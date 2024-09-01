Детокс-курс для почек

Экология здоровья. Наши почки выполняют очень важную функцию — они очищают кровь от вредных и токсичных субстанций и выводят их из организма с мочой

Наши почки выполняют очень важную функцию — они очищают кровь от вредных и токсичных субстанций и выводят их из организма с мочой. Также почки регулируют баланс жидкостей в теле и отвечают за другие не менее значимые процессы. Для того, чтобы они могли функционировать в правильном режиме, необходимо заботиться о почках и поддерживать их здоровыми.

В нашей статье мы расскажем, как можно очистить почки простым, натуральным и безопасным для здоровья способом, посвятив детоксикации всего одну неделю. Такой детокс-комплекс можно проводить 1-2 раза в год. Узнайте о нем подробнее в продолжении статьи.

Полезные рекомендации

В течение детокс-недели необходимо отказаться от следующих продуктов и привычек:

молоко и молочные продукты

мясо, в особенности, красное и колбасные изделия

морепродукты

рафинированный сахар

пищевая и столовая соль

алкогольные напитки

кофе

табакокурение.

Если вы принимаете определенные медикаменты, стоит получить предварительную консультацию у лечащего врача на предмет противопоказаний. В идеале проводить очищение почек нужно вне приема каких-либо лекарств.

Очищающий напиток из хвоща и кожуры ананаса

В первую очередь для очищения почек мы будем использовать литр специального напитка из хвоща (он же конский хвост) и ананасовой кожуры ежедневно. Хвощ является прекрасным мочегонным средством, очищает кровь, избавляет от отеков, препятствует образованию камней в почках и мочевыделительной системе и улучшает обмен веществ. В свою очередь ананас и его кожура также обладают рядом полезных нашему здоровью свойств: улучшает кровообращение и разжижает кровь, помогает избавиться от излишков жидкости в организме, лишнего веса и целлюлита.

Для приготовления напитка вам потребуется 1-2 столовые ложки хвоща (сухой сбор можно приобрести в аптеке), кожура половины ананаса и 1 литр воды.

Тщательно вымойте ананас и отделите от него кожуру, нарежьте небольшими полосками, залейте половиной литра воды и кипятите 20 минут, затем дайте отвару остыть в течение 10 минут. В это время залейте хвощ оставшейся водой, вскипятите на протяжении 10 минут и дайте отвару 5 минут, чтобы остыть. После этого соедините отвары для получения общей смеси.

Напиток необходимо пить теплым, если вы хотите немного подсластить его, добавьте небольшое количество экстракта стевии (его легко найти в аптеке или фитомагазине).

Пейте очищающий отвар на протяжении дня отдельно от приема пищи, вечернюю порцию стоит выпить за 3-4 часа до отхода ко сну, поскольку напиток обладает мочегонным эффектом.

Такой детокс-отвар богат минералами (например, кремнием) и помогает вывести из организма излишки жидкости и снять воспаление в почках.

Если вы страдаете от инфекций мочевыделительной системы, добавьте в отвар небольшое количество толокнянки обыкновенной.

Диета для детоксикации почек

В период процедуры очищения почек от токсинов необходимо придерживаться определенного плана питания, так вы получите максимальный эффект. Что важно, до курса детокса и после в течение нескольких дней стоит также включать в рацион перечисленные ниже блюда и продукты, чтобы подготовить тело и почки к очищению или переходу к привычному питанию.

Завтрак

Для первого приема пищи можно выбрать коктейль из свежих фруктов, стакан овсяного настоя или рисового отвара, несколько тостов из цельнозернового хлеба с кунжутной пастой (тахиной) или авокадо.

Обед

Каждый день на протяжении недели обед стоит начинать с лукового бульона. Для этого потребуется половина литра воды на луковицу среднего размера. Бульон можно приправить петрушкой, лимонным соком и щепоткой морской соли и кайенского перца.

В качестве второго блюда можно выбрать одно из следующих и чередовать их все 7 дней:

отварной дикий рис с овощами

белое мясо (курица или индейка) и салат из свежих овощей

рыба и овощи, приготовленные на гриле

цельные злаки (просо, пшено, овес, греча) с соусом песто (в его состав входит свежий базилик, кедровые орешки или измельченный фундук, чеснок, оливковое масло, щепотка морской соли)

паста из твердых сортов пшеницы с шампиньонами и зеленым горошком

салат из томатов, рукколы, авокадо, огурца, кукурузы, оливок и вареное яйцо с тостами из цельнозернового хлеба.

Ужин

Ежедневно ужин должен включать крем-суп из овощей (капусты, моркови, кабачка, тыквы, лука), который варится с добавлением чайной ложки молотой куркумы и столовой ложки молотых овсяных хлопьев.

На десерт допускается съесть печеное яблоко с орехами и сухофруктами.

Между приемами пищи

Если вы ощущаете голод утром или вечером, а до обеда или ужина еще далеко, можно утолить его свежими фруктами или несладкими сухофруктами (финиками, черносливом, курагой).

Почему важно пить воду?

В течение всего детокс-курса необходимо пить чистую воду на протяжении дня, отдельно от приема пищи. Наше тело должно получать достаточное количество жидкости, поскольку такое очищение имеет мочегонный эффект. При этом, если почки воспалены или присутствуют проблемы с мочеиспусканием, не стоит злоупотреблять большим количеством воды.

Особенно важно употреблять теплую воду натощак по утрам, чтобы запустить в организме пищеварение и другие важные процессы.

Теплые компрессы

Почки, как и печень, являются уникальными органами нашего тела, которые получают пользу от теплых компрессов и, в свою очередь, болезненно переносят переохлаждение. Кроме того, почки имеют прямую связь с уровнем нашей энергии, тонусом и бодростью, поэтому согревающие компрессы повысят работоспособность и улучшат самочувствие.

Для того, чтобы правильно провести процедуру, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

прикладывайте компресс на 25-30 минут, не более, но и не менее;

используйте электрическую или водную грелку/ бутылку с теплой водой/ теплые травяные мешочки/ компресс из шерстяной ткани, смоченной в подогретом растительном масле (оливковом, льняном и т. д.);

прикладывайте компрессы на область поясницы с обеих сторон;

дополнительно можно укрыть поясницу теплой шерстяной тканью;

компресс особенно хорош в холодное время года;

не используйте компресс при повышении температуры или воспалении в почках.опубликовано econet

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