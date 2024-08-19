5 стратегий, которые помогут сбалансировать гормоны естественным способом

Дисбаланс гормонов негативно отражается на разных сферах здоровья. Его некоторыми симптомами являются депрессия, нарушение пищеварения, бесплодие. Для улучшения гормонального здоровья можно скорректировать образ жизни, изменить питание и начать употреблять пищевые добавки.

Терапия гормонального дисбаланса, как правило, представляет собой заместительную терапию синтетическими гормонами (противозачаточные, лекарства для лечения щитовидки, инсулиновые инъекции и т.д.). Но это лишь маскирует симптомы, а не помогает избавиться от них.

Как сбалансировать гормоны

Есть ряд стратегий как привести в порядок соотношение гормонов без побочных эффектов синтетических медикаментов.

Симптомы гормонального сбоя

бесплодие,

сбои менструального цикла,

низкое либидо,

беспричинное увеличение / потеря веса,

проблемы с аппетитом,

выпадение / ухудшение состояния волос,

сбои пищеварения,

угри,

нарушение сна,

утомляемость,

депрессия,

тревожность,

колебания настроения.

Как естественно сбалансировать гормоны

Физические нагрузки

Потоотделение оказывает позитивный эффект на баланс гормонов. Например, физическая активность - отличный естественный способ снизить инсулин, победить стресс, воспаление, повысить тестостерон и другие гормоны, поддерживающие мышцы (они снижаются с годами).

Аэробные упражнения, упражнения на выносливость, силовые тренировки и даже обычные прогулки после еды нормализуют показатель гормонов, снизив вероятность болезни и сохранив мышечную массу.

Больше белка в рационе

Потребление белка в достаточном объеме:

важно для поддержки баланса гормонов (например, грелина);

даст ощущение сытости, ускорит метаболизм и жиросжигание.

Рекомендуется съедать 20-30 г белка каждый раз, когда садитесь за обеденный стол.

Больше полезных жиров

Систематическое потребление ценных жиров снижает инсулинорезистентность и дает высвобождение гормонов, которые ответственны за чувство сытости.

Триглицериды (MCT) – прекрасный выбор здоровых жиров. MCT абсорбируется печенью для немедленной выработки энергии. MCT имеется в кокосовом, пальмовом масле.

Мононенасыщенные жиры в составе орехов, оливкового масла, в молочных жирах повышают чувствительность к гормону инсулину.

Чтобы нормализовать баланс гормонов, полезно ввести в свой рацион авокадо, кокосовое масло, океанического лосося.

Контроль стресса

В состоянии стойкого стресса показатель кортизола неуклонно повышается, что грозит перееданием и ожирением.

Адреналин, еще один гормон, влияющий на стресс, обеспечивает организм волной энергии в ответ на угрозу / опасность, но стабильно повышенный адреналин связан с высоким давлением и беспокойством.

Есть целый ряд техник медитации и осознанности, которые позволяют поддерживать кортизол и адреналин на оптимальном уровне у представителей обоих полов.

Массажная терапия снижает кортизол примерно на 31%.

Диетические добавки для баланса гормонов

Цинк рекомендуется принимать женщинам в пременопаузе для функций мозга и настроения.

Маку принимают при сексуальной дисфункции, пониженном половом влечении, беспокойстве у мужчин и у женщин.

Пробиотики принимают для здоровья кишечника.

Витамин С рекомендуется женщинам для восстановления фертильности, он снижает тревожность и стресс у представителей обоих полов.

Магний + B6 снимают стресс и симптоматику ПМС.

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