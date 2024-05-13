5 способов, которыми кедровые орехи могут омолодить ваше тело

Кедровые орехи способствуют похуданию, так как содержат пиноленовую кислоту, (она высвобождает гормон, подавляющий аппетит). Это источник магния, который дарит энергию и побеждает усталость. Кедровые орехи содержат антивозрастные антиоксиданты и вещества, поддерживающие сердце и зрение.

Люди наслаждались кедровыми орешками с древних времен. Их ели римские солдаты, и греческие авторы упоминали о них еще в 300 г. до н.э. Кедровые орехи содержат примерно те же полезные питательные вещества, что и другие орехи, включая полезные мононенасыщенные жиры и антиоксиданты ... но на самом деле они вовсе не являются орехами.

Польза кедровых орехов

Кедровые орехи - это семена сосны. Их можно найти их между чешуйками сосновых шишек, но хотя все сосны производят кедровые орехи, только у 20 видов они достаточно большие, чтобы их можно было есть.

Снятые с шишки кедровые орехи необходимо очистить от скорлупы и быстро съесть. Неочищенные кедровые орехи могут прогоркнуть из-за высокого содержания в них масла (поэтому обязательно храните их в холодильнике).

Кедровые орехи считаются деликатесом во многих частях мира, а в США они разрослись до рынка стоимостью 100 миллионов долларов (хотя около 80 процентов кедровых орехов импортируется в США).

Их обычно едят сырыми или жареными, а их сладкий ореховый вкус и хрустящая текстура хорошо подходят для перекусов, овощных блюд и, конечно же, соусов, таких как песто.

5 полезных свойств кедровых орехов

Помимо вкуса, есть много причин потреблять кедровые орехи, так как они на удивление полезны для вашего здоровья.

1. Подавление аппетита — Если вы пытаетесь похудеть, кедровые орехи могут вам помочь. Исследования показали, что жирные кислоты, полученные из кедровых орехов, вызывают высвобождение большого количества холецистокинина (ХЦК), гормона, подавляющего аппетит.

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У женщин, которые потребляли три грамма жирной пиноленовой кислоты перед завтраком, замедлилось всасывание пищи в кишечнике и на 37 процентов уменьшилось потребление пищи. По мнению исследователей:

«ПНЖК [полиненасыщенные жирные кислоты] кедрового ореха подавляют аппетит и влияют на количество съедаемой пищи».

2. Усиление энергии — Кедровые орехи содержат питательные вещества, которые помогают усилить энергию, в том числе мононенасыщенные жиры, белок и железо. Кедровые орехи также являются хорошим источником магния, низкий уровень которого может привести к усталости.

Половина стакана кедровых орехов обеспечивает почти половину рекомендуемой суточной нормы магния, что само по себе является преимуществом, поскольку многие американцы испытывают дефицит.

3. Снижение риска заболеваний сердца — Кедровые орехи содержат синергетическую смесь соединений, которые, как известно, поддерживают здоровье сердца. Сюда входят мононенасыщенные жиры, магний, витамин E, витамин K и марганец.

Исследования показывают, что пиноленовая кислота в кедровых орехах поддерживает здоровый уровень холестерина и может обладать свойствами снижения ЛПНП за счет увеличения их усвоения печенью.

4. Антиоксиданты против старения — Кедровые орехи содержат множество антиоксидантов, включая витамины A, B, C, D и E, а также лютеин. Антиоксиданты имеют решающее значение для вашего здоровья, поскольку, как считается, они помогают контролировать скорость вашего старения, борясь со свободными радикалами, которые лежат в основе старения.

Антиоксиданты - это природный способ защиты ваших клеток от атаки активных форм кислорода (АФК). В вашем организме естественным образом циркулируют различные питательные вещества, обладающие антиоксидантными свойствами, и вырабатываются антиоксидантные ферменты, чтобы контролировать разрушительные цепные реакции свободных радикалов.

5. Здоровое зрение — Кедровые орехи содержат лютеин, каротиноид, который может предотвратить заболевания глаз, такие как возрастная дегенерация желтого пятна (ВМД). Макула - это небольшой участок шириной всего два миллиметра, расположенный в задней части глаза, в средней части сетчатки.

По причинам, которые ученые еще не установили, части вашей сетчатки и желтого пятна могут заболеть. По мере прогрессирования ВМД в вашей сетчатке начинают развиваться крошечные хрупкие кровеносные сосуды, из которых вытекает кровь и жидкость, что вызывает дальнейшее повреждение.

Однако в вашем желтом пятне есть пигмент, который, предположительно, действует как фильтр синего света, защищая область желтого пятна от окисления светом. Кроме того, этот макулярный пигмент может улавливать свободные радикалы.

Лютеин - один из преобладающих пигментов в этой области, и многочисленные исследования показали, что употребление продуктов, богатых этими питательными веществами, может значительно снизить риск развития ВМД (и неходжкинской лимфомы).

Синдром кедрового ореха действительно существует

Если вы любитель кедровых орехов, возможно, с вами случалось «поражение рта кедровым орехом» (или синдром кедрового ореха). Это интенсивное горькое металлическое послевкусие, которое может сохраняться во рту от одного дня до двух недель.

До сих пор анализы не выявили в орехах каких-либо загрязнений, бактерий или химических веществ, которые могут быть причиной послевкусия или того факта, что это происходит не со всеми, кто их ест. Согласно одному обзору, который суммировал многие оставшиеся без ответа вопросы относительно синдрома поражения рта кедровым орехом (ПКО):

«Клинически совместимый случай ПКО должен включать нарушение вкуса, обычно характеризующееся как горький или металлический привкус, после потребления пораженных кедровых орехов в течение 1-3 дней. Пораженные орехи, по-видимому, включают все или некоторую часть орехов, собранных у видов Pinus armandii (китайская белая сосна), но могут включать орехи других видов.

Специфический токсин, который, по-видимому, присутствует в пораженных орехах, еще не выделен, механизм токсичности и факторы, определяющие восприимчивость к ПКО, нуждаются в дальнейшем детализации. Не существует проверенных методов лечения ПКО».

О синдроме кедрового ореха известно одно: как его остановить ... прекратить есть кедровые орехи и просто подождать, пока симптомы исчезнут. Если при потреблении кедровых орехов вы испытываете неприятный металлический привкус, возможно, стоит вместо этого поесть другие сорта орехов и семян.

Салат из зеленого авокадо с кедровыми орехами

Если вы ищете простой способ добавить кедровые орехи в свои блюда, попробуйте этот рецепт свежего зеленого салата из раздела Здоровые рецепты для вашего типа питания.

Ингредиенты

1 кочан красного или зеленого салата, или ромэн

1 целый авокадо, нарезанный кусочками

1 стакан ростков семян подсолнечника

1 средний помидор, мелко нарезанный

1 средний огурец

¼ стакана поджаренных кедровых орехов

Заправка

¼ стакана оливкового масла

1/8 стакана бальзамического уксуса

1 зубчик чеснока, измельчить

1 чайная ложка дижонской горчицы

Способ приготовления

Подготовьте листья салата и поместите в большую миску.

Оставшиеся овощи нарежьте и добавьте в салат.

Поджарьте кедровые орехи в сухой сковороде на среднем огне 4-5 минут или пока они не подрумянятся.

Смешайте оливковое масло и уксус, добавьте измельченный чеснок, полейте салат и сразу подавайте. Этот рецепт рассчитан на четыре порции.опубликовано econet

Автор д-р Джозеф Меркола

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