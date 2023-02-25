4 правила, которые помогут исцелить кишечник

Существует ли связь между пищевой чувствительностью, ревматоидным артритом и тревожностью? Эти, казалось бы, разные состояния объединяет дисфункция пищеварительного тракта. От порочного питания до хронического стресса – ряд факторов может отрицательно повлиять на работу пищеварения, что грозит увеличением проницаемости кишечника, воспалением и развитием болезненных состояний.

Пищеварительный тракт - главный «барьер» организма от внешней среды, защищающий от ее негативных факторов (токсины, патогенная микрофлора). Протокол «4 правила» применяется для восстановления здоровья ЖКТ, он состоит из четырех этапов.

Как нормализовать работу кишечника

Проницаемость кишечника

Кишечник выстилает слой эпителиальных клеток, отделенных белковыми комплексами - плотными соединениями. В здоровом кишечнике плотные соединения контролируют его проницаемость, выборочно позволяя перемещать вещества (воду, электролиты, питательные соединения из пространства внутри кишечника) через кишечный барьер, задерживая всасывание патогенов.

Но некоторые факторы внешней среды могут повредить плотные соединения, что увеличивает проницаемость кишечника. К таким факторам относят избыток некоторых веществ (насыщенные жиры, спиртное), нехватка питательных соединений (вит-на D, клетчатки), стресс и инфекции (Helicobacter pylori).

Повышенная кишечная проницаемость (ПКП) дает антигенам через слизистую кишечника проникать в систему кровообращения, что ведет к иммунной реакции и воспалению. ПКП связана с такими желудочно-кишечными состояниями: синдром раздраженного кишечника, язвенный колит, болезнь Крона, аутоиммунные проблемы (целиакия, диабет 1 типа, ревматоидный артрит).

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«4 правила» здоровья

«4 правила» предполагают 4-этапный протокол для решения патологий пищеварения и заживления кишечника.

1. Удаление

Удаление патогенов и прочих воспалительных факторов (стресс и хроническое употребление спиртных напитков). Если «цель» - патогены, возможна терапия медикаментозными препаратами, противомикробными добавками из трав.

Исключить меню воспалительные продукты:

спиртное

пищевые добавки (соль, эмульгаторы, консерванты, пищевые красители)

определение пищевой чувствительности (исключающая диета)

глютен

рафинированный крахмал, сахар

насыщенные и трансжирные кислоты.

Альтернатива воспалительным продуктам - овощи, фрукты, полезные жиры, травы против воспаления.

2. Замена

Заменить воспалительную пищу диетическими питательными соединениями и необходимыми для кишечника продуктами. Противовоспалительные продукты:

противовоспалительные травы, пряности (куркума, розмарин, чеснок)

масло оливковое 1-ого отжима

продукты с высокой концентрацией клетчатки (овощи, фрукты, орехи)

грибы

Омега-3 жирные кислоты

3. Заселение микробиоты полезными бактериями

Введение пробиотиков оптимизирует состав микробиоты. Такие добавки улучшают функции кишечника через увеличение секреции противовоспалительных соединений, укрепление иммунитета, снижение проницаемости кишечника.

Пробиотики присутствуют ферментированных продуктах (йогурт, чайный гриб, квашеная капуста).

Благодаря успокаивающему и противовоспалительному эффекту травы (корень алтея, алоэ вера), применяют для восстановления кишечника.

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4. Восстановление слизистой кишечника

Это восстановление слизистой оболочки посредством веществ и трав, которые снижают проницаемость и воспаление в кишечнике. Полезные ингредиенты:

Алоэ вера

Мастичная камедь

Деглицирризинат солодки

L-глутамин

Корень алтея

Омега-3 жирные кислоты

Полифенолы растений

Вит-н Д

Цинк. опубликовано econet

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