Гимнастика для глаз от известного окулиста доктора Юджина Брэбхема

Чтобы не падало зрение и не уставали глаза, делай ежедневную гимнастику для глаз, рекомендованную всемирно известным окулистом, доктором Юджином Брэбхемом (больница при институте Кливленда)

Чтобы не падало зрение и не уставали глаза, делай ежедневную гимнастику для глаз, рекомендованную всемирно известным окулистом, доктором Юджином Брэбхемом (больница при институте Кливленда).

Отвод глаз

6 раз как можно медленнее двигай глазами вверх-вниз; теперь 6 раз поведи глазами слева направо. Старайся рассматривать предметы, попадающие на линию твоего взгляда.

Ручной компресс

Закрой глаза, глубоко дыши. Одновременно сильно, до разогрева, потри ладони друг о друга, затем приложи горячие ладони к глазам и медленно досчитай до десяти.

Круговорот

Вращай зрачками по кругу: 4 оборота по часовой стрелке, 4 — обратно. Делай это медленно, рассматривая попадающие в поле зрения предметы.

К ногтю

Вытяни руку перед собой, выстави вверх большой палец и смотри на ноготь. Теперь 10 раз не спеша приблизь руку к носу и снова удали — следя, не отрываясь, за перемещениями ногтя в пространстве.

Жмурки

В заключение крепко сожми веки и жмурься так 5 — 6 секунд. Затем резко раскрой глаза. Повтори упражнение 10 раз.

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