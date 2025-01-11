5 советов, чтобы волосы оставались чистыми дольше

Человек использует за год не менее двух литров шампуня. Моющее средство очищает волосы, избавляет от излишков кожного сала и придает волосам свежий и красивый внешний вид. Но некоторые химические компоненты шампуня при длительном применении оказывают вредное воздействие. Рассмотрим, чем могут быть опасны шампуни, и какими натуральными средствами их можно заменить.

Если вы моете голову каждый день, стоит задуматься. Быстрое загрязнение волос указывает на то, что сальные железы кожи головы работают неправильно, и причиной этому зачатую является использование шампуня. Когда химические вещества шампуня нарушают работу сальных желез и проникают в поры, железы начинают работать активнее, чтобы нейтрализовать сухость и негативное воздействие. От этого даже на следующий день после мытья волосы выглядят неопрятно.

Воздействие шампуня на волосы

Основными составляющими всех моющих средств являются поверхностно активные вещества. Их главная работа – очищение кожи головы и волосяного покрова от грязи, пыли и излишков сальных выделений. Именно они способствуют тому, чтобы наши волосы приобрели мягкость, гладкость и сияющий блеск. Но многие их компоненты ведут себя очень агрессивно, к ним относятся сульфаты, которые разрушают волосяные луковицы, и приводят к повышенному выпадению волос.

Дерматологи утверждают, что эти вещества плохо смываются водой во время мытья, происходит их оседание на волосы, они закупоривают поры на поверхности кожи, проникают в фолликулы. С течением времени сульфаты накапливаются, ухудшение прогрессирует. Волосы становятся более слабыми, начинают выпадать. Защитные функции ослабевают, появляется перхоть. В таких случаях лучше применять моющее средство, в составе которого нет сульфатов.

Если сульфатные компоненты ухудшают состояние кожи головы и волос, то некоторые другие вещества оказывают вредное воздействие на весь организм. Компонент парабен, попадает через поры и блокирует защитные функции кожи, которые предохраняют ее от воздействия ультрафиолетовых лучей. Следствием становится ранние возрастные изменения кожи под прямыми солнечными лучами, и возрастание риска злокачественных новообразований. Разумеется, само применение шампуней с парабеном не означает, что человек обязательно заболеет раком кожи, но этот компонент является отягчающим фактором.

Другим вредным химикатом является ароматизатор фталат, который входит в состав некоторых шампуней и придает им сильный запах, иногда остающийся на волосах до следующего мытья. Он создает риск возникновения целого ряда заболеваний, от приступов астмы до хронического бесплодия. Если ваш шампунь имеет ярко выраженный аромат, то от его применения лучше отказаться. Кроме этого, вещество полиэтиленглкиоль также являющееся компонентом шампуня, часто способствует нарушению метаболизма. Многие ингредиенты моющих средств, улучшая внешний вид волос, наносят серьезный вред всему организму.

Шампунь своими руками

Эксперты советуют применять только натуральные шампуни с минимумом синтетических компонентов в составе, они не только не навредят человеку, но и позволят реже заниматься мытьем головы. А лучше всего – изготавливать шампуни своими руками. Натуральные компоненты не оказывают на кожу головы негативного воздействия и позволяют волосам дольше оставаться красивыми и чистыми.

Переход на мытье волос без шампуня — модная бьюти-тенденция на западе. Многие экологичные блоггеры отмечают, насколько легче стало ухаживать за волосами. А еще пропала перхоть, волосы пракически перестали выпадать, отпала необходимость тратить большие деньги и засорять окружающую среду пластиком.

По отзывам, самый сложный этап в переходе на естественное мытье — первый месяц. Будет не хватать привычных ощущений после воздействия химических средств, аромата. После этого кожа головы полностью восстановится и голову можно будет мыть раз в неделю.

Кефирный шампунь

Кефир в теплом виде (можно добавить чайную ложку дрожжей и немного подождать, пока не растворятся), нанесите на волосы и тщательно втирайте в кожу. Затем хорошо промойте чистой водой. После его применения волосы не только очистятся, они приобретут красивый блеск и станут послушными без дополнительных средств для укладки. После мытья может оставаться еле ощутимый запах кефира, но его можно нейтрализовать, если капнуть эфирное масло.

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Из ржаного хлеба

Хлебный мякиш залейте горячей водой или настоем любых трав (ромашки, крапивы, шишек хмеля или других). После остывания и размокания, получившуюся кашицу нанесите на волосы, помассируйте, оставьте на 5-10 минут и хорошо промойте водой. Можно воду подкислить небольшим количеством столового уксуса или лимонным соком.

Домашний шампунь с содой и яблочным уксусом

Это средство помогает при повышенной жирности кожи головы. На среднюю длину волос достаточно 2 ч.л. соды и 1 ст. л. 6% уксуса. Соду растворите в стакане теплой воды и нанесите на голову, втирающими движениями помассируйте волосы и кожу. Если они очень жирные, то можно повторить. Потом хорошо промойте голову чистой водой. Затем нанесите в качестве ополаскивателя раствор уксуса – столовая ложка на стакан воды и снова сполосните. После мытья, голова может слегка пахнуть уксусом, но после полного высыхания волос запах исчезнет.

Горчичный порошок для ускоренного роста волос

Пару столовых ложек горчичного порошка разведите теплой водой (только не горячей!) и раствором вымойте голову. Может ощущаться небольшое жжение, которое вскоре пройдет. Средство отлично промывает волосы.

Горчичный порошок с ржаной мукой

Этот шампунь делает волосы невероятно чистыми на долгое время. Кроме этого, он уничтожает перхоть, снимает зуд и способствует укреплению волос. Горчичный порошок смешайте с ржаной мукой в равном количестве. Полученную кашицу нанесите на волосы и вымойте голову. Тщательно промойте несколько раз, чтобы избавиться от крупинок муки. Но, если не получится, то после того, как волосы высохнут, их легко можно будет удалить с помощью расчесывания.

Свекольная вода от перхоти

После мыться головы, волосы попробуйте ополоснуть свекольным настоем. Для этого, нужно несколько ломтиков сырой свеклы залить холодной водой и дать хорошо настояться. Это средство при регулярном применении уничтожает перхоть и способствует укреплению волосяных фолликул.опубликовано econet

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