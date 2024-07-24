5 советов по улучшению памяти, которыми вы можете воспользоваться прямо сейчас

Люди с более высоким уровнем сахара в крови получают оценки ниже на тестах памяти, хотя их уровень технически считается «нормальным». Даже если у вас не диагностирован диабет типа 2 или преддиабетическое состояние, повышенный уровень сахара в крови, по-видимому, оказывает негативное влияние на познавательную способность. Когда вы потребляете чрезмерные количества сахара и зерна, ваш мозг может перегрузиться стабильно высоким уровнем сахара в крови и инсулином и лептином.

Многие люди на данный момент ассоциируют повышенный уровень сахара в крови с диабетом или даже преддиабетическим состоянием, но новые исследования выявили малоизвестный побочный эффект высокого уровня сахара в крови, который может нанести ущерб вашему мозгу, даже если его уровень технически все еще находятся в «нормальном» диапазоне.

Джозеф Меркола: Высокий уровень сахара в крови связывается с потерей памяти

Увеличивающаяся «норма» уровня сахара в крови связывается с потерей памяти

Связь инсулина и здоровья вашего мозга

Плохая диета связывается с деменцией, включая болезнь Альцгеймера

Проверяйте свой уровень инсулина натощак

Ограничение избытка сахара имеет решающее значение для защиты здоровья вашего мозга

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Это исследование - чрезвычайно важное, учитывая, что оно касается эпидемии людей с неконтролируемым метаболизмом сахара в крови, и оно показало, что более низкий уровень сахара в крови связан с лучшей работой мозга и может даже помочь вам избежать возрастного ухудшения памяти.

Увеличивающаяся «норма» уровня сахара в крови связывается с потерей памяти

Известно, что люди с диабетом типа 2 имеют повышенный риск развития когнитивных нарушений, включая деменцию. Тем не менее, в новом исследовании участвовали люди (со средним возрастом 63 года), которые не болели диабетом или преддиабетом (и не имели нарушения толерантности к глюкозе).

Тем не менее, даже среди этой группы, те, у кого уровень сахара в крови выше, показывали худшие результаты на тестах памяти.

При каждом увеличении на 7 ммоль / моль HbA1c (мера повреждения, вызванного повышенным уровнем глюкозы в крови) участники запоминали на два слова меньше в тестах на память. Те, у кого уровень сахара в крови был выше, также имели более низкий объем гиппокампа, области мозга, необходимой для способности запоминания. Как сказал один из авторов исследования:

«Клинически, даже если уровень сахара в крови «нормальный», более низкие уровни сахара в крови лучше для вашего мозга в долгосрочной перспективе применительно к функциям памяти, а также к структурам памяти в мозге, таким как гиппокамп.

С научной точки зрения, мы смогли пролить свет на механизмы, опосредующие эти эффекты. Измерения на основе DTI (диффузионного тензора) показали, что не только объем гиппокампа, но и микроструктурная целостность понижается, если уровень сахара в крови выше».

Они пришли к выводу, что даже если у вас нет диабета типа 2 или преддиабета, более высокие уровни сахара в крови, по-видимому, оказывают отрицательное влияние на познание. Скорее всего, этот эффект связан с нарушением уровней инсулина и лептина и сигнализации в мозге ...

Связь инсулина и здоровья вашего мозга

У большинства взрослых примерно один галлон крови в организме, и многие удивляются, когда узнают, что в этом галлоне есть только одна чайная ложка сахара! Другими словами, предполагается, что ваше тело всегда должно иметь только одну чайную ложку сахара в крови. Если уровень сахара в крови увеличится до одной столовой ложки сахара, вы рискуете впасть в гипергликемическую кому и даже умереть.

Ваше тело очень много работает, чтобы предотвратить это, производя инсулин, чтобы поддерживать уровень сахара в крови на соответствующем уровне. Любая еда или закуски с высоким содержанием зерновых, сахара и углеводов обычно приводит к быстрому повышению уровня глюкозы в крови.

Чтобы компенсировать это, поджелудочная железа выделяет инсулин в кровь, что снижает уровень сахара, чтобы вы не умерли. Инсулин, однако, также очень эффективно понижает уровень сахара в крови, превращая его в жир, поэтому чем больше инсулина выделяется, тем толще вы становитесь.

Кроме того, инсулин быстро снижает уровень сахара в крови, что угрожает ввести ваш мозг в острое состояние дефицита; этот порочный круг часто приводит к американским горкам интенсивной тяги к разрушительным для эндокринной системы продуктам с большим количеством углеводов.

К сожалению, если вы придерживаетесь диеты с высоким содержанием сахара и зерна, уровень глюкозы в крови будет соответственно высоким, и со временем ваше тело станет «десенсибилизировано» к инсулину и его будет требоваться все больше и больше.

В конце концов, вы становитесь резистентны к инсулину, а затем переходите в стадию диабета. Но, как показало новое исследование, воздействие повышенного уровня сахара в крови / инсулина на здоровье начинает происходить еще до того, как наступает инсулинорезистентность.

Плохая диета связывается с деменцией, включая болезнь Альцгеймера

Хотя инсулин обычно ассоциируется с его ролью в поддержании уровня сахара в крови в здоровом диапазоне, он также играет роль в передаче сигналов головного мозга. В одном исследовании на животных, когда исследователи нарушили сигнальную систему инсулина в мозге, они смогли вызвать многие характерные изменения мозга, наблюдаемые при болезни Альцгеймера (дезориентация, спутанность сознания, неспособность учиться и запоминать).

Становится все более очевидным, что тот же патологический процесс, который ведет к резистентности к инсулину и лептину, и диабету типа 2, также может влиять на здоровье вашего мозга.

Когда вы потребляете чрезмерные количества сахара и зерна, ваш мозг может перегрузиться стабильно высоким уровнем инсулина, и в конечном итоге уровни инсулина и лептина и сигнальная система нарушаются, что приводит к ухудшению ваших способностей к мышлению и памяти и, в конечном итоге, приводит к необратимому повреждению головного мозга, среди других проблем со здоровьем.

Исследования даже показали, что более высокий уровень глюкозы связан с внешним старением; другими словами, чем выше уровень глюкозы, тем старше вы будете выглядеть!

Проверяйте свой уровень инсулина натощак

Вы также можете использовать простой тест на глюкозу, чтобы проверить уровень глюкозы натощак. Просто поймите, что возможно иметь низкий уровень глюкозы натощак, но все же иметь значительно повышенный уровень инсулина.

Вообще говоря, глюкоза натощак до 100 мг / дл предполагает, что вы не устойчивы к инсулину, а уровень между 100 и 125 предполагает, что вы либо слегка инсулинорезистентны, либо у вас нарушена толерантность к глюкозе (иногда это называется преддиабетом).

Ограничение избытка сахара имеет решающее значение для защиты здоровья вашего мозга

У меня нет никаких сомнений, что регулярное потребление чрезмерного количества сахара резко увеличит риск развития деменции и болезни Альцгеймера, поскольку потребление слишком большого количества фруктозы неизбежно наносит ущерб способности вашего организма регулировать правильный уровень инсулина.

Хотя очищенная фруктоза имеет относительно «низкий гликемический индекс» на входе, она уменьшает сродство к инсулину для его рецептора, что приводит к хронической резистентности к инсулину и повышенному содержанию сахара в крови на выходе. Таким образом, хотя вы не заметите резкого повышения уровня сахара в крови сразу после потребления фруктозы, это, скорее всего, изменит способность эндокринной системы нормально функционировать.

Кроме того, у рафинированной фруктозы есть другие способы нанесения вреда нейротоксичностью, включая повреждение системы кровообращения, от которой зависит здоровье вашей нервной системы, а также глубокое изменение механизма стремления мозга, часто приводящее к чрезмерному голоду и последующему потреблению дополнительных пустых, основанных на углеводе калорий.

В одном исследовании Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе исследователи обнаружили, что крысы, которых кормили богатой фруктозой и омега-3 жирами диетой, развивали как резистентность к инсулину, так и нарушение функции мозга всего за шесть недель. Кроме того, количество экспериментальных и клинических исследований, которые накопились за последние 10 лет, связывающих фруктозу с более чем 70 заболеваниями, не могут не поражать.

Поскольку средняя американская диета перегружена фруктозой, сахарами и зерном, которые могут нанести ущерб уровню сахара в крови и чувствительности к инсулину, это распространенная и серьезная проблема. Я рассматриваю значительное снижение потребления фруктозы как один из наиболее важных шагов, которые вы можете предпринять для защиты функции мозга по мере старения.

Около 85% американцев устойчивы к инсулину и лептину и, вероятно, им стоит ограничить прием фруктозы, в том числе из фруктов до 15 и не более 25 г в день. Если вы не устойчивы к инсулину и лептину и хорошо приспособлены к сжиганию жира в качестве основного топлива, то вы, вероятно, можете потреблять больше фруктов, особенно если вы их едите непосредственно до или после тренировки, чтобы сахар сжигался в качестве топлива.

5 советов по улучшению памяти,

В целом, убедитесь, что вы питаетесь здорово; это ключ к отличному здоровью мозга. Что касается фруктозы, вам стоит ограничить ее потребление до 25 граммов в день (или меньше) и 15 граммов или меньше, если у вас избыточный вес или диабет, преддиабет, высокий уровень холестерина или высокое кровяное давление.

Применяя стратегии, которые представлены далее, вы можете подзарядить энергией свой мозг, сохранить умственное здоровье и в конечном итоге даже сделаться умнее.

1. Делайте упражнения

Упражнения побуждают ваш мозг работать на оптимальной мощности, стимулируя нервные клетки размножаться, укрепляя их взаимосвязи и защищая их от повреждений. Во время физических упражнений нервные клетки выделяют белки, известные как нейротрофические факторы.

Один, в частности, называемый нейротрофическим фактором мозга (BDNF), воздействует на множество других химических веществ, которые способствуют здоровью нервов, и непосредственно приносит пользу когнитивным функциям, включая обучение.

Кроме того, упражнение является одним из способов улучшить утилизацию фруктозы, поскольку истощение запасов гликогена дает возможность использовать вместо них фруктозу, если она потребляется после тренировки.

2. Спите правильно

Считается, что процесс роста, известный как пластичность, лежит в основе способности мозга контролировать поведение, включая обучение и память. Пластичность возникает, когда нейроны стимулируются событиями или информацией из окружающей среды.

Однако сон и потеря сна изменяют экспрессию нескольких генов и генных продуктов, которые могут быть важны для синаптической пластичности. Кроме того, некоторые виды долгосрочного потенцирования, нейронного процесса, связанного с обучением и памятью, могут быть вызваны во сне, предполагая, что синаптические связи укрепляются во время сна.

3. Оптимизируйте уровень витамина D

Активированные рецепторы витамина D увеличивают рост нервов в вашем мозгу, и исследователи также обнаружили метаболические пути витамина D в гиппокампе и мозжечке, областях, которые занимаются планированием, обработкой информации и формированием новых воспоминаний.

Исследования показали, что у пожилых людей низкие уровни витамина D связаны с более слабыми функциями мозга, а повышение этого уровня может помочь поддержать психическое здоровье пожилых людей.

Необходимое количество солнечного света - это все, что требуется, чтобы поддерживать уровень, необходимый для здоровой функции мозга. Если это неподходящий вариант, безопасный солярий станет альтернативой, за которой следует добавка витамина D3. Важен ваш уровень сыворотки, поэтому вам нужно пройти тестирование на уровень витамина D, чтобы убедиться, что вы находитесь в оптимальном терапевтическом диапазоне.

4. Витамин B12

Затуманенное сознание и проблемы с памятью - два главных предупреждающих признака того, что у вас дефицит витамина B12. Витамин B12, или, скорее, его недостаток, называют «канарейкой в ​​угольной шахте» для будущего здоровья мозга, и недавние исследования подкрепляют важность этого витамина для сохранения вашего ума острым с возрастом.

5. Животные Омега-3 жиры

Докозагексаеновая кислота или ДГК, это жир омега-3, который является существенным структурным компонентом вашего мозга и сетчатки. Не учитывая содержание воды, около 60 процентов вашего мозга состоит из жиров, 25 процентов из которых ДГК (при условии, что вы получаете его нормальное количество из вашего рациона). ДГК в большом количестве содержится в ваших нейронах - клетках центральной нервной системы, где он обеспечивает структурную поддержку.

Когда вы потребляете недостаточно омега-3, ваши нервные клетки становятся жесткими и более склонными к воспалению, так как недостающие жиры омега-3 заменяются холестерином и воспалительным омега-6. Как только ваши нервные клетки становятся жесткими и воспаленными, правильная нейропередача от клетки к клетке и внутри клеток становится скомпрометированной.

Чтобы компенсировать обычно низкий уровень омега-3 в нашей диете, я рекомендую добавить к рациону высококачественную добавку животного омега-3. Это будет полезно практически всем, особенно если вы беременны.опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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