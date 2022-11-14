5 типов животов: Как избавиться от каждого из них

Далеко не все люди могут похвастаться красивым и плоским животом. В зависимости от внешнего вида и причин появления выделяют 5 типов живота. Предлагаем советы как избавиться от каждого из них.

Все мечтают иметь подтянутый и плоский живот. Но эта часть тела нередко разочаровывает своих обладателей. Причин выпуклости живота может быть много. И чтобы избавиться от жира и подтянуть середину тела, сначала необходимо выяснить, к какому из 5 типов относится живот. Давайте приступим к тесту прямо сейчас и определим, какой тип живота у вас.

Типы живота и как их убрать

1. Животик

Верхняя часть живота плоская и на первый взгляд выглядит хорошо тренированной.

Но под пупком все иначе: видны жировые отложения, напоминающие «спасательный круг».

У обладателей этого типа живота нет недостатка в движении. Обычно они регулярно занимаются спортом или дома, или даже в фитнес-студии.

Откуда берется животик?

Его тяжело убрать, верно? Даже несмотря на все усилия. Часто это происходит из-за вредных привычек и выполнения одних и тех же упражнений. Скручивания и качание пресса нередко выполняются неправильно. Кроме того, неверная техника работы с тренажерами может привести к увеличению жира на животе. Это связано с тем, что при неправильном выполнении давление на поясницу увеличивается. Вот почему живот как будто выгибается, и нижняя часть живота становится заметной. Иногда в этом виноваты фастфуд и другая вредная пища. Из-за них животик может быстро превратиться в спасательный круг.

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Как убрать животик?

Замените качание пресса специальными отжиманиями для живота. Лягте на живот на тренировочный мат. Теперь поднимайтесь, опираясь на предплечья и пальцы ног: так вы переходите в положение «планка». Задержитесь в этом положении на 30 секунд. Лягте на живот и повторите упражнение.

Важно: занимайтесь хотя бы пару часов в неделю с личным тренером. Он поможет вам откорректировать упражнения, которые вы делаете неправильно. После этого вы можете снова тренироваться дома. В дополнение к тренировке живота нужно включить в программу и другие нагрузки: бег и прыжки со скакалкой идеальны.

Следите за питанием, исключите или хотя бы ограничьте потребление сахара. Ешьте наименее сладкие фрукты, овощи и цельнозерновые изделия.

2. Спасательный круг

Для живота «спасательный круг» характерны от 2 до нескольких крупных жировых отложений. Выше и ниже пупка они выглядят как спасательные круги. Часто «жировые кольца» полностью закрывают талию.

Почему у меня есть «спасательный круг»?

У большинства людей, ведущих сидячий образ жизни, рано или поздно появляется «спасательный круг». Вы любите углеводы и много сладостей. Спорт? Скорее всего, он давно забыт. Кстати, после 30 лет обмен веществ у человека замедляется. Если вы продолжаете есть как обычно, перекусывать пиццей, шоколадом, пить сладкие кофе и чай, «спасательный круг» не заставит себя долго ждать.

Как убрать «спасательный круг»?

Это довольно упрямый тип жира на животе, но его возможно победить. Начать нужно с изменения образа жизни. В первую очередь вы должны воздерживаться от сладостей. Избегайте готовой продукции, полуфабрикатов и алкоголя. Ешьте много фруктов с минимальным количеством фруктозы, овощей, нежирного мяса, рыбы, цельнозерновых продуктов. Не стоит забывать о полезных жирах, они есть в авокадо, морской рыбе и орехах.

Начинайте больше двигаться: гуляйте каждый вечер и проходите не менее 5 км, можно заняться йогой. Затем переходите к кардиотренировкам: плаванию, езде на велосипеде, аква-фитнесу или легким пробежкам. Двигайтесь как можно больше, и «спасательный круг» исчезнет.

3. Мамин живот

У вас сильной выраженные мягкие верхняя и нижняя часть живота? Для этого типа характерна сильно растянутая соединительная ткань.

Почему возникает мамин живот?

Название говорит само за себя: ткани живота сильно растягиваются во время беременности. Соответственно, все рожавшие женщины носят мамин живот и мечтают от него избавиться. Но из-за ухода за ребенком и бытовой нагрузки не всегда хватает времени на тренировки и контроль за питанием.

После родов брюшная полость в нижней области остается немного толще. Не торопитесь с похудением. Для возвращения к прежнему виду телу нужно время. Требуется 6 недель, чтобы вернуть матку к нормальному размеру. Не думайте о своем весе. На этом этапе наиболее важны здоровье ребенка и ваше самочувствие.

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Как убрать мамин живот?

Вам не нужно заниматься спортом на следующий день после родов. Многие гинекологи рекомендуют подождать не менее 3 месяцев, и лишь после планового осмотра приступать к программе похудения. Через 6 недель можно начать делать легкие упражнения, которые подтягивают мышцы тазового дна и брюшной стенки. Пока отложите качание пресса и скручивания (кранчи).

Ешьте много рыбы, овощей и фруктов, пейте много чистой воды. Кстати, есть специальные курсы для мам, в рамках которых проводится тренировка тазового дна.

4. Стрессовый живот

Для этого типа характерны жировые отложения на брюшной стенке в области желудка и кишечника. Эти женщины часто страдают от метеоризма, что еще больше увеличивает размер кишечной области. Обладатели стрессового живота нередко жалуются на диарею. Этот тип живота кажется надутым, но он твердый и начинает свой подъем между диафрагмой и пупком.

Почему у женщин возникает стрессовый живот?

Женщины, страдающие от стресса и склонные к перфекционизму, «носят» этот тип живота. Потому что при длительном стрессе наш организм выделяет много кортизола. Это гормон, способствующий отложению жира в области живота. Напряжение также вызывает раздражение кишечника и желудка. Раздутый живот зрительно увеличивает середину тела.

Если у вас стрессовый живот, вы часто забываете поесть, не можете принимать пищу спокойно и сосредоточенно. Также вы не придаете значение качеству продуктов. Главное, чтобы голод прошел. Часто бывает так, что вы хватаетесь за батончик шоколада, пьете много кофе и энергетических напитков.

Что помогает уменьшить стрессовый живот?

Во-первых, нужно избавляться от стресса и спать не менее 8 часов в сутки. Ваш самый большой враг - лептин. Это гормон, который вырабатывается организмом во время сна, он регулирует аппетит. Ложитесь спать раньше. Уберите подальше упаковку кофе и расслабляйтесь с помощью инь йоги, тай чи, ходьбы или дыхательных упражнений. Борьба со стрессом является ключом к успеху.

Раздраженный кишечник можно успокоить с помощью пищи, содержащей магний - зеленые овощи и орехи богаты магнием. Занимаясь спортом, вы не должны испытывать перенапряжение, иначе оно вызовет новый стресс. Не гонитесь за рекордами, выбирайте спокойные виды спорта и обязательно делайте упражнения на укрепление мышц живота.

5. Вздутый живот

Этот тип живота не только портит внешность, но и может быть очень болезненным. У многих женщин встречается этот тип живота. По утрам живот обычно плоский. Затем в первой половине дня он словно увеличивается и вызывает дискомфорт. Заметный и твердый, как камень, шар зависит от давления в животе. Этот тип живота могут иметь как стройные, так и полные женщины.

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Почему живот вздувается?

Избыток воздуха в животе связан со стрессом, непереносимостью и даже аллергией на некоторые продукты питания.

Как убрать вздутый живот?

Во-первых, начать нужно с коррекции питания и сделать тест на непереносимость продуктов. Чаще всего ее вызывают лактоза, фруктоза и глютен. На основе полученных результатов вы можете изменить свой рацион. Существует много продуктов для людей со всеми видами аллергии и непереносимости.

Если ваш желудок часто раздражен, вы должны есть много, особенно утром и в полдень. Вечером нужно ограничиваться маленькой порцией легкой пищей. И самое главное: не торопитесь есть. Жуйте тщательно и медленно. Это поможет желудку переработать пищу. Избегайте газированных напитков.

В аптеках продается много пребиотических добавок, которые могут вам помочь. Но также полезны продукты для устранения метеоризма, например, тмин или имбирь. Важно регулярно двигаться, потому что это помогает кишкам вывести лишний воздух и стимулировать пищеварение.опубликовано econet.ru.

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