5 простых методов поддержки пищеварения

Если после приема пищи вы испытываете дискомфорт и болезненные симптомы, значит, есть нарушения правил питания. Выявить их поможет ведение пищевого дневника. Кроме того, простые стратегии позволят поддержать процесс пищеварения.
Здоровое пищеварение, хорошее самочувствие и энергию можно обеспечить с помощью доступных стратегий. Благодаря этим методам ваш желудочно-кишечный тракт будет работать как часы.
Если организму «не нравится» еда, он откликается следующими симптомами:
Возможны хроническая усталость, аллергия, избыточный вес.
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Какие конкретно продукты вам не подходят, поможет установить пищевой дневник.
Записываем в дневник:
Рекомендуется вести дневник в течение недели. Он особенно необходим, если вы подозреваете пищевую непереносимость и аллергии.
ЖКТ лучше принимает теплую и приготовленную пищу, чем сырую и прохладную (это связано с функциями парасимпатической нервной системы и выработкой пищеварительного сока).
Оптимальное соотношение: 70% готовой пищи, 30% сырой. Например, 2/3 тарелки - горячая еда, а 1/3 - сырые овощи, зелень.
ЖКТ отлично принимает теплую воду (45-55 градусов С).
Можно пить теплую воду и утром, и в продолжение дня (3-4 стакана).
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Если вы чувствуете вялость, вздутие, боли в животе через час после приема пищи, это говорит о том, что желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь не справляются. Мы становимся чувствительны к комбинации продуктов: для переваривания недостаточно кислоты, желчи, ферментов.
Правила пищевых сочетаний:
Для синтеза гормона насыщения лептина необходимо до 20 минут. Если принимать пищу не торопясь, насыщение почувствуется вовремя и переедания не случится.
Есть медленно поможет:
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
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