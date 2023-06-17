5 причин питаться по сезонам: преимущества сезонных продуктов

Экзотические фрукты преодолевают тысячи километров, прежде чем попасть на наш стол. Но они не заменят своих помидоров, клубники и зелени. Почему так важно выбирать "родные" сезонные овощи и фрукты? Вот 5 преимуществ продуктов питания, выращенных в вашем регионе.

Сегодня можно круглый год найти в супермаркетах любые, самые экзотические, фрукты и овощи. Их активно экспортируют из тропических стран. Такие продукты доступны в любое время года, но, к сожалению, в них понижено содержание необходимых питательных соединений, хуже вкус, более высокая цена и сомнительная экологическая безопасность. Поэтому имеет смысл остановить выбор на местных сезонных продуктах.

5 преимуществ сезонных продуктов

Сезонные овощи и фрукты выигрывают во вкусе, они более питательны. Какие еще «плюсы» имеются при выборе местных пищевых продуктов?

Выше содержание питательных соединений

Качество грунта, количество солнечной излучения, климат, оказывают влияние на состав соединений в пищевых продуктах. Например, капуста брокколи, которую выращивают в сезон (осенью), включает в 2 раза больше витамина С, чем та же брокколи, которую вырастили не в сезон (весной). Вегетационный период, видимо, оказывает максимальное воздействие на концентрацию витамина С.

Лучше вкус и качество

Фрукты и овощи обладают более ярким, незабываемым вкусом, если их приобретать у местных фермеров на рынке. Мировой спрос на свежие продукты возрос, поэтому производители применяют обработку для мониторинга созревания, порчи транспортировки. Это снижает качество товара из-за облучения и съедобного покрытия овощей и фруктов. Например, бананы наиболее активно подвергаются обработке для получения максимально привлекательного внешнего вида.

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Влияние на парниковый эффект

Глобальный спрос на продовольствие негативно влияет на внешнюю среду, так как пищевые продукты транспортируются на большие расстояния, усугубляя парниковый эффект. Экономически развитые страны активно закупают продукты питания, которые доставляются разными видами транспорта. Последний же считается одним из главных «загрязнителей» окружающей среды.

Кроме того, несезонные продукты, выращиваемые в теплицах, требуют значительных энергетических затрат, чего не скажешь о сезонной продукции.

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Повышение доступности

Сезонное питание, состоящее из продуктов вашего региона, позитивно отразится на вашем бюджете. В сезон, когда на рынке обилие местных фруктов и овощей, цены значительно снижаются.

Общение и долголетие

Приоритет сезонных овощей и фруктов в вашем пищевом рационе - это поддержка местных аграриев, возможность общения с людьми, которые выращивают местные продукты. Чем так важна связь с местным сообществом? Социальные контакты способствуют долголетию и позитивному психологическому настрою.опубликовано econet

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