Как правильно готовить медовую воду

Медовая вода утром—отличный стимул для пищеварения и хороший старт для активного дня Медовая вода по утрам - хороший старт для активного дня ! Рецепт №1. 1 ч. ложку меда развести в 1 стакане питьевой воды (фильтрованной, лучше - из родника). Получаем 30% раствор меда, по составу идентичный плазме крови. Идеально готовить напиток с вечера и пить натощак утром - медовая вода даст легкий слабительный эффект, окажет легкое мочегонное действие, укрепит иммунитет. Рецепт №2. "Эликсир жизни". Вечером развести 1 ст. ложку меда в 1 стакане воды. Утром добавить 1 ч. или ст. ложку натурального яблочного уксуса (свежий сок лимона даст похожий эффект). Размешать и выпить холодным за час до завтрака, а лучше с 5 до 7 утра. Это очень хорошая помощь пищеварению. опубликовано econet P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.