5 натуральных продуктов, которые усмиряют аппетит

Для нормализации веса некоторые практикуют периодическое голодание. Но многие отмечают, что контролировать себя иногда сложно. На самом деле чувство голода не бывает постоянным, оно волнообразное. Если вы ощущаете, что голодны, можно немного подождать, пока это чувство пройдет, а можно съесть продукты, подавляющие голод.

Отвлечься от еды также помогает любая занятость – когда организм привыкнет к новому режиму питания, он переключится на использование жировых запасов и чувство голода уменьшится. Но можно использовать более легкий способ подавления голода – достаточно включить в рацион 5 простых натуральных продуктов.

Натуральные продукты, подавляющие чувство голода

1. Вода

Наверняка вы не раз слышали о том, что начинать день лучше со стакана воды. Во-первых, это позволяет предотвратить обезвоживание организма, а во-вторых, снизить аппетит. Также полезно выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи. Если нужно успокоить спазмы в животе, то лучше пить минеральную воду.

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2. Корица

Эта специя не только подавляет чувство голода, но и способствует очищению желудка, снижает уровень сахара в крови и ускоряет процесс похудения. Это далеко не все полезные свойства корицы. Добавьте немного корицы в чай или кофе, они приобретут интересный вкус, а вы получите колоссальную пользу для здоровья.

3. Зеленый чай

Этот напиток содержит массу полезных антиоксидантов и полифенолов. Зеленый чай обязательно нужно употреблять тем, кто придерживается диеты и стремиться похудеть, результаты будут удивительными.

4. Семена чиа

В их состав входит множество растворимых пищевых волокон, а также Омега-3 жирных кислот. Попробуйте положить несколько семян в стакан воды, и через полчаса жидкость станет гелеобразной, ее можно будет использовать для приготовления отличных пудингов. Также семена можно употреблять в сухом виде. Выбирайте способ, который вам больше по душе.

5. Кофе

Некоторые считают, что именно кофеин подавляет чувство голода, но согласно результатам исследований, эту функцию выполняют антиоксиданты. Кофеин, просто растворенный в воде, не снижает чувство голода настолько, насколько способен кофе без кофеина. Натуральный кофе – весьма полезный напиток и нет никаких острых причин отказываться от него вовсе. Кроме того, содержащийся в кофе кофеин ускоряет обменные процессы, что способствует более эффективному сжиганию жира.

Всего 5 простых продуктов достаточно включить в свой рацион, чтобы худеть с удовольствием!опубликовано econet

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