничивать калории – сокращая приемы пищи, вы не должны чувствовать слабость и утомляемость, в противном случае придется пересмотреть подход к питанию;

тяга к сахару лишь временное явление – желание употреблять сахар и чувство голода постепенно будут уменьшаться, все будет зависеть от того, насколько быстро ваше тело в качестве основного топлива начнет сжигать жир. Со временем отказываться от пищи станет легче, и даже после 18 часов голодания вы будете чувствовать себя хорошо;

– желание употреблять сахар и чувство голода постепенно будут уменьшаться, все будет зависеть от того, насколько быстро ваше тело в качестве основного топлива начнет сжигать жир. Со временем отказываться от пищи станет легче, и даже после 18 часов голодания вы будете чувствовать себя хорошо; если вы каждый день питаетесь переработанными продуктами, лучше отказаться от голодания. Несмотря на то, что такой подход позволит избавиться от лишних килограмм и предотвратить развитие многих болезней, просто отказ от пищи не даст никаких преимуществ. Важен качественный подход к диете и только тогда удастся достичь результата.

При переходе на новую схему питания важно исключить потребление рафинированных углеводов, сахара и зерен. Лучше отдать предпочтение растительным углеводам, здоровым белкам и жирам (в умеренном количестве). В пищу разрешается употреблять сырые орехи, яйца, авокадо, сливочное, оливковое и кокосовое масло.

О чем следует знать при переходе на длительное голодание

Прежде всего, важно осознавать, что при отказе от пищи на протяжении нескольких дней происходит освобождение находящихся в жире токсинов. И если система детоксикации организма не функционирует должным образом, то это может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Специалисты рекомендуют придерживаться частичного голодания, благодаря чему удается насытить организм питательными веществами и наладить работу системы детоксикации.

Голодать лучше по следующей схеме: вы отказываетесь от пищи на 16-18 часов и один либо два раза в неделю потребляете питательные продукты на 300-800 калорий, а затем снова отказываетесь от еды на сутки. Таким образом, в течение 42 часов вы употребляете блюдо на 300-800 калорий и больше ничего.

Чтобы предотвратить освобождение токсинов и их реабсорбцию рекомендуется использовать сауну, а также употреблять вяжущие агенты (кинзу, хлореллу, цитрусовый пектин и даже активированный уголь).

При постепенном переходе на длительное голодание удастся минимизировать большинство побочных эффектов. Также как и переход на высокожировую и низкоуглеводную диету позволит организму перестроиться на использование в качестве основного топлива жиров.

Специалисты также советуют ежедневно употреблять качественную необработанную соль, что позволит минимизировать вероятность возникновения головных болей и ночных судорог. Еще один минерал, который важен для организма в такой период – это магний, особенно он необходим тем, кто страдает сахарным диабетом 2 типа (но если человек при этом принимает лекарства для поддержки уровня сахара в крови, необходимо заранее проконсультироваться с врачом, чтобы его уровень не снизился до критического). В случае приема инсулина от голодания лучше воздержаться, поскольку это может негативно отразиться на здоровье.

Противопоказаниями к переходу на длительное голодание являются:

малый вес (когда индекс массы тела не превышает значения 18,5);

дефицит питательных веществ (в таком случае нужно включить в рацион питательные продукты);

детский возраст (любой ребенок не должен голодать более суток, поскольку важно обеспечить детский организм питательными веществами для дальнейшего роста). Если ребенок страдает лишним весом, то лучше не голодать, а отказаться от зерна и рафинированного сахара;

беременные и кормящие женщины также не должны отказываться от приема пищи, это слишком рискованно для детей.

Контролируйте свое здоровье посредством прерывистого голодания

Наши предки в течение всего года не употребляли пищу в большом количестве. А если кормить тело непрерывно, то это существенно увеличит риск развития хронических заболеваний.

2018 году в журнале Science была опубликована статья под названием «Время голодать» и в ней говорилось о следующем:

«Для предотвращения развития болезней и замедления процесса старения важно регулировать размер порций и частоту приемов пищи. Периодическое голодание положительно влияет на здоровье. Основу физиологических процессов составляют: периодическая смена источников топлива для организма, поддержка восстановительных механизмов и оптимизированное использование энергии для здоровья клеток.

Следует придерживаться сбалансированной питательной диеты, контролируя размер порций и периодически голодать, что позволит избавиться от ряда проблем, связанных с естественным старением организма. В целом ежедневное употребление определенного количества калорий и чередование циклов голодания способствует задержке болезней и увеличению продолжительности жизни».

Если вы планируете голодать впервые, то лучше изначально пропустить прием пищи в утренние часы, затем приготовить обед либо ужин в течение 8-часового окна и со временем вы убедитесь, что перестали употреблять пищу за 3 часа до сна. Такой подход позволит защитить митохондриальную функцию.

Согласно последним проведенным исследованиям, мужчины, употребляющие пищу максимум за 2 часа до сна, на 26% уменьшают риск развития рака простаты, а женщины – на 16% снижают риск развития рака молочной железы.

В рацион следует включить белок в умеренном количестве, минимизируя при этом потребление углеводов (хлеба, макарон). Заменить последние можно здоровыми жирами – орехами, авокадо, яйцами, а также оливковым, сливочным и кокосовым маслом. Такой подход поможет перейти организму в режим сжигания жира, но на это может потребоваться до нескольких недель. Главное – правильно начать и со временем вы заметите, как будете чувствовать себя сытым на протяжении 18 часов и существенно улучшите состояние здоровья. опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet