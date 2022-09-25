30-секундные тесты, которые покажут состояние вашего здоровья

Хотите быстро, не просиживая в очередях к доктору, определить состояние своего здоровья? Для этого вам потребуется всего минута времени. Данные тесты, проведенные на руках, помогут выяснить, какие проблемы со здоровьем у вас имеются.

Недуг может нагрянуть внезапно. И вероятность заболеть неожиданно возрастает пропорционально нашему возрасту (чем мы старше, тем это вероятнее), ведь иммунная система становится более уязвимой перед всякого рода воздействиями. Доктора настоятельно советуют проходить полный медицинский осмотр с интервалом в два года.

Тесты на проверку здоровья

Существуют специальные тесты, которые вы можете сделать прямо у себя дома.

Это не отнимет у вас много времени (нужно будет потратить примерно 30 секунд), и вы сможете определить состояние своего здоровья.

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Вот эти тесты

Нужно плотно сжать ногтевые корни

Воспользуйтесь большим и указательным пальцами правой руки – сделайте надавливающее движение на верхнюю область большого пальца левой руки, при этом сжимая корень ногтя.

Необходимо удерживать пальцы в таком положении 3-5 секунд. Далее нужно поочередно проделать то же самое с остальными пальцами левой руки.

По окончании механического давления кровь по правилам должна возвратиться обратно максимум через две секунды. Это скажет вам о том, что в организме правильный кровоток.

Пальцы рук транслированы на внутренние органы, и, в том случае если предложенный тест оказался для вас более или менее болезненным, вероятно, что-то не в порядке.

О чем свидетельствуют болевые ощущения в конкретных пальцах, по мнению докторов:

Большой: в том случае если надавливание на ноготь большого пальца оказалось достаточно болезненным, это может свидетельствовать о скрытых недугах легких.

Указательный: транслируется на кишечник, болевые ощущения в данном пальце служат симптомом заболеваний толстого кишечника.

Средний и безымянный: болевые ощущения в названных пальцах – симптом сердечных неполадок.

Мизинец: болевые ощущения в мизинце свидетельствуют о проблемах с тонким кишечником.

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Нужно сжать руку в кулак

Проводя следующий тест, сожмите руку в кулак и удерживайте в этом положении в течение 30 секунд, далее расслабьте ладонь.

Вы увидели, что ваша ладонь побелела.

При сжатии руки в кулак кровеносные сосуды тоже под давлением сжимаются, преграждая путь кровообращению в кисти руки.

Если после разжатия кулака кровь приливает назад, это свидетельствует о том, что кровеносные сосуды функционируют замечательно, и вы здоровы.

Ну, а если понадобилось определенное время, чтобы ладонь вернула нормальный красный оттенок, это может являться косвенным симптомом атеросклероза.

Что необходимо знать! Предложенные тесты не служат альтернативой тестам, проведенным профессионалами.

Они подходят в виде самоконтроля.

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