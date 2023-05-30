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Как правильно готовить медовую воду

Источник: facebook.com 30 мая 2023 6404
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Медовая вода утром—отличный стимул для пищеварения и хороший старт для активного дня

Как правильно готовить медовую воду

Медовая вода по утрам - хороший старт для активного дня !

Рецепт №1.

1 ч. ложку меда развести в 1 стакане питьевой воды (фильтрованной, лучше - из родника).

Получаем 30% раствор меда, по составу идентичный плазме крови.

Идеально готовить напиток с вечера и пить натощак утром - медовая вода даст легкий слабительный эффект, окажет легкое мочегонное действие, укрепит иммунитет.

Как правильно готовить медовую воду

Рецепт №2. "Эликсир жизни".

Вечером развести 1 ст. ложку меда в 1 стакане воды. Утром добавить 1 ч. или ст. ложку натурального яблочного уксуса (свежий сок лимона даст похожий эффект). Размешать и выпить холодным за час до завтрака, а лучше с 5 до 7 утра.

Это очень хорошая помощь пищеварению. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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