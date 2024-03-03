  УЗНАЙТЕ: Цвет, структура и влажность языка расскажут о наличии проблем со здоровьем

Мы воспринимаем вкус языком, когда язык влажный; сухой язык не может воспринимать вкус. Чем толще и прочнее слой, насыщеннее и ярче цвет, тем запущеннее форма заболевания.

Язык — орган вкуса и речи.

Мы воспринимаем вкус языком, когда язык влажный; сухой язык не может воспринимать вкус.

Язык также орган речи, используемый для превращения мыслей, концепций, идей и чувств в слова.

Исследование этого важного органа даст информацию о том, что происходит в организме:

1. Язык – важный диагностический орган. Налет указывает на проблемы с ЖКТ.

2. Чем толще и прочнее слой, насыщеннее и ярче цвет, тем запущеннее форма заболевания.

Стоит учитывать, что некоторые люди рождаются с «нетрадиционными» языками, и это считается нормальным. Есть, например, «географический язык» — это когда весь он с рождения покрыт глубокими трещинами, «холмами» и большими по площади «долинами».

Чтобы определить, какой вид языка для вас нормален, сравните его с языками других членов семьи.

Если есть серьезные расхождения — это уже повод бить тревогу. Но если ваш язык недавно вообще изменился на вид, то уже пора обратиться к врачу.

Изучение поверхности.

Запустите в рот палец и пройдитесь по поверхности языка. Он может вам показаться слегка шершавым — это от того, что он покрыт сосочками, те. миниатюрными вкусовыми рецепторами, разбросанными по всей его поверхности.

Если вы видите отпечаток зубов по краям языка, это указывает на недостаточную усваиваемость кишечника.

Если язык слишком гладкий и ровный, это может указывать на дефицит питательных веществ.

Бледный, гладкий язык — один из главных признаков железодефицитной анемии или отсутствия в нужном количестве витаминов группы В. Если при этом вы ее чувствуете хроническую усталость, то вам определенно нужно пересмотреть свои привычки в питании.

Если язык, напротив, стал необычно шероховатым, то это обычно означает две вещи: или у вас аллергия на алкоголь или некоторые продукты питания, или у вас острый дефицит витаминов.

Если язык неожиданно стал морщинистым, это может указывать или на наличие слишком большого числа бактерий или на то, что вы едите слишком острую пищу.

Стоит обратить внимание на наличие шишек и язвочек. Шишка в верхней части языка — верный признак бактериальной или вирусной инфекции.

Стоматит чаще проявляется в нижней части языка. Его можно вычислить по наличии неестественно красных, желтых или наоборот белых пятнах.

Если на языке есть неестественно твердые участки с белым или серым оттенком, то это может быть лейкоплакия — нарушение слизистой оболочки, вызванное или раздражением от зубных протезов и коронок.

Боль, периодически возникающая с одной из сторон языка, может быть признаком рака. Точно так же себя проявляет и сифилис.

По локализации налета (слизи) можно судить о локализации больного органа / системы:

Примечание.

Эта диаграмма - отражение вашего языка в зеркале. Это - зеркальное изображение.

Лучше всего проверять это утром сразу после сна, но, можно и днем, главное не сразу после еды. Желательно за пару часов до диагностики ничего не есть и не пить, особенно ничего цветного.

Далее, по месту локализации слизи можно понять какие именно органы страдают или находятся на грани срыва (то есть близки к заболеваниям), на какие идет повышенная нагрузка.

Если слизь только в корне языка, значит, проблемы с кишечником.

Ближе к центру – поджелудочная железа. Узкий район между центром и кончиком языка – желудок. По центру до кончика языка – сердце.

Левое и правое легкое – соответственно слева и справа на кончике языка.

Посередине справа – печень. Посередине слева – селезенка.

В корне справа – правая почка, в корне слева – левая почка.

Линия, идущая посредине языка, указывает на возбуждение, идущее по позвоночному столбу. Если эта линия искривлена, это может указывать на деформацию или искривление позвоночника.

Анализируем налет.

По структуре:

Творожистый – грибковое поражение слизистой.

Лоснящийся язык с желтым налетом, влажный – хронический колит, хроническая патология желчного пузыря.

Сухой – нарушение секреторной функции желудка.

Изменение цвета. Вы наверняка замечали, что ваш язык может менять цвет в зависимости от того, что вы недавно съели или выпили. Но если ничего такого вы не ели, а цвет языка пару дней или недель назад изменился, то это может означать наличие серьезных проблем.

ЗДОРОВЫЙ ЯЗЫК

Цвет равномерно розовый, язык влажный, без налета, бороздок, пятен и пр. Это показатель того, что желудок и пищеварительная система хорошо функционируют.

ЛЕГКИЙ БЕЛЫЙ НАЛЕТ

Свидетельствует о проблемах с желудочно-кишечным трактом или печенью. Для установки более точного диагноза (пониженная кислотность, язва желудка и пр.) следует обратиться к врачу.

ИНТЕНСИВНЫЙ СЛОЙ БЕЛОГО НАЛЕТА

Толстый слой белого налета сигнализирует, что некоторые системы в организме не выполняют полноценно свои функции. В том числе это может свидетельствовать о наличии вирусной инфекции, грибковой инфекции.

ЖЕЛТЫЙ НАЛЕТ

Этот признак заболеваний печени или желчного пузыря. Также появляется при плохом пищеварении, запорах.

ПОКРЫТЫЙ БОРОЗДКАМИ И НЕРАВНОМЕРНО ОКРАШЕННЫЙ ЯЗЫК

Так называемый «географический» язык — признак желудочно-кишечных недугов. Если бороздки так глубоки, что похожи на трещинки — это сигнал о повышенном содержании сахара в крови. Установить точный диагноз поможет специалист.

БЛЕДНО-БЕЛЫЙ ЯЗЫК

Белый или бледный цвет языка свидетельствует о пищеварительных заболеваниях. Этот признак часто сопровождается жидким стулом, холодными руками и ногами, усталостью, а также иногда вздутием живота. А чрезмерно бледный и сухой язык нередко указывает на дефицит крови, что может сопровождаться головокружением, чувством тревоги, нарушением памяти, бессонницей, потрескавшимися губами, анемией.

ЯРКО-КРАСНЫЙ ЯЗЫК

Язык ярко-красного цвета почти всегда сигнализирует об инфекции в организме. Красные точки на языке могут быть признаком температуры или воспалительных процессов в крови. У детей так может проявляться реакция иммунитета на инфекцию. А темно-красный цвет – признак нарушения работы почек или интоксикации организма.

ЯЗЫК С КРАСНЫМ КОНЧИКОМ

Кончик языка индикатор области сердца. Если же кончик языка покраснел без наличия болезни. то это может указывать нервные потрясения.

КРАСНЫЙ ПО КРАЯМ ЯЗЫК

Свидетельствует о чрезмерном увлечении пряной или жирной едой, алкоголем. По мнению восточных медиков, так еще может проявлять себя давний гнев или обида.

ФИОЛЕТОВЫЙ ЯЗЫК

Чаще всего такая окраска языка вызвана дефицитом витамина В2. Может также наблюдаться у женщин, которые имеют проблемы с менструальным циклом или у людей, испытывающих хроническую боль.

СИНЮШНЫЙ ЯЗЫК

Синюшный язык — серьезный сигнал. Нужно в срочном порядке обратиться к врачу. Это признак того, что в ткани поступает недостаточно кислорода. А еще может свидетельствовать о развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы, дисфункций сердца или дыхательных путей.

ЖЕЛТЫЙ ЯЗЫК

Если желтизна долго не проходит, она является признаком заболеваний печени и желчного пузыря. А когда передняя часть языка желтого цвета — это признак гепатита.

Налет желтого цвета на языке также указывает на другие проблемы с пищеварительным трактом:

Темный, желто-коричневый – хронический холецистит, болезни печени. На задней части языка – в толстом кишечнике есть токсины. На средней части – в желудке, тонкой и двенадцатиперстной кишке.

Серо-желтый – хронические заболевания желудка или кишечника; обезвоживание организма, повышенная кислотность.

Желто-зеленый – реакция на лекарства (чаще после антибиотиков и гормонов).

ЗЕЛЕНОВАТЫЙ ЯЗЫК Зеленоватый налет может появиться при сильном отравлении, реакция на лекарства (чаще после антибиотиков и гормонов), в том числе алкогольной интоксикации.

Если язык чернеет (ну, сильно темнеет), то может быть результатом того, что токсинов в крови накапливается значительное количество,или хромогенная грибковая инфекция, или Холестаз (застойные явления в желчном пузыре) и калькулезный холецистит. Часто при этом язык становится не просто черного, а желто-черного оттенка.

Если вместе с непривычным цветом вы языка вы периодически ощущаете во рту металлический привкус, то вам нужно сдать анализы на онкомаркеры и идти срочно к врачу.

Если язык, не дай Бог, покрывается пятнами коричневого цвета, то нужно немедленно идти к врачу. Это один из признаков меланомы — одной из форм рака кожи.

Древние целители уверены, что язык является продолжением нашего сердца, поэтому очень важно следить за его состоянием.

Что делать.

По утрам обязательно принимать 2 стакана очень теплой воды с лимоном.

Займитесь основательно гигиеной рта - после каждого приёма пищи желательно прополоскать ротовую полость. Полоскание удалит остатки еды и понизит риск размножения бактерий. Утром и вечером во время чистки зубов необходимо аккуратно с помощью зубной щётки мягкими и плавными движениями очистить поверхность языка.



Чем тяжелее налет счищается, снимается, тем больше опасений должно вызывать состояние внутренних органов.

Как убрать налет с помощью народных средств:

Периодически жевать кусочек прополиса. Каждое утро съедать по чайной ложке меда (рассасывать во рту). Регулярно кушать твердые овощи и фрукты. Механическая нагрузка полезна для зубов. Плюс очищается язык. После каждой чистки языка полоскать рот отваром ромашки, шалфея, душицы или липового цвета. Можно заваривать из лекарственных трав чай и пить по полстакана три раза в день. Отличное средство от гастрита и язвы – отвар семян льна. Чтобы поддержать печень, периодически устраивайте разгрузочные дни и пейте в течении дня только чистую воду.

Так как цветной налет в большинстве случаев – симптом заболевания, то чистки и полоскания не всегда помогут.

Если цветной налет не проходит 10 дней подряд, обратитесь к врачу. Что делать, можно сказать только после детального обследования. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet