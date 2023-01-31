5 вещей в вашем доме, которые нуждаются в регулярной дезинфекции

Вы задумывались над тем, на поверхности каких предметов в вашем доме находится больше бактерий, чем на крышке унитаза? Удивительно, но мы касаемся этих предметов несколько раз каждый день и даже не подозреваем о вреде, который можем нанести своему организму.

Результаты исследований показали, что практически в каждом доме есть 5 вещей, которые нуждаются в регулярной дезинфекции.

Самые грязные предметы в доме

1. Губка для посуды.

На одной губке может присутствовать больше 300 различных видов бактерий. Чтобы минимизировать вред для организма от такого количества микробов, меняйте губки каждую неделю. Или как минимум чаще дезинфицируйте губку – кипятите, замачивайте в растворе белого уксуса и перекиси водорода (в равных пропорциях).

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2. Кухонная раковина.

Бактерии находятся не только на поверхности раковины, но и в водосточных трубах. Важно один раз в месяц проводить качественную чистку раковины и труб путем их обработки теплой водой со спиртом и уксусом. Последний компонент отлично справляется с жирными пятнами, плесенью и неприятными запахами.

Также для чистки раковины можно использовать эфирные масла:

апельсина;

лимонника;

пачули;

чайного дерева.

Аналогичные рекомендации касаются ухода за раковиной в ванной комнате.

3. Разделочная доска.

Для отдельных видов продуктов лучше использовать отдельные разделочные доски, так удастся избежать распространения бактерий. Пластиковые доски считают наиболее безопасными, поскольку их можно обработать любым дезинфицирующим средством. Деревянные доски нужно регулярно мыть в теплой воде и просушивать на свежем воздухе.

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4. Мобильный телефон.

Поверхность мобильного телефона переполнена микробами. Согласно исследованиям, в среднем на одном телефоне живет около 17 тысяч бактерий. Чтобы предотвратить их пагубное влияние на здоровье, чаще мойте руки и периодически дезинфицируйте телефон с помощью отрезка мягкой ткани, слегка смоченного в спиртовом растворе (спирт и дистиллированная вода в пропорции 1:1).

5. Пульт дистанционного управления.

На поверхности пульта находится масса бактерий, которые могут спровоцировать развитие золотистого стафилококка. Чтобы максимально обезопасить себя, следует регулярно протирать пульт смоченным в спирту ватным тампоном.

Для дезинфекции загрязненных предметов не стоит использовать химические средства. Наличие в их составе летучих органических соединений может вызвать аллергическую реакцию, головокружение, головную боль, тошноту. По возможности применяйте натуральные очистители – пищевую соду, белый уксус, лимонный сок, спирт. опубликовано econet

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