6 ранних признаков того, что ваши надпочечники устали

Синдром усталости надпочечников возникает из-за длительного или внезапного стресса и хронических заболеваний. Если вы заметили у себя симптомы недостаточности надпочечников, не стоит расстраиваться. Есть естественные способы лечения этого состояния и общей поддержки надпочечниковой системы.

Синдром усталости надпочечников (СУН) имеет еще одно красноречивое название - синдром напряжения XXI столетия. Это один из «побочных эффектов» современной жизни. Он может развиться из-за напряженного графика человека, когда вы много нервничаете, работаете на износ и мало отдыхаете.

Причины и симптомы синдрома усталости надпочечников

Что такое недостаточность надпочечников

Данный синдром отмечается практически у 80% населения Земного шара. Развивается он по причине постоянного стресса и попыток организма самостоятельно решить проблему физического, психического, эмоционального стресса. Кроме того, хронические недуги могут спровоцировать состояние усталости надпочечников.

Ключевые признаки усталости надпочечников

чувство ломоты в теле,

сложности с концентрацией,

раздражительность, перепады настроения,

стабильная усталость,

гормональный сбой,

стремление к сладкому и соленому.

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Что полезно помнить о надпочечниках

Они находятся над почками (что ясно из их названия). Выступают элементом эндокринной системы организма.

Работают в синтезе примерно пятидесяти гормонов.

Функционируют в комплексе с гипоталамусом и гипофизом.

Выполняют ключевую роль в реакции на стресс.

Механизм действия надпочечников

Мозг получает сигнал некоей угрозы.

Надпочечники активируют выброс адреналина.

Данный гормон работает в реакции на угрозу, усиливая ток крови к мозгу, сердцу и мускулатуре.

В коре надпочечников высвобождаются кортикостероиды. Последние должны замедлить переваривание пищи, ответ иммунитета и прочих функций, не играющих первостепенной роли для того, чтобы выжить сию минуту.

Надпочечники контролируют гормональный баланс

Г люкокортикоиды (кортизол) поддерживают показатель сахара в крови, связаны с энергообменом и метаболизмом, поддерживают в борьбе со стрессом и руководят иммунными реакциями.

Минералокортикоиды (альдостерон) обеспечивают оптимальное кровяное давление, регулируют соотношение компонентов крови.

Половые гормоны эстроген и тестостерон.

Адреналин отвечает за здоровье сердца, работает, чтобы ко всем областям тела нормально поступала кровь, трансформирует гликоген в глюкозу в печени.

Что провоцирует СУН

Если организму не под силу преодолеть стресс, надпочечники дают сбой в функционировании. Это и есть состояние надпочечниковой недостаточности (усталости).

Причины СУН

мощный внезапный стресс,

влияние токсинов внешней среды и прочих токсичных агентов,

продолжительный стресс,

дефицит сна,

неудовлетворительное питание,

недостаточный объем физических нагрузок.

Симптоматика надпочечниковой недостаточности

сложности с концентрацией,

гормональный сбой,

усталость после утреннего подъема,

депрессивные состояния,

слабость мышц,

ухудшение внимания,

снижение массы костной ткани,

воспалительный процесс,

активизация аллергии,

сложности со сном,

плохое настроение,

утомляемость,

стремление к сладкому,

потеря волос

увеличение веса (а именно - в зоне талии),

спазмы мышц.

Диагностика недостаточности надпочечников

Чтобы поставить диагноз, важно провести определенные эндокринологические тесты. Достаточно отправить на экспертизу свою слюну.

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Мероприятия по исцелению усталости надпочечников

минимизация физических и умственных нагрузок,

детоксикация организма,

постараться уходить от негативного мышления,

сбалансированный пищевой рацион.

Диетический протокол при надпочечниковой усталости

Пищевые продукты, нежелательные при усталых надпочечниках

кофеиносодержащие продукты,

сахар и его синтетические аналоги,

гидрогенизированные масла.

Что рекомендуется есть для здоровых надпочечников

авокадо,

крестоцветные овощные культуры,

жирные сорта рыбы,

орехи и семечки (небольшое количество),

морские водоросли,

оливковое масло.

Ценные советы для нормализации функций надпочечников

Ночной сон должен длиться 8 – 10 час.

Практикуйте регулярные разумные физические нагрузки (подойдут даже обычные прогулки на свежем воздухе).

Полезно общение с позитивными людьми.

Посвящайте время себе. Практикуйте косметические процедуры, релаксирующие ванны.

Постарайтесь не отзываться негативно себе и окружающих.

В этом состоянии необычайно важное значение имеет позитивный настрой, любовь к себе, оптимистичный взгляд на жизнь. Больше отдыхайте и берегите себя. Тогда ваши надпочечники будут функционировать полноценно, и вы станете бодрыми и энергичными.опубликовано econet.ru

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