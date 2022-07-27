Как избавиться от целлюлита: что есть, на какие процедуры ходить и какие упражнения делать

Пейте 1,5 литра воды в день. И не только, когда ходите на фитнес, а всегда! На работе прогуливайтесь к куллеру, а не к кофейному аппарату, держите стакан с водой на рабочем столе и пополняйте его.

Вода должна стать вашим любимым напитком.

Избавляйтесь от токсинов в организме. Пейте воду с лимоном и ложкой яблочного уксуса (при нормальном уровне кислотности) натощак, ходите в баню или хамам, прыгайте на батуте (способствует улучшению работы лимфатической системы), принимайте ванны с морской солью и ешьте больше овощей и пейте свежевыжатые соки отдельно от еды

Занимайтесь спортом или делайте зарядку, комплексы упражнений

Избавляйтесь от стресса любой ценой (кроме конфет и переедания)

Любите себя и спите 7-8 часов в день

Что такое целлюлит?

Целлюлит состоит из жировых клеток, окруженных перегородками, соединительной ткани, которая держит жировые клетки на месте. Этот слой жира дает структурную поддержку для кожи. Он также регулирует температуру вашего тела и служит для хранения жира и последующего использования в его в качестве энергии. Целлюлит образуется, когда перегородки затягивают жировые клетки или когда жировые клетки выталкивают жир вверх. Целлюлит является чисто косметической проблемой, которая затрагивает 90% женщин. Некоторые ученые даже считают это заболеванием, или проявлением женского созревания, знаком о готовности продолжения рода.

Целлюлит у мужчин и женщин

Целлюлит так часто встречается у женщин, что многие дерматологи считают это вторичной характеристикой по половому признаку. Он есть у многих: у худых и толстых. После полового созревания, женский гормон эстроген дает сигнал женскому телу для откладывания дополнительных жиров для беременности. Как правило, жир появляется в области ягодиц, бедер и нижней части живота (естественные места для отложения жира). Но ужасное явление иногда захватывает область под мышками, на груди и даже в задней части шеи.

Целлюлит чаще всего встречается у женщин из-за эстрогена. Мужчины, имеющие более низкий уровень эстрогена, как правило, имеют гораздо более тонкий слой подкожного жира, поэтому имеют меньшую тенденцию появления целлюлита из-за тестостерона, вырабатывающего белок. Посему мужчины имеют более плотные слои соединительной ткани в коже, богатой белком, что затем приводит к общему утолщению слоя кожи. Это также уменьшает тенденцию развития целлюлита.

Процесс

Когда ваша кровеносная система работает нормально, капилляры доставляют питательные вещества в кровь, а лимфатическая система удаляет отходы и токсины. Если у вас не все в порядке с кровью или лимфой, соединительная ткань становится слабой и сохраняет жидкость. Застойная кровь и жидкость в лимфе снижает эластичность между перегородками. Плохая циркуляция крови вызывает ослабление вен и капилляров, и это вызывает пропускание крови в ткани, что увеличивает давление в жировом слое и перенаправляет поток крови. Поскольку соединительная ткань утолщается, отложения жира в организме клетки непосредственно под поверхностью кожи тоже утолщаются.

Соединительные ткани есть волокна под кожей, которые соединяют кожу и мышцы. У мужчин, соединительная ткань построена "крест-накрест", создавая сетчатой ​​барьер, чтобы отгородить жир от кожи. У женщин, соединительная ткань построена иначе, давая жиру возможность проходить через соединительную ткань. Как жир давит на ткани, они начинают выпирать, деформируя кожу. Ткани затем оставляют свой след на коже в виде ямочек и неровностей.

Возраст также увеличит вероятность появления целлюлита: кожа теряет упругость и эластичность, в результате чего теряет способность скрывать недостатки. Мышцы, которые теряют тонус с возрастом делают кожу дряблой и морщинистой.

Причины целлюлита

Наследственность

Малоподвижный образ жизни

Стресс

Слишком высокий уровень эстрогена

Использование гормональных контрацептивов

Увеличение веса и неправильное питание

Алкоголь

Старение / потеря эластичности кожи Потребление пищи и целлюлит Продукты, которые вы едите имеют прямое отношение к поддержанию оптимального циркуляции крови и лимфы. Диета, которая включает в себя цельные зерна, свежие фрукты и овощи может помочь вовремя избежать целлюлита. Я не понимаю, почему вообще в какой-то момент в нашей жизни появились процессированные продукты. Вернее, конечно, понимаю, но ужасаюсь этому. Снижение переработанной и рафинированной пищи поспособствует уменьшению количества токсинов в организме. Иногда изобретать что-то новое вовсе не лучшая идея, уж точно, когда дело касается еды. Тут уж лучше быть "каменным человеком", игнорируя еду в ярких обертках. Добавьте в рацион больше продуктов, богатых антиоксидантами, атакующих свободные радикалы и помогающие улучшить эластичность соединительных тканей кожи. Врачи также не советуют переусердствовать с сахаром, потому что он мешает усвоению витамина С, что очень важно для формирования коллагена и эластина, а так же восстановлению структуры кожи. Продукты, которые борются с появлением целлюлита Уменьшение количества пищи не обязательно является решением проблемы целлюлита, так как она связана с ухудшением состояния кожи, а не накоплением слишком большого количества жира в организме. Но правильное питание определенно является решающим фактором, помогающим исцелить и оживить соединительную ткань.