6 натуральных пищевых добавок, которые стоит принимать постоянно

Поскольку в нашей диете ✅часто не хватает необходимых организму нутриентов, рекомендуется принимать НАТУРАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ пищевые добавки, которые помогут восполнить этот дефицит.

Натуральные пищевые добавки… Их продается так много, что выбрать то, что действительно необходимо, сложно. Хотя эти добавки и натуральные, у них тоже может быть нежелательный побочный эффект, к ним могут быть противопоказания.

Натуральные добавки: что и как принимать

Как принимать натуральные пищевые добавки?

Лучшие натуральные пищевые добавки для идеального здоровья

В этой статье мы расскажем, какие натуральные пищевые добавки стоит принимать постоянно, чтобы компенсировать недостаток в организме важных питательных веществ.

Как принимать натуральные пищевые добавки?

Многие из нас принимают пищевые добавки вместо лекарств, когда речь идет о не слишком серьезных проблемах со здоровьем.

Но, например, витаминные пищевые добавки, хотя они и натуральные, не рекомендуют принимать постоянно, так как это может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Однако существуют и такие натуральные пищевые добавки, которые не грозят передозировкой. Они помогают восполнить дефицит в организме определенных питательных веществ, возникающий из-за нашего стиля жизни.

Лучшие натуральные пищевые добавки для идеального здоровья

Мы расскажем, какие пищевые добавки можно принимать постоянно без отрицательных последствий для здоровья.

Эти добавки практически не имеют противопоказаний и помогают оптимизировать процессы, происходящие в организме и дающие нам энергию и жизненную силу. Эти добавки могут также помогать при некоторых проблемах со здоровьем.

1. Магний

Магний — минерал, необходимый для нашего организма.

Магний содержат многие продукты, но плохое качество почвы, на которой выращивают соответствующие растения, ведет к тому, что его количество в этих продуктах уменьшается.

Мы рекомендуем постоянно принимать пищевые добавки, в состав которых входит этот минерал.

Магний полезен тем, что:

питает кости и мышцы;

регулирует функцию кишечника;

обеспечивает равновесие нервной системы;

расслабляет кровеносные сосуды;

регулирует уровень сахара в крови.

2. Витамин С

Витамин С тоже необходим организму. Мы можем получать его с пищей или принимать пищевые добавки.

Минимальная дневная «доза» витамина С составляет 300 мг.

Витамин С укрепляет иммунную систему, а его дефицит ведет ко многим болезням.

Это мощный антиоксидант, он способствует поддержанию в здоровом состоянии кожи, суставов и костей.

Он также помогает предотвращать депрессию и болезни глаз.

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3. Спирулина

Эту водоросль по праву называют суперпродуктом. Она богата белком, необходимыми аминокислотами, витаминами, минералами, антиоксидантами, ферментами и клетчаткой.

Добавки со спирулиной очень полезны для здоровья:

Они дают энергию и жизненную силу.

Помогают снижать вес без вреда для здоровья.

Предотвращают выпадение волос.

Помогают победить бессонницу.

Снижают уровень холестерина в крови.

Полезны для глаз.

4. Морская вода

Морская вода продается в некоторых супермаркетах и магазинах натуральных продуктов. В ней много разных минералов и олигоэлементов, поэтому она помогает компенсировать их дефицит.

Ее можно пить отдельно, можно смешивать с обычной водой или использовать для варки (тогда нам не понадобится соль). Морская вода не повышает давления, она регулирует работу почек и кишечника.

5. Куркума

Эта специя помогает предотвращать многие проблемы со здоровьем и поэтому входит в состав многих пищевых добавок.

Добавки с куркумой помогают предотвращать и уменьшать воспаление, снимать боль, они действуют как антиоксиданты и улучшают работу печени.

6. Пробиотики

Пробиотики улучшают бактериальную микрофлору кишечника. Они также способствуют поддержанию здорового состояния всего организма.

В кишечнике происходит всасывание питательных веществ, это влияет и на иммунную систему, а значит, и на весь организм. Пробиотики помогают улучшить состояние здоровья очень быстро как у здоровых людей, так и у страдающих хроническими и дегенеративными болезнями.опубликовано econet

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