Искусство еды по Аюрведе

Аюрведа предлагает много простых и практичных советов о том, как правильно есть. Большая часть из них нам известна, но освежить память никогда не помешает, тем более что искусство правильного питания освоить не так-то просто!

Аюрведа предлагает много простых и практичных советов о том, как правильно есть. Большая часть из них нам известна, но освежить память никогда не помешает, тем более что искусство правильного питания освоить не так-то просто!

Ешьте, если голодны. На самом деле настоящий голод приходит только когда съеденная ранее пища полностью усвоилась. Иногда то, что мы принимаем за голод – всего лишь отсутствие достаточного количества жидкости. Будьте внимательны к себе и постарайтесь научиться отличать настоящий голод от воображаемого.

Ешьте в спокойной и комфортной обстановке. Постарайтесь посвятить время еды целиком… еде: никаких ТВ, книжек, айфонов, айпадов, ноутбуков.

Не ешьте больше, чем можете усвоить. Голодные времена прошли, можно расслабиться)

Ешьте теплую пищу. Холодные продукты «гасят» пищеварительный огонь, и пища переваривается хуже.

Избегайте слишком сухой пищи. Продукты должны быть сочными или слегка маслянистыми. Это помогает усвоению.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Постарайтесь не есть несочетаемые продукты.

Вот 10 неудачных комбинаций, которые, с точки зрения и Аюрведы, и современной медицины, разрушительны для здоровья.

Вообще говоря, ни один нормальный человек не стал бы употреблять эти продукты вместе, если б знал, что при этом происходит у него в животе. Кратковременные последствия бездумного питания – ощущение тяжести в желудке, тошнота, боль, утомление. Долговременные – несвежее дыхание, сухая кожа, прыщи и покраснения, плохой сон, упадок сил, воспаление. Если вы перестанете нарушать простые правила сочетаемости продуктов, обязательно почувствуете прилив сил, похудеете и поздоровеете.

1. Фрукты после еды. Всем врачам известно, что фрукты не сочетаются с остальными продуктами. В них содержатся простые сахара, которые не требуют переваривания, поэтому они не задерживаются в желудке надолго. Другие продукты, особенно те, что богаты жирами, белками и крахмалом, остаются там дольше, потому что им нужна более длительная обработка. Так что если вы съели фрукты на десерт, фруктовый сахар застрянет в желудке и начнет бродить.

2. Лазанья или сэндвич с жареным сыром. Белок и крахмал требуют разных энзимов и уровней кислотности. Когда вы едите их вместе, телу приходится переваривать белок, а не крахмал. Не переваренный крахмал подвергается ферментации и разложению, что приводит к образованию ядовитых веществ. Можно облегчить усвоение жирных сыров, добавив к ним зелень.

3. Омлет с мясом и сыром. В целом сочетать белок с белком не рекомендуется. Один концентрированный белок за один приём пищи легче переварить. Так что лучше выбрать омлет с зеленью.

4. Томатно-сырный соус к пасте. Томаты считаются «кислыми», и не стоит смешивать их с крахмалистыми продуктами вроде пасты. Миксовать углеводы с кислотами тоже плохо. Добавив молочный продукт к этому и без того неудачному сочетанию, вы приготовите прекрасное блюдо для нарушения пищеварения. Организму потребуется огромное количество энергии, чтобы это усвоить. Съешьте лучше пасту с песто и овощами-гриль.

5. Зерновые хлопья или овсянка с молоком и апельсиновый сок. Фруктовые кислоты разрушают энзимы, которые помогают переваривать крахмалы в зерновых. Еще они сбраживают молоко и превращают его в тяжелую слизистую субстанцию. Пить свежевыжатый сок надо хотя бы за 30 минут до завтрака.

6. Бобы и сыр. Молочный белок и бобы – типичное сочетание мексиканской кухни. Съев их вместе с гуакамоле и острым соусом, вы точно получите вздутие и расстройство. И причина не в бобах, а в комбинации продуктов. Постарайтесь не смешивать сыр и томаты, особенно если у вас слабое пищеварение.

7. Дыня и прошутто (вяленая ветчина). Дыню следует есть отдельно. То же относится ко всем фруктам.

8. Бананы и молоко. Согласно аюрведе, это одно из наиболее токсичных и тяжелых сочетаний. Если вы фанат бананово-молочных коктейлей, добавьте туда кардамон и мускатный орех, чтобы стимулировать пищеварение.

9. Йогурт с фруктами. Не стоит смешивать кислые фрукты с молочными продуктами, так как это гасит огонь пищеварения, меняет состав кишечной флоры, провоцирует появление токсинов, вызывает простуду, кашель и аллергию. Если вы никак не можете устоять перед фруктовым салатом с йогуртом, постарайтесь уменьшить ущерб: возьмите натуральный неароматизированный йогурт комнатной температуры. Вместо фруктов лучше положить мед, корицу и изюм.

10. Лимонная заправка для салата из огурцов и помидоров. Пасленовые, такие как картошка, перец чили, баклажаны, помидоры лучше не смешивать с огурцами. А лимон не подходит ни к одному из этих растений.

Конечно, мы все разные, у каждого тела – свои особенности. Попробуйте соблюдать эти рекомендации в течение двух недель, и посмотрите, какой будет результат. Скорее всего, вы почувствуете себя намного лучше!

Ешьте в одно и тоже время.

Не спешите во время еды.

Получайте удовольствие от процесса – задействуйте все органы чувств, наслаждайтесь вкусом, цветом, запахом!опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet