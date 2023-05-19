5 лучших упражнений при простатите, которые можно выполнять сидя

Определенные упражнения помогают увеличить приток крови к области ПРОСТАТЫ, тем самым предотвращая простатит или устраняя его симптоматику. Это действительно эффективно и доказано врачами. Вот рекомендуемые упражнения при аденоме и простатите.

Всего 5 упражнений в положении сидя, которые вы можете выполнять практически в любых условиях, помогут вам избежать простатита и аденомы простаты. Гимнастика дает заметные результаты, причем как в качестве профилактики, так и в качестве лечения патологий. Выполняйте эти упражнения ежедневно, ведь только регулярные тренировки помогут вам достичь максимального результата.

Сидячие упражнения при аденоме и простатите

Гимнастика в терапевтических целях:

поможет улучшить питание органов в области малого таза;

простимулирует и улучшит кровообращение;

поможет натренировать мышцы тазового дна.

Для вас я подобрал 5 сидячих упражнений, которые следует выполнять ежедневно, ведь только регулярные тренировки помогут достичь максимального результата.

№1. Наклоны

Исходное положение: сидя, ноги должны быть вытянуты вперед, выровняйте их и сложите пятки вместе. Для упражнения лучше использовать твердую поверхность, поэтому выполняйте упражнение на полу.

Вытягивайте корпус тела вперед, пытаясь максимально достать руками до пальцев ног. В ходе упражнения старайтесь сосредоточить всю нагрузку в области таза.

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№2. Шпагат

Не нужно стараться сесть на полный шпагат, тем более, что вам это, скорее всего, не удастся. Необходимо просто сделать попытку сесть на него. Для этого широко раздвиньте ноги, настолько, насколько это возможно.

При таком поперечном шпагате, вернее, его попытке, делайте нагрузку на область простаты.

№3. Хождение на ягодицах

Исходное положение - сидя, ноги вместе. Опять же, выполняйте на полу. Далее начинайте двигаться вперед, двигая ягодицы и поворачивая бедра в стороны. Начните с малого. Если вам трудно выполнять упражнение, то для начала достаточно будет 1-2 минут, постепенно увеличивайте этот интервал времени до 5 минут.

№4. Сжимания мышц

Лучше сесть на твердую поверхность и вытянуть ноги вперед. Сделайте опору на ладони. В ходе упражнения как бы отрывайте ягодицы от пола, делая вдох. И на вдохе втягивайте мышцы тазового дна. На выдохе полностью расслабьтесь.

Повторите упражнение как можно большее количество раз, только выполняйте тщательно, с нагрузкой на область простаты, чтобы улучшить циркуляцию крови.

№5. Разведение коленей

Исходное положение: сидя на полу, спина должна быть ровной. Ноги сведите вместе в позе бабочки, стопы должны прикоснуться одна к другой.

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Из такой позы начинайте соединять колени, при этом пятки не должны отрываться друг от друга. Далее разводите ноги обратно. Сделайте столько повторений, сколько осилите, чтобы не чувствовать боль и дискомфорт.опубликовано econet

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