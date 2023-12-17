4 недели правильного питания и проблема переизбытка дрожжей в организме решена!

Предлагаем ознакомиться с четырехнедельной программы очищения организма, пройдя которую удастся избавиться от такой распространенной у женщин проблемы как переизбыток дрожжей. Кроме того, придерживаясь всех рекомендаций, можно нормализовать вес и избавиться от проблем с кожей.

Система пищеварения по-разному работает у мужчин и женщин. В организме мужчин некоторые продукты могут перевариваться быстрее, чем в женском организме. У женщин больше гормона эстрогена, который способствует размножению дрожжевых грибков. При нарушении баланса между грибками и полезными бактериями у женщин начинаются проблемы с весом, появляются высыпания на коже, часто меняется настроение и развивается депрессия. Все это сказывается на внешнем виде и далеко не лучшим образом.

Факторы, способствующие развитию дрожжевых грибков

Развитию грибков в женском организме способствует чрезмерное потребление сахара и мучной продукции, а также длительный прием антибиотиков и гормональных средств. Основные признаки переизбытка грибков:

постоянная усталость;

появление акне;

аллергические сыпи;

повышенное газообразование;

кандидоз и прочие грибковые инфекции;

лишний вес.

Как устранить проблему – 4-х недельная программа

Для уменьшения количества грибков в организме следует:

1. Употреблять только полезные для организма продукты: овощные соки, свежие овощи, авокадо, гречку и пшено, домашние яйца, рыбу жирных сортов.

2. Правильно сочетать продукты – есть отдельно крахмалы, животные белки и фрукты.

3. Увеличить время между приемами пищи. В первой половине дня есть продукты, которые легко усваиваются (несладкие фрукты, свежие овощи).

4. Очистить организм от токсинов, заниматься спортом и чаще посещать сауну.

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На протяжении четырех недель нельзя употреблять следующие продукты:

сахар;

злаковые;

бобовые;

сладкие фрукты;

орехи и сухофрукты;

мясо;

пастеризованную молочную продукцию;

алкоголь.

Каждый день обязательно выпивать свежие овощные соки с зеленью, лучше натощак. Бороться с грибками отлично помогают пробиотики, к которым относятся чеснок, специи и масло душицы. опубликовано econet.ru

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