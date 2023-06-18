6 признаков того, что это не усталость, а проблемы с надпочечниками

Сравните свои симптомы с нашим списком, чтобы понять, не нужно ли вам обратиться к эндокринологу, чтобы проверить состояние надпочечников.

Если в последнее время ты все время чувствуешь себя вяло, это, конечно, может быть связано с тем, что ты очень устала и давно не отдыхала. Но в некоторых случаях ощущение невероятной усталости указывает на проблему со здоровьем — например, так называемую «усталость надпочечников». Этот термин не является официальным медицинским диагнозом, но используется для описания группы связанных симптомов, которые возникают, когда надпочечники функционируют неправильно.

Основные сигналы, чтобы проверить здоровье надпочечников

1. Аппетит поменялся

Если сейчас ты борешься со стрессом, потеря аппетита и веса в целом — вполне обыденное явление. Но если ты замечаешь, что твои желания в отношении еды изменились, а вес меняется слишком радикально — это может указывать на проблемы с надпочечниками.

Ярким симптомом может быть и явная тяга к сильно сладкой или сильно соленой пище. С одной стороны, низкий уровень сахара в крови приводит к снижению энергии, и это способно вызывать жажду к сладкому. С другой — любовь к сильно соленым продуктам обусловлена снижением минералокортикоидов в почках — гормонов, влияющих на углеводный обмен.

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2. Давление ниже обычного

Низкое кровяное давление, или же гипотензия, также может быть обусловлено усталостью надпочечников. Это приводит к тому, что ты чаще испытываешь слабость во всем теле, головокружение или даже падаешь в обморок.

Если ранее ты не испытывала сердечно-сосудистых заболеваний, а низкое давление обычно тебе не свойственно — имеет смысл пройти дополнительное обследование.

3. Настроение меняется слишком часто

Усталость надпочечников может сопровождаться психическими симптомами, такими как проблемы с настроением, ухудшение когнитивных способностей и концентрации. Даже депрессия без явных внешних причин, тревожность и туман в голове являются признаками усталости надпочечников, поэтому не стоит списывать все подобные расстройства только на то, что происходит в твоей голове.

4. Мышцы и суставы болят

Усталость надпочечников также может привести к тому, что твое тело ощущается слабее, чем обычно. Низкий уровень кортизола в надпочечниках приводит к мышечной слабости, а также боли в мышцах или суставах, так что не упускай эти симптомы из виду.

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5. Режим сна нарушен

Перегруженность надпочечников ведет к проблемам со сном, которые не похожи на обычную усталость. Трудности с засыпанием, частые кошмары, сложности с подъемом по утрам, а также дневная сонливость — если ты уже отрегулировала график сна, а эти симптомы не исчезли, пора обратиться к специалисту.

6. Гиперпигментация кожи

Проблемы с надпочечниками также могут привести к проблемам с кожей. У некоторых пациентов наблюдается увеличение темных пятен на коже — это связано с повышенным синтезом меланина, происходящим при усталости надпочечников. Учитывая тот факт, что любое необычное изменение цвета кожи — важная причина посетить терапевта, не тяни с тем, чтобы записаться на прием.опубликовано econet

Автор Алина Колесникова

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