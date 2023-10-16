Всякий раз, когда кто-то в доме чувствует плохо старайтесь обойтись без каких-либо лекарств. Пейте горячий чай с лимоном и медом и используйте различные сиропы, которые можно приготовить из натуральных ингредиентов. Одним таким рецептом мы сегодня поделимся с Вами
Всякий раз, когда кто-то в доме чувствует плохо старайтесь обойтись без каких-либо лекарств. Пейте горячий чай с лимоном и медом и используйте различные сиропы, которые можно приготовить из натуральных ингредиентов. .И мы оставайтесь дома под одеялом
Ингредиетнты для приготовления сиропа:
органический жидкого или подогретого мед (пол литра / 2 чашки)
имбирь (5 см очищенный корень)
куркума (5 см очищенный корень)
молотая куркума (1 пакетик)
сок 1 органического лимона и 1 органического апельсина
цедра 1 лимона и 1 апельсинаорганический яблочный уксус (1/3 чашки)
Простые шаги — просто перемешайте все ингредиенты. Оставьте настоятсья в течение нескольких часов, и затем процедите смесь. Удалите все твердые частицы и держите сироп в холодильнике. Две столовые ложки в день будет достаточно. Вы также можете добавить его в чай — это необычайно вкусно.
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