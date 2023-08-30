4 распространенных дефицита витаминов и минералов у женщин

Нехватка питательных соединений наблюдается, если организм или не получает, или не усваивает необходимые вещества в нужном объеме. У женщин выделены четыре типичных дефицита. На что важно обратить внимание и как составить рацион питания, чтобы восполнить нехватку необходимых веществ?
У дефицитов разных питательных веществ имеется общий перечень симптомов. Типичным признаком нехватки ценных соединений считается усталость. У женщин, кроме общего дефицита веществ, другие факторы могут подвергать организм высокому риску нехватки нужных соединений. Среди этих факторов диеты, медикаментозные препараты, образ жизни.
Дефицит необходимых веществ в организме во многом индивидуален. Но у женщин выявлены общие дефициты, на которые важно обратить внимание.
Симптомы нехватки витамина D: систематические респираторные инфекции, усталость, сезонное аффективное расстройство, зимняя депрессия.
Источники вит-на D: солнечное излучение, добавки этого витамина.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Симптомы нехватки Mg: хронически напряженная мускулатура, тик, спазмы, сбой уровня сахара в крови, тошнота, нарушение сна.
Источники Mg: листовые зеленые овощи, бобовые культуры, орехи, семечки, цельнозерновые.
Симптомы нехватки витамина B12 : утомляемость, слабость, головокружение, покалывание в конечностях.
Источники вит-на B12: рыба, мясо, яйца, молокопродукты. Рекомендуется комбинировать говядину (высокое содержание микроэлемента Fe и вит-на B12) с листовыми овощами (источник магния).
Нехватка в организме минерала Fe чревата анемией, когда организм не может производить гемоглобин.
Симптомы нехватки железа (железодефицитной анемии): утомляемость, слабость, бледность кожных покровов, боли в груди, усиленное сердцебиение, одышка, головные боли, головокружение, холодные конечности, опухание языка, ломкость ногтей, странные вкусовые пристрастия, утрата аппетита.
Источники микроэлемента Fe: говядина, говяжья печень (не мороженная), «дары моря», орехи, бобовые, овощи, зерновые.опубликовано econet
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий