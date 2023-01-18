5 случаев, когда живот появляется не от лишнего веса

Многие девушки следят за фигурой – стараются правильно питаться и занимаются спортом, но все равно сталкиваются с проблемой наличия животика. Рассмотрим основные причины появления нежелательных объемов в области талии и узнаем, как бороться с проблемой.
Случается, что причиной появления заметного животика не является избыточный вес. Какие еще факторы играют роль в возникновении этой части тела? Предлагаем ознакомиться с пятью случаями, когда животик появляется не по причине лишнего веса. А также способы избавления от него.
Причины появления живота
1. «Спасательный круг»
В этом случае образуются жировые валики по бокам.
Такая проблема может возникнуть по причине:
чрезмерного потребления сладкого, рафинированных углеводов, алкоголя;
малоподвижного образа жизни.
Чтобы избавиться от лишних объемов необходимо:
исключить их рациона диетические продукты с малым содержанием жира;
есть больше яиц, постного мяса, свежих овощей, рыбы жирных сортов, орехов;
регулярно заниматься спортом или как минимум больше гулять на свежем воздухе;
минимизировать количество алкоголя.
2. «Стрессовый живот»
В этом случае жировые отложения локализуются вокруг пупка, сам живот при этом довольно плотный.
Причинами служат:
постоянные стрессы;
нерегулярное питание;
чрезмерное потребление кофе, нездоровых продуктов (фаст-фуда, чипсов, соленых орешков);
проблемы с кишечником.
Исправить ситуацию поможет:
нормализация режима сна;
умеренные физические нагрузки;
включение в рацион продуктов, богатых магнием (отрубей, орехов, овощей насыщенного зеленого цвета).
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В данном случае живот заметно выделяется даже у людей со стройной фигурой.
Основными причинами появления такой проблемы служат:
недавние роды;
чрезмерные физические нагрузки;
отсутствие разнообразия в рационе;
искривление осанки.
Исправить ситуацию можно посредством:
обогащения рациона клетчаткой, легкими белками и зелеными овощами;
отказ от приседаний;
равномерное распределение нагрузки на позвоночник.
В этом случае также рекомендуется пить больше жидкости.
4. «Вздутый живот»
Если живот в первой половине дня кажется плоским, а к вечеру «вздувается», то причиной этому могут служить следующие факторы:
проблемы с кишечником;
аллергическая реакция на определенные продукты питания.
Устранить проблему можно с помощью:
исключения из рациона хлеба, макарон, дрожжевой выпечки, обработанной молочной продукции, алкоголя;
употребления домашнего мяса, рыбы, свежих овощей и достаточного количества воды;
плотного завтрака;
включения в рацион пребиотиков и пробиотиков.
5. «Мамин животик»
Если спустя год или больше после родов состояние животика не изменилось, причинами этому могут служить:
малоподвижный образ жизни;
ослабленные мышцы таза;
слишком раннее начало тренировок (отсутствие отдыха после родов).
Чтобы исправить ситуацию достаточно:
употреблять рыбий жир;
включить в рацион орехи и маслины;
тренировать мышцы таза (выполнять упражнения Кегеля);
отказаться от скручиваний и приседаний;
дневной сон.
Воспользовавшись этими рекомендациями, вы сможете быстро привести себя в форму.*опубликовано
econet
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