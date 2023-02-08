Как сделать подмышки более светлыми?

Подмышечные впадины, или просто подмышки, на самом деле очень чувствительная и нежная область нашего тела, и не секрет, что многие женщины стараются ее прятать от взглядов окружающих из-за того, что кожа заметно отличается по цвету от кожи рук

Подмышечные впадины, или просто подмышки, на самом деле очень чувствительная и нежная область нашего тела, и не секрет, что многие женщины стараются ее прятать от взглядов окружающих из-за того, что кожа заметно отличается по цвету от кожи рук, она становится темнее, а это не выглядит не очень эстетично. Происходит же это от частого использования дезодорантов, депиляции и потоотделения.

И это очень распространенная проблема, поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим все доступные натуральные средства, которые помогут осветлить кожу подмышек.

Чрезмерное потоотделение

Если вы страдаете от чрезмерной потливости и это является основной причиной потемнения кожи в области подмышек, то главное не пытайтесь закупорить свои поры при помощи различных антиперспирантов, которые сегодня в изобилии представлены в магазинах. Ведь с потом из организма выводятся токсины и другие вредные вещества. В этом случае решение проблемы должно быть иным.

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Чтобы контролировать чрезмерное потоотделение можно сделать следующее:

Употреблять продукты с так называемыми вяжущими свойствами, например, зеленый чай или настой из косточки авокадо.

А настой из шалфея можно как употребить внутрь, так и использовать для наружного применения, а именно прикладывать к проблемной зоне в виде компресса.

А можно использовать для этого споры плауна (или иначе ликоподия) и растительную серу. Споры впитывают в себя пот, замедляя размножение бактерий, вызывающих неприятный запах. Они также предотвращают возможное появление раздражения и сыпи. Их нужно просто прикладывать к зонам повышенного потоотделения, избегая при этом попадания на открытые ранки (если таковые имеются).

Справиться с чрезмерным потоотделением в области подмышек можно при помощи красной глины (ее надо будет смешать с водой и «помыть» ею подмышки при помощи компресса или полотенца).

Ну и наконец, контролируйте свои эмоции, ведь нервное состояние также приводит к повышенной потливости.

Большое количество мертвых клеток кожи

Наша кожа постоянно регенерируется, но иногда появляются проблемы с удалением ее омертвевших клеток, и они просто скапливаются на верхнем слое (снаружи). Чтобы этого избежать, необходимо раз в неделю (или хотя бы раз в две недели) непосредственно перед депиляцией (чтобы не вызвать раздражение) делать себе мягкий пилинг при помощи обыкновенной пищевой соды. После этой процедуры просто ополосните подмышки водой и нанесите небольшое количество увлажняющего крема.

Косметические средства, имеющие в своем составе спирт или сильные ароматизаторы

В зоне подмышек не рекомендуется использовать агрессивные косметические средства, потому что, как уже упоминалось, кожа в этой области очень тонкая и нежная, да еще и постоянно подвергается депиляции. Лучше остановить свой выбор на натуральных и экологичных средствах, как, например, дезодорант из квасцов (квасцовый камень), твердые дезодоранты и др.

Депиляция

Способ депиляции также может негативно влиять на цвет кожи (безусловно, это станет заметно только со временем), поэтому рекомендуем поискать альтернативу бритью. Идеальным вариантом может стать воск или шугаринг. Кроме того, после депиляции необходимо наносить на подмышки увлажняющий крем или гель, который успокоит кожу и предотвратит появление раздражения (очень эффективен в этом случае гель с соком алоэ вера или крем на основе календулы).

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Инфекции

Может случиться и такое, что из-за неправильной гигиены или по другим причинам в область подмышек попадет инфекция. Эта зона часто бывает влажной (что способствует развитию болезнетворных бактерий), поэтому очень важно стараться поддерживать подмышки всегда чистыми и сухими. Для этого можно пользоваться, например, дезодорантом на основе чайного дерева, которое обладает бактерицидным и противогрибковым действием, или же просто купить эфирное масло того же чайного дерева, добавить несколько капель в свой увлажняющий крем и каждый день наносить его на кожу подмышек.

Постоянное трение об одежду

Тесная и слишком прилегающая одежда также может привести к раздражению и потемнению кожи подмышек, по этой причине особенно следует избегать одежды из синтетических материалов (с тесными, плотно прилегающими рукавами и тугими лямками), которая при контакте с кожей может привести к нежелательным результатам.

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Осветление при помощи натуральных средств

Каждая хозяйка, сама не подозревая об этом, имеет у себя под рукой весьма эффективные, а, главное, натуральные средства, которые помогут осветлить кожу подмышек естественным образом, не причиняя вреда ее здоровью.

Лимон

Лимон способствует удалению мертвых клеток кожи с ее поверхности и одновременно осветляет зону подмышечных впадин, которая потемнела со временем. При этом лимон действует и как дезодорант, поэтому это почти идеальное средство для ежедневного использования. Как правильно это делать? Просто разрежьте лимон пополам и потрите им подмышки. Затем подождите немного, пока кожа высохнет, и можете одеваться. Единственное, не стоит прибегать к этому методу сразу после депиляции или бритья по понятным причинам (может появиться раздражение или зуд).

Картофельный сок

Картофельный сок также обладает «отбеливающим» свойством, и если у вас имеется блендер или соковыжималка, то можете попробовать и это средство. Для этого необходимо получить сок из небольшого кусочка картофеля и нанести его область подмышек при помощи ватного тампона.

Перекись водорода

Наконец, наверняка у всех имеется и такое незаменимое средство, как перекись водорода. В косметических целях ее можно использовать, например, для удаления нежелательных волосков. Но и в случае осветления кожи подмышек, она будет очень полезна. Просто наносите ее регулярно на проблемную зону и вскоре вы заметите, как кожа становится светлее.опубликовано econet