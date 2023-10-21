4 ключевых шага к лечению кандиды

Candida – это дрожжевой грибок, он колонизирует на эпидермисе и слизистых оболочках даже здоровых людей. При чрезмерном разрастании кандиды возникает более серьезное состояние - кандидоз (молочница). Кандидозу способствуют ослабление иммунитета, стресс, некоторые заболевания. Как избавиться от Candida?

Грибковой инфекции Candida особенно подвержены люди со слабым иммунным ответом. Кандидоз – серьезная форма недуга, который обусловлен размножением грибковой инфекции в значительном объеме. Невероятно важно вовремя распознать и начать терапию этой инфекции, чтобы не допустить чрезмерного разрастания Candida.

Как избавиться от кандиды естественным путем за 4 шага

1. Прекратить кормить Candida

Перечень нежелательных продуктов:

сахар;

зерновые и крахмалы;

молокопродукты;

спиртные напитки.

Candida любит сахар. Поэтому важно исключить из пищевого протокола источники этого продукта. Если вы страдаете от Candida продолжительное время, имеет смысл исключить фрукты - они содержат высокий процент сахара.

Необходимо убрать из рациона злаковые и крахмалистые продукты (картофель). Они действуют по примеру сахара. Полезно исключить бобовые. Они провоцируют кишечное раздражение, что крайне нежелательно при кандидозе.

Также следует жестко ограничить молокоподукты. Последние считаются источником топлива (лактозы) для Candida.

Среда с воспалением благоприятна для Candida. И молочные продукты (кроме сливочного масла) способствуют размножению кандиды.

Исключение спиртного считается непременным условием терапии этой грибковой инфекции. Candida использует этанол как источник питания.

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2. Детоксикация

В процессе очищения организма погибающая Candida должна быстро выводиться. В противном случае возможна реакция Яриша–Герксгеймера. Это шокоподобное состояние как результат выделения токсинов из уничтоженных грибов. Микроорганизмы выделяют токсичные вещества после гибели и вызывают плохое самочувствие.

Обеспечение нормальной проводимости путей детокса – важное условие терапии Candida.

Полезно ввести в раицон продукты / диетические добавки, способствующие желчеоттоку. Candida снижает функцию печени. А этот орган берет на себя всю нагрузку за выведение токсичных продуктов.

И еще: должен быть регулярный стул: 1 дефекация за 1 прием пищи. Обеспечить это условие помогут травы, активирующие кишечную моторику.

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3. Питание для вас, а не для Candida

Какие продукты полезно ввести в свой пищевой протокол при борьбе с кандидой?

Органическое мясо и овощи.

Продукты с высокой концентрацией питательных соединений.

Цельные продукты с большим процентом омега-3 (лосось, говядина).

Листовая зелень, крестоцветные.

Клетчатка – ежедневно. Она позволяет удалить токсины и кандиду с каловыми массами.

Продукты, которые уничтожают Candida

Яблочный уксус.

Кокосовое масло.

Чеснок.

Масло.

Тыквенные семечки.

Помидоры.

Определенные пряности и травы оказывают антигрибковый эффект

Среди них:

Корица.

Гвоздика.

Куркума.

Орегано.

Розмарин.

4. Дополнительные стратегии

Алоэ вера

Алоэ вера исцеляет кишечник по мере выведения из него Candida, оказывает противогрибковый и противовоспалительный эффект.

Пробиотики

Удаляя из кишечника грибковую инфекцию, полезно насаждать здоровую микрофлору. Вот штаммы пробиотиков, которые рекомендуются: B.Longum, Rhamnosus GG, сахаромицеты буларди.

Прерывистое (интервальное) голодание

Ограниченный по времени пищевой протокол - это сокращение промежутка времени, в ходе которого вы потребляете еду. В результате пищеварительная система концентрируется не на пищеварении, а на очищении (и от кандиды – тоже).

Интервальное голодание помогает нормализовать сахар в крови, перепады которого способствуют росту Candida.опубликовано econet

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