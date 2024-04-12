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10 продуктов, которые помогут сохранить здоровье сосудов

Источник: Econet 12 апреля 2024 20078
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Специя куркума имеет очень сильное противовоспалительное действие, поскольку содержит куркумин. Воспаление является основной причиной атеросклероза и последующего затвердевания артерий. Куркумин же способствует уменьшению жировых отложений в артериях на целых 26%.

10 продуктов, которые помогут сохранить здоровье сосудов

1. Авокадо

Ученые из Мексики обнаружили, что у людей, которые ежедневно в течение недели едят авокадо, в среднем на 17% снижается уровень плохого холестерина крови снижается.
Кусочки авокадо можно нарезать слайсами и класть на бутерброд или же нарезать кубиками и добавлять в салаты.

2. Цельнозерновые продукты

Клетчатка, которая содержится в целом зерне (цельнозерновой хлеб, неочищенный рис, овсяная и гречневая крупы), выводит лишний холестерин из организма.

10 продуктов, которые помогут сохранить здоровье сосудов

3. Лосось (или другая жирная рыба)

Жирная рыба, такая как скумбрия, сельдь, тунец и лосось содержит омега-3 жирные кислоты. Употребление жирной рыбы дважды в неделю снижает риск развития сердечных заболеваний, уменьшает воспаление и улучшает холестериновый обмен.

4. Спаржа

Спаржа является одним из лучших, естественных очистителей артерий – она содержит много фолатов, которые лечат многолетнее воспаление сосудов и снижают артериальное давление. Поэтому спаржа считается природным лекарством, которое предотвращает образование тромбов.

Варить спаржу нужно лишь пару минут в подсоленной воде, затем лишь сбрызнуть сливочным растопленным маслом или оливковым маслом и подавать как гарнир.

5. Гранат

Гранат содержит много фитохимических веществ, которые защищают слизистые оболочки артерий от воспалений и повреждений. Гранатовый сок стимулирует образование в организме окиси азота, что расширяет сосуды и улучшает движение крови в сосудах.

6. Брокколи

Брокколи богата витамином К, который необходим для укрепления костей и предотвращения отложения кальция в холестериновых бляшках.

Кроме того, в брокколи много клетчатки, которая нормализует кровяное давление и уровень холестерина. Употребляйте брокколи в супах и в качестве гарнира. И чем чаще, тем лучше.

7. Куркума

Специя куркума имеет очень сильное противовоспалительное действие, поскольку содержит куркумин. Воспаление является основной причиной атеросклероза и последующего затвердевания артерий. Куркумин же способствует уменьшению жировых отложений в артериях на целых 26%.

Добавлять куркуму можно в первые и вторые блюда, а также в теплое молоко.

10 продуктов, которые помогут сохранить здоровье сосудов

8. Хурма

Исследования показывают – полифенолы, которых много в этом фрукте (хурма содержит в два раза больше клетчатки и больше антиоксидантов, чем яблоко) могут уменьшить налипание холестерина на внутренние стенки сосудов.

9. Клюква

Исследования показывают, что богатая калием клюква может помочь снизить уровень плохого холестерина, а регулярное употребление этих кисловатых ягод может помочь снизить общий риск сердечно-сосудистых заболеваний на целых 40%!

10 продуктов, которые помогут сохранить здоровье сосудов

10. Шпинат
Калий и фолиевая кислота, которые содержатся в шпинате, помогают снизить кровяное давление, и, согласно последним исследованиям, одна порция шпината в день может помочь снизить риск сердечных заболеваний на 11%.

В зимнее время свежий шпинат можно заменить мороженым и добавлять его в омлеты, салаты, пасту.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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здоровье сосуды продукты авокадо куркума

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