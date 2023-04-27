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4 довода в пользу того, чтобы пить тёплую воду вместо холодной

Источник: steptohealth.ru 27 апреля 2023 6156
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Знаешь ли ты, что холодная вода способна спровоцировать приступ мигрени? В то время как благодаря тёплой улучшается наше пищеварение, а наш организм лучше очищается от токсинов. В этой статье вы узнаете несколько веских причин, по которым стоит пить теплую воду.

4 довода в пользу того, чтобы пить тёплую воду вместо холодной

Как правило, большинство из нас чаще всего пьёт холодную воду, особенно это касается жарких летних месяцев. Возможно, эта статья убедит тебя распрощаться с этой привычкой и начать пить тёплую воду вместо холодной. В нашей сегодняшней статье мы расскажем о преимуществах привычки пить тёплую воду. Ты увидишь, что доводы в ее пользу разнообразны и убедительны.

4 причины пить теплую воду

  • Пить тёплую воду полезно для пищеварения
  • Тёплая вода полезна для органов дыхания
  • Нормализует кровообращение
  • Тёплая вода и нервная система
  • Рекомендации

1. Пить тёплую воду полезно для пищеварения

Известно ли тебе, что тёплая вода является верным союзником нашего пищеварения? Холодная вода препятствует расщеплению жиров и замедляет пищеварение. Действие тёплой воды полностью противоположно.

Выпитый стакан тёплой воды облегчит переваривание пищи и позволит скорее завершить пищеварение. Это позволяет оптимизировать усвоение питательных веществ и избежать различных проблем с пищеварением, например, запора.

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2. Тёплая вода полезна для органов дыхания

Что касается органов системы дыхания, то и здесь гораздо полезнее пить тёплую воду, чем холодную.

Так, холодная вода способна спровоцировать воспаление слизистой оболочки органов дыхания. Это увеличивает риск появление инфекций дыхательных путей и проблем с горлом.

Тёплая вода смягчает наше горло и успокаивает его раздражение. Поэтому рекомендуется пить тёплую воду как людям, страдающим заболеваниями органов дыхания, так и тем, кто желает устранить сухость во рту, появляющуюся по утрам.

3. Нормализует кровообращение

Из-за холодной воды кровеносные сосуды сужаются. Горячая или тёплая вода, напротив, расширяет их.В результате улучшается кровоснабжение органов и тканей. Эта простая полезная привычка позволяет нашему организму лучше и быстрее выводить токсины.

4. Тёплая вода и нервная система

Низкие температуры способны вызывать головную боль. Доказано, что холодная вода также обладает подобным эффектом. Если тебя беспокоит мигрень, то следует иметь в виду, что употребление холодной воды способно спровоцировать ее приступ.

В то время как тёплая или горячая вода успокаивает головную боль и устраняет спазмы.

4 довода в пользу того, чтобы пить тёплую воду вместо холодной

Рекомендации

Не забывай о том, что каждый человек должен ежедневно выпивать достаточное количество воды (от 1,5 до 2 литров).

  • Дефицит воды способен вызывать нарушения в работе различных органов: печени, почек, органов пищеварительной и иммунной систем. Когда мы пьём недостаточно воды, в работе этих органов появляются сбои.
  • Также употребление воды позволяет поддерживать увлажнёнными суставы и повышает сопротивляемость связок.
  • Когда мы пьём много воды, снижается риск появления камней в почках.
  • То же самое касается и инфекций мочевыводящих путей — вода является отличной профилактикой появления этой проблемы.
  • Вода — верный друг тех из нас, кто делает сбросить вес и следует диете. Благодаря ей снижается наш аппетит и улучшается метаболизм жиров.
  • Стакан тёплой воды за 10 минут до приёма пищи успокаивает аппетит, в результате чего мы меньше едим. Также следует иметь в виду, что эта привычка предохраняет нас от задержки жидкости.

Как видишь, вода способна уберечь нас от целого ряда проблем. Обезвоживание увеличивает концентрацию токсинов и канцерогенных веществ в организме человека. Когда мы пьём много воды, все эти вредные вещества регулярно выводятся вместе с мочой, а наш организм остаётся увлажнённым.

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Достаточное количество жидкости защищает наш организм и поддерживает в норме его кислотно-щелочной баланс. Благодаря воде нам удаётся замедлить естественные процессы старения нашего тела.

Как мы уже говорили, врачи рекомендуют ежедневно выпивать 1,5 — 2 литра воды. Благодаря этому у тебя никогда не будет обезвоживания, а твой организм будет работать, как часы.

И, конечно же, не стоит забывать о том, что воду лучше пить тёплой.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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