5 натуральных и безопасных средств для идеальной чистоты дома

Магазинные чистящие средства выделяют токсичные химические вещества, которые могут вызвать головные боли и затрудненное дыхание, повреждение внутренних органов и рак. Вы можете очистить ваш дом эффективно и безопасно с помощью натуральных ингредиентов, таких как пищевая сода, уксус, кокосовое масло, лимоны и кастильское мыло. Эфирные масла можно добавить во все домашние моющие средства и стиральные порошки для увеличения их противомикробного потенциала.
Чистый дом, в котором наведен порядок, обеспечивает столь необходимое убежище от ежедневной рутинной работы. Трудно полностью расслабиться, если ваш дом в грязи или выглядит неопрятно, и обычный американец ежедневно тратит почти час на уборку в попытке сохранить дом в чистоте.
Но распространено ошибочное мнение, что для настоящей уборки необходимо надеть резиновые перчатки и распылить агрессивные химикаты по всему дому. На самом деле, одна из основных причин для регулярной уборки дома это избавление от токсичных химических веществ, которые накопились в пыли, среди них и негорючие химические вещества и фталаты (наряду с тысячами видов бактерий и грибков).
Тем не менее, если вы чистите свой дом магазинными спреями, салфетками, скрабами и полировками, вы добавляете токсины, а не избавляетесь от них.
То же самое относится и к большинству порошков, сушильных листов и освежителей воздуха. Даже сильные запахи лимона и сосны, которые многие считают воплощением чистоты в доме, созданы из токсичных летучих органических соединений (ЛОС).
Вам больше не нужно подвергать себя или свою семью воздействию этих токсинов, ведь очень просто провести уборку с помощью нетоксичных очистителей. В качестве дополнительного бонуса, самостоятельное приготовление нетоксичных чистящих средств скорее всего сэкономит ваши деньги по сравнению с покупкой магазинных.
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Вы когда-нибудь чувствовали тошноту, головокружение или головную боль после очистки дома обычными моющими средствами или использования освежителя воздуха? Скорее всего причиной были летучие органические соединения. Раздражение глаз, носа и горла также часто происходит во время их использования, а в долгосрочной перспективе эти химические вещества могут повредить вашу печень, почки и центральную нервную систему и даже вызвать рак.
В исследованиях Энн Штайнеманн, ранее совместно с Университетом штата Вашингтон, а в настоящее время профессора гражданской инженерии в университете Мельбурна в Австралии, и ее коллег было протестировано 25 бытовых чистящих средств, в том числе освежителей воздуха и универсальных чистящих средств, многие из которых были в категории «лидеры продаж».
Ученые обнаружили, что среднее количество выпускаемых летучих органических соединений, было равно 17. Они писали в журнале Экологические перспективы здоровья:
«Один ароматизатор в продукте может содержать смесь сотен химических веществ, некоторые из которых (например, лимонен, цитрусовый запах) вступают в реакцию с озоном в окружающем воздухе и образуют опасные вторичные загрязняющие вещества, в том числе формальдегид.
Исследователи обнаружили 133 различных летучих органических соединения. Чаще всего встречались лимонен, α- и β-пинен (сосновые ароматы), и этанол и ацетон (часто используют в качестве носителей для ароматизирующих химических веществ).
Каждый продукт выделял [от одного до восьми] токсичных или опасных химических веществ, а также около половины (44%) генерировали по меньшей мере 1 из 24 канцерогенных опасных загрязнителей воздуха, таких как ацетальдегид, 1,4-диоксан, формальдегид или метиленхлорид. Эти загрязнители не имеют безопасного уровня воздействия по информации Агентства по охране окружающей среды США».
Вы не знаете, какие виды токсичных химических веществ могут скрываться в ваших любимых моющих средствах, потому что такая маркировка необязательна. Исследования Штайнеманн обнаружили, что даже продукты с лейблом «зеленых, природных и органических» выделяют опасные загрязнители воздуха.
Ароматизированные продукты особенно проблематичны, как выявило другое исследование Штайнеманн: почти 35% американцев сообщили о проблемах со здоровьем, таких как головная боль и затрудненное дыхание, при их воздействии.
Помимо этого, типичное профессиональное чистящее средство содержит более 132 различных химических веществ, включая отдушки, а также гликолевые эфиры, поверхностно-активные вещества, растворители, фосфаты и многое другое.
«Чистящие средства потенциально могут привести к одновременному воздействию различных химических веществ», пишут исследователи в Международном журнале гигиены окружающей среды, поэтому гораздо лучше проводить чистку естественным способом.
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Вы готовы отказаться от токсичных чистящих средств в пользу безопасного, естественно очищенного дома? Не мешкайте и освобождайте ваши шкафы от старых моющих средств для естественно очищающих предметов первой необходимости. Вы можете обнаружить, что некоторые из них у вас уже есть:
1. Пищевая сода — В ходе подготовки к 100-летию Статуи Свободы в 1986 году нужно было удалить накопившуюся за 99 лет каменноугольную смолу с ее внутренних медных стенок, не повредив их. Пищевая сода - более 100 тонн - была выбрана в качестве очистителя, так что велик шанс, что она может удалить пыль и грязь и в вашем доме.
2. Белый уксус — Дистиллированный белый уксус полезен для дезинфекции Escherichia coli (E.coli), при условии, что используется свежий раствор по крайней мере 50% уксуса. Что касается дезинфекции, одно исследование показало, что распыление уксуса, а затем перекиси водорода, эффективно для уничтожения различных бактерий, в том числе кишечной палочки, листерий и сальмонеллы.
Вы можете также смешать уксус и воду для приготовления превосходного средства для чистки окон, или разбрызгать его на напыление соды для очистки раковины, ванны и плиточных полов.
Смесь уксуса и воды это отличное универсальное средство для уборки кухонных поверхностей, но для каменных столешниц используйте медицинский спирт или водку с водой, так как кислотность может повредить некоторые поверхности, такие как мрамор и гранит. Для более тщательной очистки, например, плесени на затирке плиток в ванной, распылите уксус прямо на пораженные участки, оставьте на 30 минут, а затем смойте губкой и теплой водой.
3. Лимоны — Лимонный сок и кожура могут быть использованы по всему дому для очистки и дезодорации.
Рассмотрим следующие виды использования:
4. Кастильское мыло — Кастильское мыло натуральное, биоразлагаемое и не содержащее химикатов, плюс оно невероятно универсально (как и большинство натуральных средств для уборки). Вы можете использовать его для личной гигиены, стирки и уборки по дому. Так, например, смешивая пищевую соду с небольшим количеством жидкого кастильского мыла вы можете приготовить отличную пасту для чистки ванны и душа.
Для домашнего антибактериального раствора, смешайте 2 стакана воды с 3 столовыми ложками кастильского мыла и 20-30 каплями масла чайного дерева. Распылите на поверхность (например, сиденье унитаза и раковину), а затем вытрите.
5. Кокосовое масло — Противовирусные, антибактериальные и противогрибковые соединения в кокосовом масле, как было показано, нейтрализуют микроорганизмы, такие как бактерии, дрожжи и грибки. Кокосовое масло особенно полезно для очистки, дезинфекции и кондиционирования предметов из дерева, таких как разделочные доски и мебель, но вы также можете использовать его для смазки скрипучих петель и липких механизмов вместо WD-40.
Оно также хорошо смягчает и увлажняет изделия из кожи вместо кондиционеров и удаляет жевательную резинку практически с любой поверхности, включая ковры и волосы.
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Многие эфирные масла обладают антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами и с их помощью можно улучшить домашние очистители. Например, чтобы приготовить самодельный скраб для очистки с антибактериальным эффектом, просто добавьте несколько капель лавандового масла в пищевую соду.
Наиболее популярные эфирные масла для очистки это лимон, перечная мята и чайное дерево, а последнее даже проявляет противовирусную активность в отношении гриппа. Сладкий апельсин является еще одним вариантом, который эффективен против кишечной палочки и сальмонеллы. Помимо добавления в моющие средства, эфирные масла можно распылять по дому как естественный терапевтический освежитель воздуха.
Откажитесь от токсичных аэрозолей, свечей и распылителей в пользу диффузора эфирных масел. Они не только имеют замечательный запах, но и могут оказывать благотворное влияние на ваше настроение и уровень стресса.
И в отличие от синтетических ароматов, которые загрязняют воздух, эфирные масла могут улучшить качество воздуха в помещении. В случае грибков и плесени, например, эфирные масла ядровой древесины, майорана, корицы, лимона, базилика, тмина, лаврового дерева, пихты, мяты, сосны, кедра и листьев мануки, как известно, имеют противогрибковый потенциал.
После того, как вы окунулись в мир естественной очистки, вы понимаете, что возможности безграничны. Нет причин прибегать к токсичным химическим спреям. Вы можете достичь высочайшего уровня чистоты с помощью простых ингредиентов, которые скорее всего стоят у вас под раковиной прямо сейчас.
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Например, некоторые люди в восторге от стеклоочистителя из белого уксуса (одна четвертая чашки), кукурузного крахмала (1 столовая ложка) и теплой воды (2 стакана). Вы даже можете самостоятельно приготовить стиральный порошок, добавляя любые эфирные масла для естественного аромата.
Для начала, вот рецепт от Mommypotamus:
Ингредиенты
Способ приготовления
Автор доктор Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.ru/
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