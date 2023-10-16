Всякий раз, когда кто-то в доме чувствует плохо старайтесь обойтись без каких-либо лекарств. Пейте горячий чай с лимоном и медом и используйте различные сиропы, которые можно приготовить из натуральных ингредиентов. Одним таким рецептом мы сегодня поделимся с Вами

Всякий раз, когда кто-то в доме чувствует плохо старайтесь обойтись без каких-либо лекарств. Пейте горячий чай с лимоном и медом и используйте различные сиропы, которые можно приготовить из натуральных ингредиентов. .И мы оставайтесь дома под одеялом